Чтобы защититься от поглощения, «Яндекс» возьмет пример с Mail.Ru

В акционерной структуре «Яндекса» грядут перемены, проводимые с целью защиты корпорации от контроля со стороны государства и иностранных компаний. Аркадий Волож намекнул на возможные изменения в своем выступлении перед прессой 22 октября 2018 г.

«Яндекс» защитят топ-менеджеры из России

«Яндекс» изучает возможные способы сохранения контроля над компанией у ее нынешнего руководства. Один из наиболее вероятных сценариев – это передача 60% голосующих прав заранее созданному фонду во главе с Аркадием Воложем, основателем «Яндекса», и 10-12 топ-менеджерами, обязательно с российским гражданством, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники внутри организации.

Новый класс акций «Яндекса»

Сейчас «Яндекс» имеет акции классов А и Б, дающие экономическую выгоду и право голоса. Для реализации предложенной схемы с фондом компании потребуется выпуск дополнительных акций класса Б-1. Они лишены экономических прав, но право голоса дают. 80% акций Б-1 получит Аркадий Волож, который будет иметь право их передачи в фонд после его отхода от дел. Все акции класса Б конвертируют в класс А.

Актуальное состояние дел

В настоящее время Аркадий Волож владеет 397 тыс. акций класса Б и 33,5 млн акций класса А – это 49,23% голосов и 10,35% в капитале. Крупный пакет акций «Яндекса» в размере 6,23% голосов и 3,83% в капитале принадлежит Владимиру Иванову. В целом сооснователи и топ-менеджеры компании владеют 57% голосов.

Сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож

Для проведения реорганизации руководству компании потребуется одобрение в первую очередь Сбербанка как собственника «золотой акции». Помимо этого, нужно одобрение еще владельцев более 75% существующих акций А-класса.

Роль Сбербанка в реорганизации

В середине октября 2018 г. по рынку начала циркулировать информация о возможной покупке Сбербанком 30% акций «Яндекса». Пресс-служба банка назвала их спекуляцией, а Аркадий Волож в своем выступлении 22 октября 2018 г. заявил о своих планах и дальше возглавлять основанную им корпорацию. Продавать свою долю в ней Волож не намерен.

Хотя на рынке говорили о проведении переговоров между Сбербанком и «Яндексом», обе стороны опровергли эту информацию. В то же время в «Яндексе» заявили, что, цитата, «постоянно получают различные предложения от третьих сторон».

Финансовый рынок моментально отреагировал на сообщения о возможной продаже доли «Яндекса» Сбербанку падением. В тот же день акции российского интернет-гиганта упали более, чем на 8%.

Минусы нынешней и плюсы новой структуры руководства

Актуальная структура руководства «Яндекса» имеет определенные риски для корпорации. В случае, если Аркадий Волож отойдет от дел и перестанет владеть и распоряжаться акциями вне зависимости от причин, контроль над его компанией получат миноритарии, среди которых есть и иностранные организации. Будущее компании в этой ситуации плохо поддается прогнозам, в отличие от предложенной схемы с закреплением голосующего контроля за основателем и топ-менеджерами.

«Яндекс» берет пример с Mail.Ru Group

Схема реструктуризации, обсуждаемая руководством «Яндекса», уже реализована холдингом Mail.Ru Group. В октябре 2018 г. контроль над ним был передан в руки менеджмента.

Холдинг USM во главе с бизнесменом Алишером Усмановым передал контроль над своей долей в Mail.Ru Group топ-менеджменту корпорации, о чем стало известно 22 октября 2018. USM более не является единоличной контролирующей стороной группы, а сам Усманов сфокусируется на создании проекта, который в будущем составит конкуренцию Amazon и eBay.

В новый состав руководства Mail.Ru Groip вошли генеральный директор группы Борис Добродеев, Дмитрий Сергеев, представители Газпромбанка в лице заместителя председателя правления банка Алана Ваксмана и первого вице-президента банка Сергея Меднова, а также бывшего гендиректора Mail.Ru Дмитрия Гришина.