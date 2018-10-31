Apple внезапно взвинтила российские цены на iPhone, MacBook и iMac

Вся продукция Apple в России стала дороже в среднем на 10%, а настольный ПК iMac Pro подорожал на 43 тыс. руб.

Внезапный рост цен на «яблочную» технику

Компания Apple сразу же после презентации новых устройств 30 октября 2018 г. сообщила о росте цен на свою продукцию в российском онлайн-магазине.

Подорожали все устройства из ассортимента официального интернет-магазина компании, включая смартфоны, планшеты, настольные и мобильные компьютеры.

Официальные причины роста цен на всю технику, в том числе и прошлогодние модели, не называются.

Тем не менее, можно предположить, что рост цен может быть связан с ослаблением рубля: в последний раз цены на ноутбуки и планшеты корпорация корректировала четвертом квартале 2017 г., когда курс доллара составлял 55 руб. Сейчас за него просят около 66 рублей. Вторая вероятная причина – рост НДС с 18% до 20% с 1 января 2019.

Исключений нет – подорожало все

Рост цен затронул все устройства во всех комплектациях, которые на данный момент доступны в онлайн-магазине компании Apple. В среднем техника стала дороже на 10%. Например, базовая версия представленного в сентябре смартфона iPhone XS теперь стоит 88 тыс. руб. вместо прежних 80 тыс. руб. Разница существенная, особенно на фоне того, что в большинстве других стран за iPhone XS просят $1000 или приблизительно 67 тыс. руб. по нынешнему курсу.

За прошлогодний MacBook Pro – не меньше 153 тыс. рублей

Еще сильнее заметна разница в цене на примере ноутбуков MacBook 13 образца 2017 г. В базовой версии с SSD объемом 128 ГБ и без тачбара MacBook накануне стоил 95 тыс. руб., а теперь рекомендуемая его стоимость составляет 110 тыс. руб. На получившуюся разницу в цене можно приобрести неплохой смартфон от Xiaomi с современной аппаратной начинкой.

Гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook)

Версии MacBook Pro 13 с тачбаром тоже стали дороже – теперь их цена начинается от 153 тыс. руб., и в их случае разница со вчерашней ценой достигла 8 тыс. руб.

Apple бьет все рекорды роста цен

Новый настольный ПК iMac Pro с 31 октября подорожал на 43 тыс. руб. за базовую комплектацию. Это цена актуального флагманского смартфона на Android или ноутбука среднего класса под управлением Windows 10.

Новинки 2018 года тоже ударят по бюджету

Представленные 30 октября планшеты, ноутбук и неттопы Apple в России тоже стоят дороже, чем в Европе или США.

Новый iPad Pro с экраном 11 дюймов стоит от 66 тыс. руб. и до 138 тыс. руб., а цена MacBook Air 2018 начинается от 105 тыс. руб. и заканчивается 121 тыс. руб. Современная версия аккуратного и компактного неттопа Mac Mini обойдется покупателю минимум в 69 тыс. руб. и максимум в 94 тыс. руб. в зависимости от конфигурации.