Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10

Разработанный российской компанией «Аквариус» ноутбук Aquarius Cmp NS575 с поддержкой Windows Mixed Reality, созданный специально для работы с приложениями смешанной реальности, первым в мире из локальных брендов прошел квалификацию Microsoft.

Смешанная реальность в российской упаковке

Компания Microsoft объявила о том, что российский производитель вычислительной техники «Аквариус» стал первым в мире официально квалифицированным локальным партнером для работы с технологией Windows Mixed Reality.

Поддержка Windows Mixed Reality и MR-приложений (Mixed Reality, смешанной реальности), реализована в ноутбуке Aquarius Cmp NS575 «Аквариус» нового поколения.

Ноутбук Aquarius Cmp NS575 успешно прошел все необходимые квалификационные тесты в лаборатории Microsoft на Тайване. Квалификация включает последовательность тестовых заданий, при этом в процессе определяется уровень производительности, необходимый для поддержки MR-технологий, а также совместимость представленной на тесты программно-аппаратной платформы с ПО смешанной реальности.

По итогам тестирования Aquarius Cmp NS575 была подтверждена бесперебойная работу Windows Mixed Reality в сочетании со всеми преимуществами мобильности.

«Мы видим потенциальный спрос в корпоративном сегменте, особенно в сфере образования, медицины, безопасности и промышленности. На данный момент «Аквариус» является единственным российским производителем, прошедшим официальную квалификацию в области смешанной реальности (Mixed Reality). Более того, благодаря партнерским отношениям с производителями шлемов виртуальной реальности и контента мы готовы предложить разработку уникального решения под конкретные задачи», — отметила Анна Чернякова, исполнительный вице-президент «Аквариус».

«Технологии виртуальной реальности уже завоевали потребительский рынок и имеют большой потенциал в корпоративном сегменте. Например, мировые лидеры промышленного производства применяют смешанную реальность для повышения производительности, качества продукции и безопасности на рабочих местах. В этом году Microsoft совместно с Harvard Business Review Analytic Services провела опрос, чтобы оценить уникальную роль и важность смешанной реальности на современных рабочих местах. Согласно его результатам, 87% респондентов в настоящее время изучают, испытывают или развертывают решения на основе смешанной реальности в своих производственных процессах. Один из способов применения — расширение возможностей работников первой линии, которые составляют 80% рабочей силы. Решения на основе смешанной реальности позволяют использовать удаленную помощь, планировать пространство, получать доступ к контекстуальным данным окружения», — сказал Сергей Дмитриев, руководитель отдела по работе с производителями компьютерной техники бизнес-группы по работе с потребительским сегментом Microsoft Россия.

Аппаратно-программная база ноутбука Aquarius Cmp NS575

Модель Aquarius Cmp NS575 позиционируется производителем как мобильное рабочее место для дизайнеров, проектировщиков, преподавателей и студентов технических вузов. Благодаря поддержке технологий Nvidia Optimus и Nvidia CUDA, пользователи получают высокую производительность в графических приложениях при сохранении достаточной автономии при работе от батареи.

Бизнес-ноутбук Aquarius Cmp NS575 с дискретной графикой

Ноутбук выполнен в традиционном для бизнес-ноутбуков форм-факторе в корпусе габаритами 378 х 250 х 35 мм. Вес устройства составляет 2,6 кг.

Aquarius Cmp NS575 оснащен 15,6-дюймовым (396,2 мм) дисплеем на базе матовой матрицы типа IPS с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Ноутбук доступен в различных вариантах исполнения на базе процессоров Intel Celeron, Pentium и Core шестого или седьмого поколений, включая версии с Intel Core i7 (для работы с Windows Mixed Reality требуется процессор не ниже Intel Core i5-7200U).

Aquarius Cmp NS575, вид слева

В дополнение к интегрированному в процессор графическому адаптеру, ноутбук также оснащается дискретной графикой на базе ускорителя Nvidia GeForce MX150 с собственной видеопамятью 2 ГБ GDDR5 VRAM.

Набор портов и интерфейсов Aquarius Cmp NS575

В зависимости от комплектации ноутбук может быть оснащен 2-канальной памятью DDR4-2400/2133 емкостью до 32 ГБ (два слота SO-DIMM), одним накопителем (HDD/SSD) в форм-факторе 2,5 дюйма и еще одним компактным накопителем в форм-факторе M.2 2280.

Пример использования технологии Microsoft Windows Mixed Reality

Aquarius Cmp NS575 поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, оснащен портами HDMI, VGA, RJ45, двумя USB 2.0, двумя USB 3.0, а также выходом на наушники и микрофонным входом.

Ноутбук оснащается литий-ионным 6-ячеечным аккумулятором емкостью 48,84 Втч, заряда которого, по заявлению производителя, достаточно для автономной работы до 7 часов. Для заказчиков версии с поддержкой Windows Mixed Reality ноутбук доступен с ОС Windows 10.

О технологии Windows Mixed Reality

Платформа смешанной реальности Windows Mixed Reality (ранее Windows Holographic), разработанная Microsoft в качестве одного из компонентов операционной системы Windows 10, предназначена для отображения объемных виртуальных изображений «голографического уровня» и смешанной реальности с помощью сертифицированных шлемов виртуальной реальности.

Смешанная реальность, создаваемая с помощью Windows Mixed Reality, позволяет объединить в поле зрения пользователя реальные физические объекты с виртуальными элементами («голограммами Microsoft») для создания иллюзии общей среды.

Помимо собственной разработки Microsoft под Windows Mixed Reality — беспроводного комплекса HoloLens, на рынке доступны гарнитуры для использования с Windows 10 Creators Update от Acer, Dell, HP и Lenovo, которые, в свою очередь, совместимы с ПО виртуальной реальности из Microsoft Store и ПО на платформе виртуальной реальности Steam.

Минимальные требования Microsoft для сертификации ноутбука под Windows Mixed Reality включают процессор Intel Core i5-7200U, 8 ГБ оперативной памяти, графику Intel HD Graphics 620 или выше с поддержкой DirectX 12, порты USB 3.0, HDMI или DisplayPort, а также поддержку Bluetooth 4.0 для контроллеров.