Как непризнанное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж

Побывав в Южной Осетии, корреспондент CNews убедился в значении «Мегафона» для этой республики. Это практически единственный местный телекоммуникационный оператор и один из крупнейших налогоплательщиков. Абоненты других операторов не только остаются без связи на территории республики, но и видят на экране телефона неверную информацию о времени.

Связь пропала на границей

Проблемы со связью начались сразу после пересечения границы России и Южной Осетии. Единственный сотовый оператор в республике - «Остелеком», подконтрольный «Мегафону». Роуминг в республике дает только «Мегафон». Соответственно телефоны с SIM-картами других операторов отключились.

Заселившись в гостиницу в столицу республики Цхинвал, автору этих строк необходимо было выйти установить контакт со своим связным на месте. Сотовый телефон не работал. Фиксированных телефонов в гостинице не было. Гостиничный Wi-Fi этим вечером не работал.

Спустившись на ресепшн, автор этих строк узнал ужасную вещь. Оказывается, связной заходил, но постучавшись в номер, никого не обнаружил, и ушел. Это было странно, ведь корреспондент CNews только заселился в гостиницу и никуда не отходил.

Как оказался, виновата была женщина с ресепшн. Автор этих строк жил в номере 9. Но, передавая ключ, тот перевернулся и женщина с ресепшн подумала, что это номер 6. Об этом же она и сказал связному, который постучался в чужой номер.

Не понимая, что делать дальше, корреспондент CNews отправился бродить по ночному Цхинвалу, и через некоторое время случилось чудо: неожиданно завибрировал телефон московского «Билайна».

В Южной Осетии «Мегафон» практически единственный местный телеком-оператор

и один из крупнейших налогоплательщиков

На экране телефона высветилась сеть Beeline. Сначала это выглядело непонятно, так как «Билайна» в Южной Осетии нет. Но полученное SMS прояснило картину. В сообщении было написано: «Добро пожаловать в Грузию».

Российский «Вымпелком» - владелец бренда «Билайн». Компания входит в группу Veon, которая владеет грузинским оператором «Мобител» (бренд Beeline). Соответственно, телефон московского «Билайн», находясь на территории Южной Осетии, поймал сеть Beeline из соседней Грузии. Впоследствии выяснилось, что достаточно открыть окно в отеле, чтобы телефон оказался в Грузии.

Как в Южной Осетии покупают SIM-карты и пополняют номера телефонов

Таким образом, корреспонденту CNews удалось выйти на связь с нужным человеком. Но нужен был более надежный канал для коммуникаций. На следующее утро за завтраком в отеле другой постоялец поделился опытом. В центре Цхинвала в парке есть бесплатный Wi-Fi «Мегафона».

«Чтобы проверить почту, этого достаточно, - пояснил он. - Но лучше, конечно, купить SIM -карту местного «Мегафона». Только надо продавцов сразу просить ее активировать».

Получив ценные инструкции, автор этих строк отправился в офис «Остелекома». Картина, которая там предстала перед глазами, была удивительна. Большинство посетителей проходило к окнам операционистов без очереди, кидало им банкноты с кусками бумаги, на которых были написаны телефонные номера, и, не дожидаясь чека, уходили.

Таким образом люди оперативно пополняли телефоны. В Цхинвале есть платежные терминалы Qiwi, и один из них установлен в офисе «Остелекома». Но через них нельзя пополнять номера «Остелекома» - только российских сотовых операторов.

Телефон молчит и показывает неправильные время

Отсутствие нормальной связи в Южной Осетии привело к еще одной проблеме - проблеме со временем. После распада СССР часовой пояс в Грузии стал на час меньше, чем в Москве, тогда как в Южной Осетии действует московское время. В итоге телефон с московской SIM-картой, цепляясь периодически за грузинскую сеть, автоматически переключает время на грузинский часовой пояс, который отличается от времени в Южной Осетии.

В продовольственных магазинах Цхинвала карты экспресс-оплаты «Мегафона»

соседствуют с картами экспресс-оплаты грузинского оператора Magti

Интересно, что в пресс-службах МТС и «Мегафона» заявили, что роуминг между их сетями в Южной Осетии есть. Однако жители Южной Осетии, с которыми поговорил корреспондент CNews, это отрицают. На сайте МТС также отсутствует информация о роуминге в Южной Осетии.

С «Билайном» ситуация сложнее. Опросив участников рынка, CNews узнал два неофициальных мнения относительно отсутствия роуминга в Южной Осетии. Согласно одному из них, поскольку группа Veon имеет свой бизнес в Грузии, во избежание конфликта она не хочет предоставлять роуминг в Южной Осетии. Иное мнение состоит в том, что сам «Мегафон» не предоставил своему конкуренту приемлемые условия для роуминга в Южной Осетии.

Как развивался грузино-осетинский конфликт

В советское время Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР. Местные жители любят вспоминать, что тогда это было чуть ли не самое спокойное место в СССР. Но в 1989 г. к власти в Грузии пришел политик с националистическими взглядами Звиад Гамсахурдиа, исповедовавший лозунг «Грузия для грузин». После этого между осетинами и грузинами начались столкновения.

Гамсахурдиа попытался ликвидировать автономию Южной Осетии. Власти региона отказались этому подчиняться и избрали курс на присоединение к республике Северная Осетия, которая входила в состав РСФР и к тому моменту объявила о суверенитете.

В январе 1991 г. начался полноценный грузино-осетинский вооруженный конфликт. Война завершилась после распада СССР - в середине 1992 г. К тому моменты Северная Осетия, как и большинство республик РСФСР, согласились войти в состав Российский Федерации.

По результатам первой войны осетинские силы установили контроль над большей частью территории Южная Осетия, включая столицу Цхинвали (ее переименовали в Цхинвал). Порядок в республике поддерживал смешанный миротворческий батальон, состоявшей из войск России, Грузии, Южной и Северной Осетии.

До середины 2000-х годов осетинам и грузинам удавалось мирно сосуществовать в Южной Осетии. В том числе на территории республики работали грузинские сотовые операторы. Но в 2004 г. к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, объявивший курс на восстановление территориальной целостности и реинтеграцию Южной Осетии вместе с другой отколовшейся от Грузии территории - Абхазией.

После этого грузино-осетинские отношения резко ухудшились, а между сторонами начались перестрелки. В том числе же 2004 г. грузинские сотовые операторы покинули Южную Осетию. На смену им пришел собственный республиканский оператор - «Остелеком».

Власти Грузии сразу заявили, что за «Остелекомом» стоит российский «Мегафон». В «Мегафоне» это отрицали, но связь двух компаний друг с другом была секретом полишинеля. Например, «Остелеком» работал через коммутатор «Мегафона» во Владикавказе. Аналогичным образом собственный сотовый оператор «Аквафон» появился и в Абхазии, и, по мнению грузинских властей, он также был связан с «Мегафоном».

В отличие от Абхазии, Южная Осетия в стратегическом плане была слабо защищена от Грузии и казалась «легкой добычей». Грузинские силы контролировали треть территории республики, включая стратегически важные высоты вокруг Цхинвала, а также деревни вдоль трассы Цхинвал - Владикавказ (столица Северной Осетии). От России Южная Осетия отделена горным хребтом, единственный способ коммуникации через который - узкий на тот момент Рокский туннель.

В августе 2008 г. Саакашвили решил рискнуть и, выйдя из перемирия, отдал приказ о штурме Цхинвала. Россия, ввиду угрозы ее миротворческим силам и жителям Южной Осетии, принявшим российское гражданство, вынуждена была вмешаться и отправить свои войска в Южную Осетию и Грузию.

Сопротивление грузинских сил было недолгим. Через некоторое время под контролем российских сил оказалась половина территории страны. Итогом конфликта стало установление властями Абхазии и Южной Осетии полного контроля над территориями, которые входили в состав данных образований в советское время.

Грузинские села на основной территории Южной Осетии были уничтожены. Под контролем Южной Осетии оказался и Ахалгорский район, который в советское время был частью осетинской автономии, но с распада СССР входил в состав Грузии. В районе сохранилось грузинское население, которые предоставили возможность пересекать границу с Грузией. Власти Южной Осетии вернули району прежнее название - Ленингорский.

Поскольку Запад осудил действия России, российские власти признали независимость Абхазии и Южной Осетии. После этого на территориях Абхазии и Южной Осетии также разместились российские войска и пограничные силы. Со своей стороны, «Мегафон» в 2009 г. приобрел контрольные пакеты акций «Аквафона» и «Остелекома». Позднее «Мегафон» увеличил свою долю в «Остелекоме» до 75%, оставшиеся 25% принадлежат властями республики.

Что представляет собой сеть юго-осетинского «Мегафона»

Впоследствии «Остелеком» обзавелся собственным коммутатором и перевел абонентов из кода «928», принадлежащего северо-осетинскому филиалу «Мегафона», на отдельный код «929». Это привело к подорожанию звонков между Россией и Южной Осетией и появлению роуминговой наценки при поездках между двумя странами. В 2014 г. Россия выделила Южной Осетии коды внутри собственной системы нумерации: «850» для фиксированной связи и «998» - для мобильной. Однако код «998» пока не используется.

Вслед за сетью GSM, «Остелеком» построил сети стандартов UMTS и LTE, относящиеся к третьему и четвертому поколению соответственно. Сеть компании состоит из 70 базовых станций. В настоящее время «Остелеком» обслуживает 67 тыс. абонентов, из которых 60 тыс. пользуются мобильным интернетом. В 2017 г. выручка компании составила 370 млн руб., чистая прибыль - порядка 100 млн руб.

Как «Скай Линк» и Tele2 пытались прийти в Южную Осетию

В Южной Осетии предпринимались попытки создать второго сотового оператора. В 2009 г. свою оборудование в республику завез «Скай Линк», работавший в стандарте CDMA-450. Предполагалось создать совместное предприятие «ИнтерОс» (торговая марка «Иртел»), в котором бы «Скай Линк» получил бы 25%, местные власти - 49%, 26% - предприниматель Мириан Джиоев, входивший в окружение бывшего министра связи Георгия Кабиссова.

Однако государство не оплатило свой вклад и оператор не заработал. Сам «Скай Линк» перешел под контроль компании Tele2, которая свернула CDMA-сети. Впрочем, еще в 2016 г. Кабисов, покинув пост министра, продвигал проект создания второго сотового оператора. Причем речь шла не только о запуске CDMA-сети, но и о создании, совместно с Tele2, сетей в стандартах GSM/UMTS/LTE.

Однако в конце 2017 г. Кабисов и Джиоев были арестованы, им был предъявлен целый ряд обвинений. Кабисов до сих пор находится под стражей. Работы по созданию второго сотового оператора прекращены, заявил CNews глава Госкомитета Южной Осетии по связи Хасан Гиголаев.

Как карты экспресс-оплаты «Мегафона» соответствуют картами оплаты грузинских операторов

На территории Южной Осетии частично доступен сигнал грузинских сотовых операторов, и в республике у них есть свои пользователи. В этом можно убедиться в продовольственных магазинах Цхинвала, где карты экспресс-оплаты «Остелекома» соседствуют на прилавках с картами экспресс-оплаты грузинского оператора Magti.

Грузинские номера нужны жителям Южной Осетии для связи с родственниками в Грузии. Некоторые жители республики используют стационарные сотовые телефоны от Magti.

Правда, найти в продаже SIM-карты грузинских операторов так и не удалось. С этой целью корреспондент CNews даже посетил Ленингорский район республики, но и там в магазинах сообщили, что «номеров в продаже нет - есть только карты оплаты».

Появление фиксированной связи в республике

В республике есть собственный государственный оператор фиксированной телефонной связи - «Электросвязь». Предприятие обслуживает 1,2 тыс. абонентов. Впрочем, после войны 2008 г. фиксированная связи в республике практически не была восстановлена и осталась недоступной для населения. Госкомитет по связи разработал инвестиционную программу по строительству «Электросвязью» сети проводного интернета стоимостью 130 млн руб., но она не была утверждена.

Поэтому до недавнего времени «Остелеком» фактически был не только единственным оператором мобильной связи, но и в принципе единственным телекоммукационным оператором в республике. Но недавно в Южной Осетии появился собственный интернет-провайдер - «Юг-телеком», принадлежащий предпринимателю Григорию Кочиеву. Сейчас провайдер обслуживает порядка 2-2,4 тыс. абонентов.

Россия реализовала сложный проект по строительству газопровода до Южной Осетии, который был проложен «Газпромом» через горы. Вдоль него компания «Газпром-телеком» владеет собственным магистральным каналом связи. «Остелеком» и «Юг-телеком» арендует у «Газпром-телекома» магистральные каналы. В том числе емкость арендованного «Юг-Телекомом» канала составляет 700 Мбит/с. В свою очередь, «Электросвязь» берет у «Юг-телекома» в субаренду канал емкостью 2 Мбит/с.

Цифровое телевидение в Южной Осетии

Эфирным телерадиовещанием в республике занимается госпредприятие «Телерадиосети». Помимо сети аналогового вещания, предприятие установило четыре базовые станции цифрового вещания, которые покрывают 75% территории республики. В планах строительство еще четырех станций, рассказал Хасан Гиголаев.

Как и в России, жителям Южной Осетии доступно два цифровых мультиплекса, состоящих из российских телеканалов. Дополнительно цифровое вещание в республике осуществляют два канала на осетинском языке: «Ир» (производится в Южной Осетии) и «Иристон» (производится в Северной Осетии).

Кабельного и IPTV в республике нет. Зато у многих жителей есть тарелки спутникового телевидения, в частности, «Триколор ТВ». Также в Южной Осетии есть собственная почтово-телеграфная служба.

Значение «Остелекома» для Южной Осетии трудно переоценить. «Остелеком» - не только основной телекоммуникационный оператор в республике, но и один из главных налогоплательщиков. Также компания ведет активную социальную деятельность: например, недавно оператор проспонсировал выпуск туристических карт Цхинвала.

Почему в Южной Осетии недовольны «Мегафоном»

Будучи монополистом, «Остелеком» периодически подвергается критике. Население критикует оператора за высокую стоимость, низкое качество услуг и наличие роуминга с Россией, в частности, с Северной Осетией. В 2016 г. гендиректору «Остелекома» Олегу Савчуку даже пришлось оправдываться перед парламентом республики.

Сейчас нареканий к работе «Остелекома» нет, уверяет Хасан Гиголаев. Компания стабильно развивается, после замены оборудования сеть стала лучше работать, а наличие роуминга является естественным обстоятельством.

Правда, житель Цхинвала Алан, который пытается развивать туризм в республике, иного мнения. Алан перечисляет недостатки «Остелекома», например, у оператора отсутствует услуга информирования о пропущенных вызовах. А абоненты северо-осетинского «Мегафона», приехав в Южную Осетию и оказавшись с нулевым балансом, остаются полностью без связи.

«Если бы у нас не появился «Юг-Телеком», был бы социальный взрыв, - уверен Алан. - Да и сейчас стоит только появится второму сотовому оператору, как 70% абонентов уйдут к нему».

Бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев называет еще один недостаток «Мегафона». Его абоненты из Северной Осетии, прибыв в республику, могут «подцепить» сигнал грузинских сотовых операторов и получить SMS с текстом: «Добро пожаловать в Грузию».

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос на межгосударственных переговорах, - говорит Санакоев. - Стоит только кому-нибудь из абонентов подать в суд на «Мегафон», и, я уверен, оператор решит этот вопрос».

Как власти Южной Осетии заставили «Мегафон» платить дивиденды

Впрочем, и самому «Мегафону» приходится непросто в республике. Изначально сеть «Остелекома», как и сеть абхазского оператора «Аквафон», работала на оборудовании Nokia Siemens. Однако несколько лет назад Nokia (преемник Nokia Siemens) отказалась обслуживать оборудование в данных республиках, руководствуясь, по-видимому, политическими соображениями. В результате «Мегафон» перевел сети обоих «дочек» на оборудование китайской Huawei.

Также, как рассказал CNews на условиях анонимности сотрудник «Остелекома», компания развивается на кредит от «Мегафона». Изначально между «Мегафоном» и властями республики была договоренность, что пока данный кредит не будет выплачен, «Остелеком» не будет платить дивиденды. По состоянию на 2016 г. задолженность по кредиту составляла 800 млн руб.

Однако в 2017 г. власти республики вынудили «Остекленном» начать выплачивать дивиденды. В «Мегафоне» ограничились комментарием, что «Остелеком» платит дивиденды, как и другие дочерние предприятия оператора, которым позволяет динамика развития.