IBM с огромной переплатой покупает важнейшего мирового разработчика Linux

IBM и Red Hat договорились

Корпорация IBM объявила о завершении переговоров относительно приобретения Red Hat, американской компании, занимающейся разработкой и поддержкой решений на основе ПО с открытым исходным кодом.

Сделку, в результате которой IBM выкупит все находящиеся в обращении акции Red Hat по цене $190 за штуку (по итогам торгов 26 октября 2018 г. цена составляла $116,68 за штуку), планируют закрыть во второй половине 2019 г. Ее общая сумма составит $34 млрд – примерно на 60% дороже рыночной стоимости компании.

Red Hat знаменита прежде всего разработкой одной из первых коммерческих операционных систем на базе открытого исходного кода – Red Hat Enterprise Linux (RHEL, ранее – Red Hat Linux). RHEL, наряду с Debian, является одним из важнейших дистрибутивов за всю историю GNU/Linux. На его основе возникло множество популярных решений, таких как Mandriva (Mandrake), отечественный ALT Linux, а также бесплатная версия RHEL – СentOS и Fedora (Fedora Core) – для любителей «свежего» ПО, поддерживаемые силами самой Red Hat и сообщества. Наработки Red Hat, в частности формат пакетов RPM, до сих пор используются в различных дистрибутивах (например, в openSUSE). В числе услуг, оказываемых компанией, непрерывная техническая поддержка 24х7, а также обучение системных администраторов и разработчиков.



В IBM приобретение считают «способным полностью изменить рынок облачных услуг».

«IBM станет провайдером сервисов гибридных облаков номер один в мире, предложив компаниям единственное открытое облачное решение, способное раскрыть всю ценность облачных технологий для их бизнеса», – отметила Джинни Рометти (Ginni Rometty), председатель совета директоров и президент IBM.

Red Hat войдет в состав подразделения Hybrid Cloud в качестве самостоятельной независимой единицы.

Гибридные облака и стратегия IBM

При выборе облачной модели компания-заказчик приобретает необходимые вычислительные ресурсы в аренду. Бизнесу не надо покупать дорогостоящие, большие по вычислительной мощности компьютеры и ПО, а также он освобождается от необходимости нанимать специалиста по обслуживанию локальной ИТ-инфраструктуры. Бизнес получает необходимый пакет услуг именно в тот момент, когда он ему нужен.

IBM поглотит Red Hat до конца 2019 года

IBM предлагает так называемый гибридный подход к облачным вычислениям, подразумевающий сочетание/взаимодействие нескольких частных и публичных облаков. Публичное облако представляется собой общедоступный облачный сервис, развернутый на инфраструктуре компании-поставщика. Частное облако разворачивается на инфраструктуре компании-заказчика и, как правило, содержит самую важную (вероятно, конфиденциальную) информацию.

Крупнейшие мировые поставщики облачных услуг – Amazon, Google, Microsoft, Oracle – ежегодно вкладывают миллиарды в строительство новых огромных дата-центров, чтобы привлечь еще больше клиентов. Тем не менее, по оценке IBM, 80% компаний все еще не перешли на облачные технологии. Некоторые из них отказываются от этого по причине того, что крупные вендоры облачных сервисов применяют проприетарные технологии, значительно усложняющие процесс переноса данных с одной платформы на конкурирующую, таким образом «привязывая» клиента к себе.

Именно на таких сомневающихся представителей бизнеса и нацелена IBM. Корпорация готова поставлять как оборудование, так и ПО для развертывания частных облаков, а также обеспечивать их связь со сторонними публичными облаками, при этом не вводя бизнес в полную зависимость от интернет-гигантов.

История взаимоотношений IBM и Red Hat

IBM и Red Hat связывает почти двадцатилетняя история партнерских отношений, определенно поспособствовавших популяризации Linux и свободного/открытого ПО. В 1999 г. было впервые объявлено о том, что дистрибутив Red Hat Linux будет работать на оборудовании IBM. Тогда, по данным IDC, аудитория Linux ограничивалась лишь 10 млн пользователей. Сегодня доля Linux-машин в серверном сегменте превышает 90%.

Red Hat и IBM стояли у истоков созданной в 2005 г. Open Invention Network (OIN), которая занимается скупкой патентов на технологии экосистемы Linux и позволяет участникам бесплатно использовать их в собственных разработках. Созданная, в том числе чтобы противостоять «патентному троллингу» со стороны Microsoft, позднее встретила компанию из Редмонда с распростертыми объятиями, когда та увидела в открытом ПО и технологиях ключ к развитию собственного облачного бизнеса.

В середине мая 2018 г. IBM и Red Hat объявили о масштабном расширении сотрудничества в сфере облачных технологий. В рамках нового соглашения IBM расширила свои решения частного облака (IBM Cloud Private и IBM Cloud Private for Data), а также межплатформенного ПО на Red Hat OpenShift Container Platform в виде сертифицированных контейнеров Red Hat Certified Containers. Кроме того, IBM и Red Hat договорились сотрудничать в предоставлении консалтинговых услуг и услуг по внедрению сервисов через IBM Garage и Red Hat Consulting с поддержкой решений подразделениями IBM Technology support services и Red Hat Services.