Microsoft поставила рекорд по выручке

Квартальная выручка Microsoft увеличилась на 19% по сравнению с кварталом годом ранее и достигла рекордных $29,1 млрд. Драйвером роста стало облачное подразделение Intelligent Cloud с выручкой $8,6 млрд (+24%), при этом продукты Azure показали 76% динамику роста.

Рост по всем показателям

Microsoft опубликовала итоги работы за I квартал 2019 фискального года, закончившийся для компании 30 сентября 2018 г. За этот период компания получила суммарную выручку в объеме $29,1 млрд – рекордную по словам представителей Microsoft. Она на 19% превысила квартальные показатели годом ранее.

Операционная прибыль компании за этот период увеличилась на 29% год к году и составила $10 млрд, чистая прибыль увеличилась на 34% до $8,8 млрд, прибыль на акцию составила $1,14, увеличившись на 36%, соответственно.

«Наши рекордные результаты в первом квартале отражают нашу приверженность планам долгосрочного стратегического инвестирования и их последовательного выполнения для поступательного увеличения выручки и наращивания маржи операционной прибыли, – отметила Эми Худ (Amy Hood), вице-президент и финансовый директор Microsoft. – Мы наблюдаем постоянный спрос на наши облачные предложения, что нашло отражение в выручке нашего коммерческого облачного подразделения в $8,5 млрд, или 47% прирост год к году».

По итогам квартала Microsoft приняла решение о выплате $6,1 млрд акционерам компании в виде дивидендов и выкупа акций, что на 27% превышает сумму, затраченную компанией на те же цели в I кв. 2018 фискального года.

Рекордные показатели подразделения Intelligent Cloud

Выручка подразделения Intelligent Cloud, включающего операционные системы Windows Server, облачную платформу Azure, систему анализа и управления реляционными базами данных SQL Server, и другие облачные серверные продукты и сервисы, составила $8,6 млрд, что на 24% больше чем за I кв. 2018 г. (24% в постоянной валюте). Операционная прибыль подразделения за этот период увеличилась на 37% до $3,0 млрд.

Квартальный рост выручки Microsoft Azure составил 76%

Наибольший прирост выручки по этому подразделению – на 28%, показали серверные продукты и облачные сервисы. Ключевым драйвером роста выручки стали облачные Azure – здесь рост составил 76% (и 76% в постоянной валюте). Сектор Enterprise Services при этом вырос только на 6%.

Глобальные продажи Enterprise Mobility Suite выросли на 59% год к году и достигли 88 млн рабочих мест, что продемонстрировало ежегодный прирост на 6 млн.

Показатели подразделения Productivity and Business Processes

Выручка бизнес-подразделения Productivity and Business Processes принесло компании за квартал выручку в объеме $9,8 млрд, что на 19% больше чем за квартал годом ранее (18% в постоянной валюте). Операционная прибыль подразделения за этот период увеличилась на 29% до $3,9 млрд.

Входящая в подразделение группа по разработке коммерческих продуктов и облачных сервисов семейства Office увеличила свою выручку на 17% (на 16% в постоянной валюте) – главным образом, за счет коммерческих продуктов серии Office 365, которые отдельно продемонстрировали рост выручки на 36% (до 35% в постоянной валюте).

Группа по разработке продуктов и облачных сервисов для потребительского сектора показала рост выручки на 16% (до 17% в постоянной валюте), при этом число пользовательских подписок на облачный пакет Office 365 достигло 32,5 млн.

Профессиональная соцсеть LinkedIn, входящая в это же подразделение Microsoft, показала рост выручки на 33% год к году, при этом число сессий в соцсети показало рекордный квартальный прирост на 34%.

Продукты и облачные сервисы семейства Dynamics показали 20% прирост (и столько же в постоянной валюте), при этом основным драйвером роста – сразу на 51% (до 49% в постоянной валюте) стал пакет Dynamics 365.

Показатели подразделения More Personal Computing

Выручка подразделения More Personal Computing, занимающегося продажами планшетов, смартфонов, игровых консолей, лицензированием ОС Windows и распространением поисковой системы Bing, составила $10,7 млрд, увеличившись год к году на 15%, при этом операционная прибыль выросла на 23% до $3,1 млрд.

Входящий в это подразделение сектор по продвижению продуктов Windows OEM показал лишь 3% рост выручки, при этом в сегменте OEM Pro рост составил 8%.

Продажи коммерческих продуктов семейства Windows увеличились за квартал лишь на 12%, главным образом, за счет увеличения поставок многолетних соглашений.

Выручка игрового подразделения Microsoft увеличилась на 44% (45% в постоянной валюте) и составила $2,8 млрд. В сумме сейчас в мире насчитывается 57 млн активных подписчиков игрового сервиса Xbox Live.

Продажи приставок Xbox выросли на 94%, при этом рост продаж игр и сервисов для Xbox показал рост в 36% – главным образом, за счет увеличения продаж игр сторонних компаний.

Выручка Microsoft от продажи рекламы в поисковой системе Bing (за вычетом затрат на приобретение трафика) вырос за квартал на 17%.

Выручка компании от продажи устройств семейства Microsoft Surface за истекший квартал выросла на 14% (и на столько же в постоянной валюте) и составила $1,2 млрд, не в последнюю очередь благодаря запуску новых продуктов семейства Surface Go.