Microsoft создала банкомат, отдающий деньги без банковской карты

Пластиковые карты больше не нужны

Microsoft вместе с Национальным банком Австралии (NAB) создали банкомат, в котором нет слота под привычную всем пластиковую карту. Вместо нее для получения доступа к счету и совершения любых операций с финансами он использует систему распознавания лиц. Для подтверждения операций по переводу средств или выдаче наличных банкомат попросит стандартный четырехзначный PIN-код.

Сканирование лица как средство защиты от кражи денег со счета

Microsoft и NAB сделали ставку именно на распознавание лиц, а не на сканирование отпечатка пальца для идентификации личности по причине более высокой степени защиты такого метода. Саму банковскую карту можно будет не вынимать из кошелька или вовсе оставить дома, что еще больше снизит вероятность кражи средств со счета. Злоумышленники не смогут считать с нее данные при помощи скиммера или выкрасть ее для дальнейшего использования для совершения покупок в сетевых и обычных магазинах.

Техническая составляющая проекта

За реализацию всех технических аспектов проекта отвечает Microsoft, тогда как Национальный банк Австралии взял на себя финансовую часть. В основе всего лежат различные службы из состава Azure Cognitive Services, и базируются они на искусственном интеллекте с возможностью обучения. Данные алгоритмы нужны для сканирования лица пользователя, его распознавания и сопоставления полученных данных с заранее загруженной в облачный сервис фотографией владельца банковского счета.

Банкомат Microsoft и Национального банка Австралии, работающий без пластиковой карты

Никакие личные данные в памяти самого банкомата не хранятся: для сличения снимков вся информация подгружается с облачных сервисов Microsoft. Это гарантирует нулевую вероятность взлома банкомата и получения доступа к базе фотографий пользователей. Клиентам банка NAB, желающим отказаться от использования пластиковой карты в пользу идентификации личности по лицу, нужно будет посетить офис банка, где специалисты сфотографируют их и «привяжут» к получившемуся снимку номер счета и PIN-код.

Степень готовности проекта

На данный момент банкомат от NAB и Microsoft существует в единственном экземпляре: его прототип представили в минувший вторник в Сиднее. На разработку работоспособного прототипа у специалистов Национального банка Австралии ушло порядка двух месяцев, и в настоящее время ведется активная отладка его программной части.

В этом плане банкомат основывается на операционной системе Windows 10 IoT, созданной специально для интернета вещей, и за распознавание лиц здесь отвечает технология Windows Hello, которую уже можно встретить во многих настольных и мобильных компьютерах бизнес-класса.

Сроки масштабной замены банкоматов

Поскольку работа над проектом находится на начальной стадии, ни Microsoft, ни NAB не могут дать даже приблизительные прогнозы по срокам начала массовой замены традиционных банкоматов на «бескарточные». Саму банковскую инфраструктуру менять не придется – новый банкомат, как и нынешние модели, имеют возможность беспроводной связи с серверами банка, просто информация будет передаваться несколько иная. Это позволит ускорить процесс отказа от пластиковых карт для снятия наличных и перевода средств на другие счета, но все это пока что касается только Австралии.

А как в других странах?

Microsoft вполне может использовать полученный опыт в сотрудничестве с любым другим банком, без привязки к какой-либо определенной стране. Россия имеет шансы если не обогнать Австралию, то как минимум не сильно отстать от нее: Сбербанк еще в первой половине 2018 г. заинтересовался возможностью идентификации личности клиента по его фотографии.