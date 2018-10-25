Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018

8 ноября 2018 г. в Москве CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Одной из актуальных тем мероприятия станет информатизация банков.

Неизменное место встречи ИТ-профессионалов

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.

Как прошел CNews Forum 2017

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Главные вопросы к обсуждению на секции «Банки»

Как развивается российский рынок финтех?

Каковы основные тренды в сфере информатизации банков и страховых компаний?

Какова роль ЦБ в стимулировании внедрения ИКТ в финансовом секторе?

Как потребности клиентов заставляют банки идти по пути цифровой трансформации?

Какие наиболее значимые ИКТ-проекты реализуются в российских банках?

Когда страховой рынок догонит банки по уровню информатизации?

Как ИТ-подразделения превращаются в генераторов прибыли банка?

Как меняется роль аутсорсинга для организаций финансового сектора?

К чему приведет легализация биткойна в России?

Как обеспечить безопасность банковских сервисов и остаться банком, удобным для клиентов?

Что ждет российский рынок финтех в ближайшие годы?

Какие еще вопросы ИТ в банковской информатизации будут рассмотрены на форуме, напрямую зависит от гостей мероприятия.

В секции «Банки» на CNews Forum 2018 выступят признанные эксперты в этой сфере.

Директор дирекции информационных технологий Промсвязьбанка Сергей Пегасов

Тема доклада Сергея Пегасова: «Централизация и децентрализация - сходящиеся тренды комплексной автоматизации финансового сектора».

Директор по информационным технологиям, член правления Росбанка Денис Сотин

Денис Сотин расскажет о «Направлених цифровой трансформации банка».

ИТ-директор UBS Moscow Олег Нагаев

Выступление Олега Нагаева будет посвящено инновационным проектам UBS.

Директор блока информационных технологий банка «Зенит» Илья Кучугин

Доклад Ильи Кучугина носит название «Роль аутсорсинга для организаций финансового сектора».

Заместитель директора департамента информационных технологий банка «Ак Барс» Рафаэль Валеев

Рафаэль Валеев расскажет об «Опыте банка «Ак Барс» в продуктовой разработке».

Кто еще подтвердил участие в форуме

В основной части и на секциях на CNews Forum 2018 также ожидаются выступления других топовых представителей российского ИТ-отрасли, среди которых Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ в МТС; Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка; Глеб Лигачев, директор по ИТ в СО ЕЭС; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанке; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинг»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Роман Шмаков, вице-президент подразделения IT Division, Schneider Electric; Илья Фридман, директор по развитию бизнеса, «Синимекс»; Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК «Программный Продукт»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Игорь Гулянский, заместитель генерального директора, руководитель направления AR, «Инлайн груп»; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ в Х5 Retail Group; Тариэл Бокучава, директор по ИТ в «О’кей»; Всеволод Кузьмич, директор по ИТ в «Ленте»; Сергей Размахаев, директор по продажам Unify в России и странах СНГ; Денис Сотин, член правления, директор по информационным технологиям, Росбанк; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Владислав Беляев, директор по ИТ в ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции ИТ Московского кредитного банка; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Дмитрий Плахов, руководитель разработки АО «Сбербанк-Технологии».