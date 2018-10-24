Россияне выпустили настоящую игру Doka 2 «в школьных декорациях»

Несуществующая игра Doka 2, ставшая в последние дни интернет-мемом, появилась в реальности — версию для Android можно найти в магазине Google Play. Напомним, кровавой жестокостью этой вымышленной игры эксперт Гросс-Днепров пытался объяснить действия керченского стрелка.

Настоящая Doka 2

Независимая российская студия Quantum Scope разместила в магазине приложений Google Play игру Doka 2, предназначенную для мобильных устройств под управлением ОС Android. В описании создатели игры утверждают, что она покорила «миллионы сердец школьников по всему миру». Они поясняют, что в игре можно встретиться с эльфами, «которые очень любят детей», играть за зомби или убивать зомби, также сюжетом предусмотрен 10-минутный «кишочный геймплей».

Игра весит около 43 Мб, количество скачиваний превышает 1 тыс. Ограничение по возрасту — для лиц старше 7 лет, поскольку игра содержит «умеренное насилие».

В настоящий момент рейтинг игры в Google Play составляет 4,7 балла. Пользователи оставили в магазине 335 комментариев, зачастую иронического характера. Некоторые преувеличенно восхваляют достоинства игры и шутят, что играют в нее со своими детьми каждый вечер. Большинство комментариев содержат шутки на тему персонажа «эльфа-педофила» и процесса «вынимания кишок». Часть пользователей высказывает конструктивную критику и вносит предложения по улучшению продукта.

Первые сведения о Doka 2

Впервые об игре Doka 2 рассказал 18 октября 2018 г. совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи «Вести FM» Владимира Соловьева. Однако на тот момент такой игры не существовало. Название напоминало реально существующую игру Dota 2, но описание, представленное Гросс-Днепровым, существенно расходилось с ее реалиями.

Создатели Doka 2 обещают, что игрок сможет в течении 10 минут вынимать из человека кишки

Гросс-Днепров охарактеризовал Doka 2 как игру, где можно уничтожать зомби или же играть за зомби, убивая людей «изощренными способами». По его словам, в игре можно придумать декорации школы и взорвать ее, а также можно осуществлять трейд оружием. Наконец, Гросс-Днепров заявил, что Doka 2 позволяет «по 10 минут вынимать людям кишки» специальным оружием. Он отметил, что игра предназначена для лиц старше 18 лет и разрешена в России.

Описание несуществующей кровавой игры позабавило пользователей интернета, и Doka 2 стала мемом, еще до того, как появилась в Google Play. Пользователи создавали для игры постеры и трейлеры, предлагая все новые ужасающие сюжеты. Например, автор одного из трейлеров придумал возможность «поиграть за сатану» или встретить «эльфа-педофила».

В реально существующей игре Dota 2 игроку всего лишь необходимо защитить свою крепость и как можно быстрее захватить крепость противника, специальное оружие «для вытаскивания кишок» там отсутствует.

Инцидент в Керчи

В ходе передачи Гросс-Днепров выступал как эксперт, задачей которого было обрисовать психологический портрет Владислава Рослякова, устроившего взрывы и стрельбу в керченском техникуме. В эфире передачи Гросс-Днепров как раз изучал страницу стрелка в соцсетях и увидел запись «Дока трейд», после чего заговорил об игре. Он сообщил, что Росляков, по-видимому, играл в нее в возрасте 13-14 лет.

Напомним, 17 октября 2018 г. в политехническом колледже в Керчи Росляков устроил несколько взрывов при помощи самодельной взрывчатки, а также расстрелял из огнестрельного оружия встретившихся ему в здании студентов и преподавателей, после чего покончил с собой. Количество убитых в инциденте достигло 21, еще 50 человек пострадало. Восемнадцатилетний Росляков учился на четвертом курсе колледжа.