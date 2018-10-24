В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда

В своеобразной финансовой войне, которую Минобороны в начале 2018 г. развязало в отношении своей подрядной дочерней структуры — «Воентелекома», министерство одерживает лишь формальные победы, получая судебные заключения о выплатах в его адрес абсолютно смехотворных штрафов.

То ли победа, то ли поражение

Как установил CNews, несмотря на многочисленные формальные победы в судах по искам к «Воентелекому», Минобороны не удалось взыскать с оператора сотни миллионов и даже миллиарды рублей в виде неустоек за ненадлежащим образом исполненные контракты. Сниженные в сотни раз суммы штрафов по итогам разбирательств можно считать смехотворными по сравнению с размерами первоначальных претензий.

На фоне общих претензий на 3,3 млрд руб. разбирательства уже завершились по искам Минобороны на сумму в 1,82 млрд руб. Однако выплатить по ним штрафы по решениям суда «Воентелекому» придется всего на 9,96 млн руб. — меньше на 1,81 млрд руб. или в 180 с лишним раз.

Чего хотело Минобороны

Напомним, в конце января 2018 г. CNews констатировал факт начала своеобразной финансовой войны Минобороны с «Воентелекомом», который выступает дочерней структурой данного министерства. В течение трех постпраздничных недель в январе 2018 г. Минобороны подало сразу несколько крупных исков в Арбитражный суд Москвы к оператору: 10 января — на 96,8 млн руб., 16 января — на 1,27 млрд руб. и на 12,3 млн руб., 26 января — на 22 млн руб., 29 января — на 203,8 млн руб. С учетом того, что с 29 ноября 2017 г. в производстве находился еще один иск на 184 млн руб., общая сумма претензий министерства к «Воентелекому» на тот момент составила как минимум 1,79 млрд руб.

Минобороны стратегически проигрывает финансовую воину «Воентелекому»

После этого, помимо ряда мелких претензий, Минобороны 27 апреля 2018 г. подало иск к «Воентелекому» на 44,1 млн руб., 17 июля — на 461,4 млн руб., 2 октября — на 996,2 млн руб., то есть суммарно еще на 1,5 млрд руб. Таким образом, за 10 месяцев министерство выставило своему подрядчику претензий на сумму порядка 3,3 млрд руб.

А что получило

Разбирательства по последним двум из упомянутых исков еще не завершены, равно как и по иску от 16 января 2018 г. на 12,3 млн руб. В остальных процессах судьи решили удовлетворить претензии Минобороны «частично».

Так, вместо 184,1 млн руб. министерство сможет получить лишь 2,7 тыс. руб. (в 68 тыс. раз меньше), вместо 203,7 млн руб. — 649,9 тыс. руб. (в 313 раз меньше), вместо 96,8 млн руб. — 112,8 тыс. руб. (в 858 раз меньше), вместо 22 млн руб. — 6,8 млн руб. (в три раза меньше), вместо 44,1 млн руб. — 123,7 тыс. (в 357 раз меньше) и наконец вместо 1,27 млрд руб. — 2,27 млн руб. (в 560 раз меньше).

Отметим, что по первым трем из этих исков Минобороны уже успело подать апелляции и проиграть их.

Причины снижения штрафов

Анализ судебных актов позволяет сделать вывод о том, что главные причины столь существенных снижений сумм выплат «Воентелекома» в адрес Минобороны кроются в чрезмерности претензий министерства и ошибках в расчетах неустоек.

В частности, пытаясь взыскать неустойку в 203,7 млн руб. за нарушение сроков исполнения контракта на централизованное сервисное обслуживание средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры ИТ Вооруженных сил России, министерство при начислении пени не учло, что сумма этого контракта с 3,6 млрд руб. уменьшилась по ходу исполнения на 366 млн руб. Кроме того, суд указал, что расчет штрафных санкций, представленный истцом, в четыре раза превышает общую стоимость работ по проблемным заявкам, которая составила лишь 55,1 млн руб. «Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции», — говорилось в судебном заключении.

Что касается самого крупного провала Минобороны по иску на 1,27 млрд руб., то разбирательство было связано с контрактом на комплексное дооснащение объектов Минобороны цифровым телекоммуникационным оборудованием. Цена этого контракта составила 860,5 млн руб. — значительно меньше суммы иска.

«Суд считает, что произведенный истцом расчет неустойки от цены контракта независимо от нарушения, а не от стоимости неисполненного в срок обязательства, противоречит понятию “ответственность за неправомерно совершенное или неправомерно несовершенное” и также принципу соразмерности ответственности тяжести нарушения», — говорится в решении арбитражного суда Москвы от 10 октября 2018 г.

Планирует ли Минобороны как-либо оспаривать данное решение, в пресс-службе министерства CNews не ответили в течение четырех дней.

Два иска по одному контракту

Необходимо также отметить, что иски на 184,1 млн руб. и на 203,7 млн руб. Минобороны подало к «Воентелекому» за ненадлежащее исполнение одного и того же контракта — на централизованное сервисное обслуживание средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий Вооруженных сил в 2014-2015 гг. Причем разбирательства по этим искам шли не последовательно, а фактически параллельно.

На момент публикации в пресс-службе «Воентелекома» не смогли объяснить CNews, было ли это связано с претензиями к разным элементам работ или с чем-то еще.

Анализ базы судебных решений, показывает, что накануне рассматриваемой здесь массированной судебной «атаке» Минобороны на «Воентелеком» данные структуры также регулярно обменивались исками, хотя и не столь масштабно.

В данном затяжном противостоянии на временном отрезе с середины 2016 г. по конец 2017 г. наиболее крупные победы на свой счет успел записать оператор. В частности, в марте 2017 г. завершилось разбирательство, в ходе которого «Воентелеком» взыскал с Минобороны 211 млн руб., которые министерство не доплатило оператору по итогам исполнения 880-миллионного контракта на централизованное обслуживание средств связи и ИКТ-инфраструктуры Вооруженных сил России.

В конце декабря 2017 г. суд обязал Минобороны выплатить «Воентелекому» 407,4 млн руб. за якобы оказанные услуги, которые при этом не были оговорены ни в одном контракте.

Успехи военных в этот период выглядят существенно скромнее. В декабре 2017 г. суд лишь частично удовлетворил 30-миллионный иск Минобороны, взыскав с «Воентелекома» только 17 млн руб. Разбирательство касалось просрочки исполнения 645-миллионного контракта на поставку модернизированного многофункционального комплекта защищенной видеоконференцсвязи для нужд министерства в 2014-2015 гг.

Контракты с Минобороны погубили двух директоров «Воентелекома»

Напомним, что именно ИТ-контракты «Воентелекома» с Минобороны за последние годы привели на скамью подсудимых уже двух гендиректоров компании. В декабре 2017 г. стало известно о задержании Александра Давыдова сотрудниками ФСБ по итогам обыска в офисе оператора.

Давыдов подозревается в хищении примерно 500 млн руб., которое осуществил при исполнении госконтрактов на поставку в Минобороны маршрутизаторов, а также при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

Александр Давыдов возглавил «Воентелеком» в 2013 г. Прежний директор компании Николай Тамодин был задержан в сентябре 2013 г. По данным следствия, совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 г. он поставил Минобороны заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование.

В 2015 г. Николай Тамодин вместе с его подчиненным Сергеем Побежимовым были приговорены к шести и пяти годам заключения в колонии общего режима соответственно.

При этом отметим, что Минобороны не является единственным госзаказчиком для «Воентелекома». В числе госструктур, заключивших за последнее время контракты с оператором, — входящие в «Ростех» «Радиозавод», «Технодинамика», Центральный НИИ точного машиностроения и Калужский электромеханический завод, а также Центральный телеграф, соликамский завод «Урал», Брянский химический завод им. 50-летия СССР и др.