Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с 10 ГБ памяти. Фото

Первый в мире смартфон с 10 ГБ ОЗУ – Xiaomi Black Shark Helo, оснащен 6-дюймовым дисплеем AMOLED, мощным процессором с трубчатой системой отвода тепла и специальной кнопкой для разгона. В продаже с декабря.

Новый геймерский флагман всего лишь через полгода

Китайская компания Xiaomi официально представила новый геймерский смартфон Xiaomi Black Shark Helo с рекордным объемом оперативной памяти 10 ГБ в топовой версии Sports Edition. Характеристики смартфона полностью оптимизированы для наиболее «тяжелых» игровых приложений: для этих целей предусмотрено дополнительное охлаждение процессора Snapdragon 845 и отдельная кнопка для «переброски» аппаратных ресурсов на игровое приложение.

Предыдущий, первый геймерский смартфон компании – Xiaomi Black Shark, представленный в апреле 2018 г., продержался во флагманах всего шесть месяцев. Таким образом, компания сломала сложившийся в последнее время на рынке стереотип о выпуске новых версий раз в год. Ранее, в различных утечках о новом игровом смартфоне, представленная сегодня модель Black Shark Helo называлась не иначе как Black Shark 2.

Кроме того, представленный сегодня смартфон Black Shark Helo на самую малость «обогнал» модель Mi Mix 3 все той же Xiaomi. Анонс этого смартфона ожидается уже завтра, и именно Mi Mix 3, как ожидалось, должен был получить лавры первого в мире смартфона с оперативной памятью 10 ГБ.

Дизайн и технические особенности Black Shark Helo

Смартфон получил шасси из алюминиевого сплава и стеклянное покрытие большей части тыльной стороны. Новый смартфон выполнен в корпусе габаритами 160 х 75,25 х 8,7 мм, его вес составляет 190 г.

Внешний вид смартфона Xiaomi Black Shark Helo

Дизайн смартфона унаследовал ряд общих черт с предыдущей моделью Black Shark. В то же время, новинка получила более тонкие рамки вокруг дисплея и лишилась физической клавиши «Домой» под экраном: теперь биометрический сканер отпечатков расположен на тыльной стороне под двойной камерой.

По центру тыльной стороны корпуса расположился логотип серии в виде буквы «S» с многоцветной светодиодной подсветкой, управляемой ИИ. Подсветка логотипа и светодиодные полосы на торцах смартфона подсвечиваются синхронно с геймплеем. С левого торца располагается турбо-кнопка, передающая игровому приложению максимум ресурсов за счет снижения активности других приложений.

ПО для оверклокинга Xiaomi Black Shark Helo

Xiaomi Black Shark Helo также поддерживает опциональный съемный двусторонний геймпад, улучающий игровые возможности смартфона.

Смартфон Black Shark Helo получил 6,01-дюймовый дисплей на матрице AMOLED с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Смартфон работает под управлением 8-ядерного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 845 с интегрированной графической подсистемой Adreno 630.

Система охлаждения Black Shark Helo с жидким хладагентом

В игровых приложениях процессору приходится продолжительное время работать на максимальной тактовой частоте 2,8 ГГц, а графическому адаптеру приходится прорисовывать сложную графику. Поэтому разработчики смартфона снабдили его системой дополнительного охлаждения на базе двух теплоотводных трубок с жидким теплоносителем общей площадью 10 тыс. кв. мм, с помощью которых, по данным Xiaomi, удается снизить нагрев чипа на 12 °С.

Xiaomi Black Shark Helo будет доступен в трех версиях оснастки оперативной памятью, и только самая старшая версия – Sports Edition, получит 10 ГБ модуль LPDDR4x, а также встроенный накопитель с интерфейсом UFS 2.1 емкостью 256 ГБ. Две версии попроще будут оснащаться ОЗУ 6 ГБ или 8 ГБ, накопителем 128 ГБ.

Аудиосистема Xiaomi Black Shark Helo

Xiaomi Black Shark Helo получил аудио систему на чипе класса Hi-Fi с усилителем Smart PA, аудио технологией Black Shark Biso и симметричной стереосистемой на передней панели. Смартфон оснащен тремя встроенными микрофонами для качественных коммуникаций в игровом процессе.

Основная сдвоенная камера Xiaomi Black Shark Helo

Основная сдвоенная камера Black Shark Helo выполнена на сенсорах 12 МП (размер пикселя 1,25 мкм, двойной фазовый автофокус Dual Pixel PDAF) и 20 МП (пиксели 1 мкм пиксели, 2х оптический зум), с объективами с апертурой f/1,8 и двойной вспышкой. Сдвоенная камера поддерживает 206 различных режимов съемки, включая сцены с художественным бокэ.

Тыльная сторона Xiaomi Black Shark Helo

Фронтальная селфи-камера оснащена сенсором 20 МП и объективом с апертурой f/2,0. Поддерживаются различные режимы портретной съемки.

Xiaomi Black Shark Helo оснащен батареей емкостью 4000 мАч. Смартфон поддерживает работу в сетях 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, имеет модуль Bluetooth 5.0 и порт USB Type-C. Аппарат комплектуется переходником USB Type-C на традиционный разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры.

Xiaomi Black Shark Helo с подключенным геймпадом

Смартфон поставляется с утилитой Gamer Studio для твикинга настроек процессора, оповещений, звуков и др. Дополнительная функция Shark Time на базе искусственного интеллекта позволяет автоматически записывать геймлпей для последующего распространения.

3D-чехол для Black Shark Helo с двумя вентиляторами

Помимо нового двустороннего геймпада с кнопками XYAB, специально для смартфонов Black Shark Helo также выпущен специальный защитный 3D-чехол с двумя встроенными вентиляторами, портами для зарядки и вывода аудио.

Начало поставок и цены

Продажи всех трех модификаций смартфона Xiaomi Black Shark Helo в Китае стартуют 30 октября, однако уже сейчас их можно предварительно заказать на официальном сайте Black Shark site, а также в онлайн-магазинах JD.com и Mi.com.

Наиболее доступная версия Black Shark Helo с 6 ГБ ОЗУ оценена в 3199 юангей (около $460). Версия с 8 ГБ ОЗУ предлагается за 3499 юаней (примерно $505).

Самая старшая версия Xiaomi Black Shark Helo Sports Edition с 10 ГБ ОЗУ оценена в 4199 юаней (примерно $605).