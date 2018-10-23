Впервые найден способ отследить напечатанное на 3D-принтере оружие

Эксперты установили, что каждый 3D-принтер оставляет свой характерный отпечаток на всем, что с его помощью изготовляют.

Отследить неотслеживаемое

Оружие, напечатанное на 3D-принтере, можно отследить до устройства, на котором оно было изготовлено, утверждают исследователи Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Ранее активисты, продвигавшие идею 3D-печати оружия, утверждали, что отследить его нельзя.

Как заявил руководитель группы исследователей, профессор Вэнь-Яо Сюй (Wenyao Xu), два человека могут писать одно и то же, но почерк у каждого свой. «Из того же предположения мы исходим при идентификации 3D-принтеров», — говорит он.

По утверждению Вэнь-Яо Сюя, каждый 3D-принтер в мире работает по своему. Даже разные устройства из одного модельного ряда будут оставлять уникальные дискретные «узоры» — паттерны печати — на любых изделиях, изготовленных с их помощью.

Хорошие новости для полиции, плохие — для активистов

Если доводы исследователей Университета Буффало верны, то это очень хорошая новость для правоохранительных органов, крайне озабоченных неконтролируемым распространением оружия, напечатанного на 3D-принтерах.

Эксперты нашли способ отслеживать напечатанное оружие

Принципы такой печати уже можно найти в интернете — в первую очередь, с подачи Коди Уилсона (CodyWilson), американского крипто-анархиста и борца за свободное распространение личного оружия. В 2012 г. журнал Wired назвал Уилсона одним из 15 опаснейших людей в мире.

В сентябре 2018 г. его арестовали на Тайване по обвинению в нарушении миграционного законодательства и выдали США. На родине его обвиняют в незаконном сексуальном контакте с 16-летней девушкой, с которой он познакомился на сводническом сайте SugarDaddyMeet. После формального ареста Уилсон вышел на свободу, выплатив залог в размере 150 тыс.

«Можно по-разному относиться к вопросу о праве на оружие, — говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Однако для правоохранительных органов очень важно иметь возможность отследить использованное преступниками орудие преступления до его источника. Это ключевая необходимость при расследовании насильственных преступлений. В принципе, “все оставляет следы”. Так что даже если производители 3D-принтеров захотят унифицировать паттерны печати у разных моделей, уникальные черты напечатанных изделий все равно так или иначе проявятся. С развитием технологий анонимность во всех сферах уходит в прошлое».