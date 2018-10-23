Через пять лет искусственный интеллект будет работать в каждой российской компании

По данным аналитиков в ближайшем будущем 98% компаний среднего бизнеса в России планируют внедрить технологию искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы. При этом значительных сокращений персонала не предвидится.

Средний бизнес готов развиваться

В своем исследовании «Барометр роста» компания Ernst & Young утверждает, что представители среднего и малого бизнеса научились жить в условиях санкций, справились с возникшим в связи с этим кризисом и в ближайшем будущем ожидают роста выручки.

Несмотря на введенные ограничения, российские компании сохранили возможность выхода на зарубежные рынки и полны оптимизма и надежд на развитие. Одним из наиболее перспективных направлений развития российские бизнесмены видят использование искусственного интеллекта и внедрение его в свои бизнес-процессы. По итогам опроса Ernst & Young около 98% опрошенных компаний намереваются применять искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности к 2023 г.

Из результатов исследования также следует, что больше половины представителей российского среднего бизнеса ожидают в текущем году роста своей выручки на 6–10%. В данном исследовании приняли участие 2766 представителей высшего руководства крупных компаний (с годовой выручкой от $1 млн.), более половины из которых составляли генеральные директора, учредители и управляющие директора.

Россия на передовой прогресса

В ближайшие пять лет Россия может стать лидером в области применения искусственного интеллекта (ИИ). Около 83% компаний планируют в ближайшие два года внедрить ИИ в свои бизнес-процессы, а 98% планируют использовать искусственный интеллект в работе к 2023 г.

93% опрошенных респондентов не видят угрозы уменьшения персонала в связи с внедрением новейших технологий и ИИ.

При этом не стоит опасаться сокращения рабочих мест и замены людей на ИИ. 93% опрошенных респондентов не видят угрозы уменьшения персонала в связи с внедрением новейших технологий и ИИ. По их оптимистичным прогнозам сокращение коснётся не более 20% сотрудников.

«Как бы не был совершенен ИИ, в ближайшей перспективе он не сможет полностью заменить человека» - отмечает исполнительный директор компании «Диалог» Андрей Кузнецов. Применение ИИ существенно повысит эффективность бизнес-процессов, полностью автоматизировав большую часть рутинных задач, что в конечном итоге, положительно скажется на повышении скорости принятия управленческих решений.

«Искусственный интеллект позволяет в разы повысить эффективность бизнеса и автоматизировать отдельные процессы, – говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. – Однако человек продолжает играть свою, и очень существенную, роль. Пациентам всегда будет нужен живой лечащий врач, а банкирам — живые сотрудники, которые смогут анализировать уведомления системы о подозрительных транзакциях».