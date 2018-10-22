Сайт, ставший главным ИТ-провалом Обамы, потерял данные 75000 американцев

Одна из систем, подключенных к американскому государственному сайту Healthcare.gov, была взломана неизвестными хакерами, что обернулось компрометацией данных 75 тыс. граждан США. Healthcare.gov, на котором американцы могут выбрать план медицинского страхования, считается главным и провальным ИТ-проектом Барака Обамы.

Взлом систем Healthcare.gov

Хакеры взломали американскую государственную систему медицинского страхования, скомпрометировав персональные данные 75 тыс. граждан. Об этом сообщили Центры обеспечения услуг по программам «Медикэр» и «Медикэйд» (CMS) — федеральная организация, которая отвечает за работу этих программ.

Система, которую удалось взломать злоумышленникам, была подключена к сайту Healthcare.gov, на котором каждый житель США может подписаться на страховой план согласно закону о доступном здравоохранении, принятому при прежнем президенте США Бараке Обаме (Barack Obama). Атаке подверглась система, которая давала возможность страховым агентам и брокерам оказывать помощь гражданам, желающим выбрать новый план страхования. Сам по себе сайт Healthcare.gov взломан не был.

Чтобы подписаться на план медицинского страхования на Healthcare.gov, граждане оставляют на сайте довольно большое количество своих персональных данных, включая имя, адрес и номер социального страхования. В сообщении о взломе не уточняется, какие именно данные были скомпрометированы или каким именно способом было совершено проникновение в систему.

Хроника событий

Как сообщает CMS, аномальная активность в системе, которой пользуются страховые агенты, была отмечена 13 октября. Факт взлома был подтвержден 16 октября, после чего работа механизма была остановлена для введения дополнительных мер безопасности. Предположительно, система будет запущена вновь в течение недели. CMS предприняла шаги к тому, чтобы известить граждан, данные которых могли быть скомпрометированы, и помочь им активировать кредитную защиту и принять другие меры предосторожности.

Нынешний и бывший президенты США Дональд Трамп и Барак Обама

Инцидент произошел за несколько дней до того, как на Healthcare.gov должна начаться так называемая ежегодная регистрация, она же открытая регистрация, старт которой запланирован на 1 ноября. Открытая регистрация — это определенный промежуток времени, в течение которого граждане могут изменить выбранный план медицинского страхования. Как правило, данное мероприятие проводится раз в год. CMS уверяет, что взлом никак не повлияет на его проведение.

Провал Барака Обамы

Healthcare.gov считается главным ИТ-проектом президентства Барака Обамы и главным инструментом реализации реформы здравоохранения, известной как Obamacare. В июне 2015 г. Обама открыто признал провал сайта. В 2013 г., когда Healthcare.gov был запущен, лишь около 40% его инфраструктуры было готово к работе. Кроме того, серьезной критике подвергся и бюджет проекта.

Первоначально, в 2012 г. бюджет проекта был оценен в $56 млн. Однако впоследствии затраты многократно превысили эту цифру. К середине 2014 г. расходы достигли $840 млн. Всего же, по некоторым оценкам, на проект ушло около $2,1 млрд бюджетных средств.

В 2014 г. Счетная палата США выяснила, что более $150 млн потраченных на проект денег были выброшены на ветер только потому, что подрядчики не имели единого согласованного плана работы, а также вследствие путаницы в формировании технического задания (подрядчики получали задачи на исполнение в отсутствии основных технических положений по проекту).

В апреле 2014 г. из-за проблем с запуском Healthcare.gov свои полномочия вынуждена была сложить министр здравоохранения США Кэтлин Сибелиус (Kathleen Sebelius). По ее словам, она не смогла выдержать обрушившийся на нее «политический гнев». Один из руководителей проекта HealthCare.gov — Курт Делбен (Kurt DelBene) — ныне работает в корпорации Microsoft на должности исполнительного вице-президента по корпоративной стратегии и планированию.

В октябре 2017 г. действующий президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ об отмене Obamacare. Сам закон о медицинском страховании отменен не был, но организациям разрешили покупать страховки за пределами государственной системы. Отмена Obamacare была одним из главных предвыборных обещаний Трампа.