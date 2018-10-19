Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря

Правительство России совместно с отраслевыми ассоциациями может заполнить законодательные «пробелы» в вопросах определения отечественности радиоэлектронного оборудования. Сейчас российскому оборудованию разрешено практически полностью формироваться на зарубежной компонентной базе. Противники изменения этой ситуации считают введение ограничивающих регламентов преждевременным — из-за корректировок нормативки никто не сможет воспользоваться заложенными в нее ранее преференциями, и рынок рискует погибнуть, не успев толком зародиться.

Вопрос происхождения микроэлектронных компонентов

Как стало известно CNews, для радиоэлектронной продукции власти России могут ввести четкие требования к происхождению ее компонентной базы, соответствие которым станет определять, можно ли считать готовое изделие российским продуктом или нет.

Рассмотреть такую возможность совместно с отраслевыми ассоциациями Правительству России официально предложил Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Документ, включающий это предложение, был подготовлен и опубликован по итогам заседания Совета, состоявшегося в Калининградской области еще 1 августа 2018 г.

Законодательный пробел

В итоговом протоколе рекомендация Правительству имеет достаточно общий вид: подготовить предложения о внесении изменений в нормативно правовую базу, регламентирующую порядок присвоения радиоэлектронной продукции статуса “российского происхождения” и отнесения ее к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в России, в том числе в части формирования единых критериев присвоения статуса “радиоэлектронной продукции российского происхождения”».

О том, что речь в первую очередь идет о регламентировании компонентной базы, CNews рассказали в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), которая выступает участником Совета.

Производители электронного оборудования и чипов спорят, нужно ли ограничить в России использование зарубежных компонентов

На данный момент вопросы происхождения изделий радиоэлектроники регулируются рядом приказов и постановлений. В частности 17 августа 2011 г. вступил в силу приказ Минпромторга № 1032/397 об утверждении параметров «отечественности» для телеком-оборудования. «В числе критериев были требования к производству, модернизации и обслуживанию оборудования на территории России, а также требование по передаче комплекта технической документации, — указывают в АРПЭ. — Однако на начальном этапе определения и критерии были сформулированы нечетко, поэтому 17 июля 2015 г. вышло постановление Правительства № 719 о критериях отнесения промышленной продукции к не имеющей аналогов, произведенных в России, которое более детально описало требования к изделиям для получения статуса российского оборудования».

Позже 16 сентября 2016 г. для стимулирования использования отечественного оборудования также вышло постановление Правительства № 925 о приоритете товаров российского происхождения перед зарубежными, а 26 сентября 2016 г. — постановление № 968 об ограничении допуска отдельных видов зарубежной радиоэлектроники на госзакупки.

«Однако ни одно из этих постановлений не содержит требований к компонентной базе», — говорят в АРПЭ. Таким образом, на данный момент оборудование, имеющее статус российского, может быть произведено практически полностью на основе иностранных компонентов. Рекомендации Правительству, направленные Советом, как раз и подразумевают возможность заполнения этого, как кажется некоторым участникам рынка, пробела и формирование критериев, предъявляемых к оборудованию при присвоении ему статуса «радиоэлектронной продукции российского происхождения», с учетом в нем доли отечественных компонентов.

Общение CNewsс представителями рынка показало, что введение новых регуляторных норм имеет как сторонников, так и противников.

Что считают сторонники регламентов

«Мы считаем, что минимальная доля отечественной компонентной базы должна составлять не менее 30% с дальнейшим повышением этого порога до 50%, — сообщил CNews генеральный директор микроэлектронного предприятия «Ангстрем» Сергей Воронцов. — Само собой, вводить это надо не одномоментно, а с переходным периодом».

По его убеждению, уже сейчас предприятия российской микроэлектроники могут произвести большую часть необходимых микросхем. «Мы не настаиваем, что это должны быть российские процессоры или сложные микроконтроллеры, — говорит он. — В то же время, если взять самый современный смартфон, то в России технически нельзя выпустить лишь четыре микросхемы из двух десятков находящихся там.

Промышленная автоматика, силовая электроника, микросхемы управления питания, светодиодное освещение, интернет вещей, связь — в этих областях возможно использование отечественной элементной базы».

Объем внутреннего рынка только гражданской микроэлектроники, по оценкам Воронцова, составляет не менее 120 млрд руб. «Даже треть от этой суммы могла бы поднять российскую микроэлектронику, — уверен он. — Складывается парадоксальная ситуация. Наши производители электроники говорят, что в России нет нужной элементной базы. В то же время, мы отгружаем свою продукцию в Китай, откуда она возвращается в страну в составе готовых блоков и изделий, которые эти же самые российские производители ставят на свои приборы».

Воронцов отмечает, что ему часто приходится слышать упреки, касающиеся высокой стоимости отечественных микросхем. «Мы готовы ее снизить, но только если вы гарантируете рынок сбыта, — рассуждает он. — Производите свою продукцию миллионными тиражами, и вы получите дешевую российскую элементную базу».

Узнать мнение по данному вопросу представителей другого крупнейшего производителя отечественных чипов CNews не удалось. В пресс-службе «Микрона» на вопросы редакции не смогли ответить в течение трех недель.

Аргументация противников регламентов

Нужно отметить, что последние из приведенных заявлений Воронцова, концептуально отнюдь не противоречат точке зрения исполнительного директора АРПЭ Ивана Покровского, выраженной в разговоре с CNews. Он также полагает, что если в России появится спрос на отечественное оборудование, то со временем возникнет спрос и на российскую компонентную базу, которая вместе с ростом востребованных тиражей станет дешеветь.

Однако Покровский убежден, что если сейчас начать регламентировать компонентную базу, то российское оборудование на основе наших чипов будет совершенно неконкурентным, его никто не станет покупать, а значит не будет никакого спроса и на сами компоненты. То есть, чтобы рынок мог развиться, сейчас нужно стимулировать производство российского оборудования на любых компонентах, или по крайней мере ему не мешать.

По заверению Покровского, ни одна развитая страна не стремится к тому, чтобы внутри ее оборудования была только ее собственная начинка. Это касается и Японии, и США, и даже Китая. Для всех актуально, чтобы оборудование было передовым, поэтому в нем используют передовую компонентную базу — со всего мира.

Свои соображения на этот счет Покровский от лица АРПЭ донес до Минпромторга еще в декабре 2017 г. В своем письме на имя главы министерства Дениса Мантурова (копия имеется в распоряжении CNews) он указывает, что если законодательно будут приняты завышенные требования по использованию российских компонентов, то воспользоваться преференциями, предусмотренными теми же законами, в реальности не сможет ни один российский производитель.

«Конкурентоспособное оборудование российских компаний, разработанное на основе зарубежных компонентов, не сможет получить статус российского происхождения, — пишет он. — При этом оборудование, выпускаемое на основе российских компонентов, не сможет участвовать в торгах из-за несоответствия функциональным требованиям заказчиков».

В подтверждение этих слов Покровский приводит данные АРПЭ, по которым телекоммуникационное оборудование и вычислительная техника российской разработки сейчас выходят на рынок с отставанием до пяти лет с момента выхода аналогичного по функциональным возможностям оборудования лидеров мирового рынка. «В отдельных направлениях российские компании входят в число технологических лидеров, — отмечает он. — Отставание оборудования, разработанного на российских компонентах, в настоящее время составляет от 15 до 25 лет, что не приемлемо для большинства заказчиков».

В этой связи он резюмирует, что с учетом области применения вышеупомянутого постановления Правительства № 719, использование российских комплектующих не должно входить в требования к электронному оборудованию. «Сформировать спрос на разработку и использование российских микросхем можно только за счет управления требованиями к информационной безопасности и отказоустойчивости ИТ-систем, — заключает Покровский. — Эта задача вне рамок постановления № 719».

Несколько фактов о Совете при Совфеде

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации был создан в апреле 2018 г. Согласно положению о Совете в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в этой области, мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов, выработка рекомендаций по совершенствованию федерального законодательства и законодательства субъектов РФ и пр.

Состав Совета был утвержден в июле 2018 г. Председателем Совета стал вице-спикер СФ Андрей Турчак, его заместителем — глава комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев. В общий состав Совета вошли председатель комитета по международным делам Константин Косачев, по регламенту — Андрей Кутепов, по федеративному устройству — Олег Мельниченко, по бюджету — Сергей Рябухин, по социальной политике — Валерий Рязанскийи другие сенаторы.

Экспертное сообщество в Совете было представлено ректором МГУ Виктором Садовничим, первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой, вице-президентом Сбербанка Анной Поповой, вице-президентом «Ростелекома» Борисом Глазковым, руководителем группы компаний InfoWatch Натальей Касперской и др.