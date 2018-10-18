Легендарный бренд Vertu возродился и выпустил смартфон за $14 тысяч. Фото. Опрос

После банкротства и долгого отсутствия на рынке Vertu представила Andriod-смартфон Aster P с чипом средней производительности, элитной отделкой драгметаллами и драгоценными камнями, и, конечно, с традиционным элитным ценником в диапазоне $5-14 тысяч.

Vertu возвращается. Туда, где до этого споткнулась

Британский производитель телефонов элитного класса Vertu вернулся на рынок после года молчания, прошедшего со дня официального объявления банкротства, с новой компактной Android-моделью Vertu Aster P на среднесегментном процессоре Snapdragon 660 и традиционным ценником в несколько тысяч долларов.

Компания провела официальную презентацию новинки в Пекине. Приглашение на премьеру, разосланное китайским журналистам, было доставлено в конверте с золотисто-черной отделкой и девизом Live or Die («Живи или умри»), а также с надписью «Handmade in England» (Сделано вручную в Англии). Эти атрибуты презентации первой новинки возрожденного бренда подчеркнули приверженность Vertu традициям «элитного дизайна и причудливой отделки», сообщил китайский портал GizmoChina.

Даже после анонса смартфон Vertu Aster P так и не появился на официальном сайте компании, зато сразу стал доступен для заказа на сайте одного из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая JD.com, что недвусмысленно указывает на пересмотренные планы Vertu по основному рынку сбыту своих Luxury-смартфонов.

Позиционирование смартфона Aster P в люксовом сегменте подчеркивается не только его немалой ценой, но и другими привычными атрибутами изделий Vertu. Так, Vertu Aster P по-прежнему собирается в Великобритании вручную, с персональной гравировкой имени мастера.

Приглашение на презентацию смартфона Vertu Aster P в Пекине

Смартфон получил шасси из титанового сплава, защиту дисплея из 133-каратного сапфирового стекла, кнопку с рубином, а также отделку корпуса из кожи крокодила и ящерицы. Самый дорогой вариант смартфона – Dazzling Gold, также получил дополнительную отделку из чистого золота.

Технические подробности

Новый смартфон Vertu Aster P является усовершенствованным вариантом модели Vertu Aster (на чипе Snapdragon 801), выпускавшегося с 2014 г. Габариты смартфона в версии со стандартной отделкой составляют 149,8 х 71 х 10,1 мм, вес порядка 220 г.

Смартфон Aster P в «белой» версии корпуса

Возможности аппаратной платформы Vertu Aster P далеки от нынешних флагманов рынка и, скорее, ближе к оснастке смартфонов 2018 года средне-ценового сегмента.

Смартфон Vertu Aster P в корпусе Dazzling Gold

Vertu Aster P получил 4,9-дюймовый дисплей на матрице AMOLED с разрешением FHD и работает под управлением 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 660. Смартфон также оснащается оперативной памятью 6 ГБ, накопителем 128 ГБ и двумя слотами под карты nanoSIM.

Тыльная сторона смартфона Vertu Aster P

Фотографическая оснастка Vertu Aster P выполнена без новомодных мультисенсорных изысков: основная камера с сенсором 12 МП и фронтальная селфи-камера с сенсором 20 МП и объективом с апертурой f/2.2.

Профильный вид смартфона Vertu Aster P

Смартфон поддерживает интерфейсы NFC, Bluetooth 5.0 и 2-диапазонный Wi-Fi, оснащен портом USB-C. Встроенный аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Смартфон Vertu Aster P, вид с левого и правого торцов

Смартфон Vertu Aster P будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo.

Рубиновая кнопка на корпусе смартфона предназначена для эксклюзивного консьерж-обслуживания владельца телефона в режиме 24/7, а также для бесед с теми, кто вручную собирал смартфон. В дополнение, Vertu также планирует приглашать владельцев новых смартфонов на мероприятия с доступом «только по приглашениям».

Доступность и цены разных версий Vertu Aster P

Смартфон Aster P доступен в оттенках «чернильно-черный» (Ink Black), «белый» «White» и «ослепительно-золотистый» (Dazzling Gold). Черные и белые версии смартфона доступны в Китае по цене от 35,8 тыс. юаней (примерно $5,17 тыс.), версия Dazzling Gold с золотой отделкой оценена в 98 тыс. юаней (примерно $14,15 тыс.).

Заказать любую версию Vertu Aster P можно уже сейчас на сайте JD.com, поставки смартфонов начнутся 30 октября.

«Барокко-версии» смартфона Vertu Aster P

Позже смартфон Vertu Aster P также появится в специальной «барокко-версии» в синем (Blue), сумеречно-оранжевом (Twilight Orange) и карамельно-оранжевом (Caramel Brown) цветах отделки. Сроки начала продаж этих смартфонов и их цены пока не сообщались.

История Vertu: из рук в руки

В июле 2017 г. бренд люксовых смартфонов Vertu вынужден был закрыть свою единственную фабрику в Великобритании и уволить весь ее штат на фоне огромных убытков и безуспешных попыток спасти компанию от банкротства.

Культовый бренд Vertu впервые появился в 1998 г. как часть финского сотового гиганта Nokia и в последующие годы сменил ряд владельцев.

Компания Bafeton, принадлежащая турецкому предпринимателю Мурату Хакану Узану (Murat Hakan Uzan), приобрела Vertu за $61 млн в марте 2017 г. у гонконгской компании Godin Holdings. До этого Godin Holdings приобрела Vertu у шведской EQT VI, которая, в свою очередь, в свое время приобрела ее как самостоятельное британское подразделение у Nokia за 200 млн евро в 2007 г.

За всю свою историю Vertu выпускала телефоны и смартфоны с ценником в десятки тысяч фунтов стерлингов. Цена на некоторые модели доходила до 280 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2017 г. компания объявила о начале продаж с аукциона всех смартфонов, оставшихся на фабрике в Великобритании. Так, модель Vertu Signature с корпусом из золота 18 карат и черной кожи аллигатора, за который раньше просили $20 тыс., предлагалась за $1,5 тыс. Vertu Ti Ferarri, который на момент выпуска в 2013 г. оценивался в $16 тыс., предлагался за $670.

Телефоны, не обладающие эксклюзивным статусом, предлагались коллекциями. Одна из них, состоящая из 54 моделей, достанется новому обладателю всего за $1,5 тыс.

С молотка также ушла полная коллекция музея Vertu, в которую вошли уникальные прототипы телефонов и невыпущенные модели: всего 105 экземпляров с предварительной оценкой $26 тыс.