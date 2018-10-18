Сбербанк хочет купить 30% «Яндекса». Известие об этом обрушило акции поисковика

«Яндекс» на продажу

Государственный монополист Сбербанк находится в стадии переговоров с руководством частной компании «Яндекс» о приобретении в ней крупной доли — вплоть до 30%. Переговоры со стороны Сбербанка ведет первый заместитель руководителя организации Германа Грефа — Лев Хасис. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на свои источники, знакомые с менеджментом банка и сутью его предложения.

В пресс-службе «Яндекса» на просьбу CNews подтвердить или опровергнуть указанные сведения сообщили, что не комментируют слухи.

В общении с The Bell пресс-служба Сбербанка указала изданию, что банк «не получал предложения о выкупе акций “Яндекса” и не обращался к “Яндексу” с подобным предложением».

На известие о возможной продажи доли в «Яндексе» финансовый рынок отреагировал незамедлительно. Акции поисковика почти одномоментно обесценилисьна различных биржах на 5-8%.

Конфигурация сделки

По данным The Bell, окончательного решения по сделке пока нет. Сбербанк помимо доли в компании также претендует на получение права вето по ключевым вопросам управления «Яндексом».

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В отношении возможной конфигурации сделки рассматривается несколько вариантов — от допэмиссии и выкупа акций с рынка до продажи части акций основными акционерами.

Капитализация «Яндекса» на NASDAQ сейчас составляет $11,5 млрд. Таким образом, рыночная стоимость 30% его акций — это $3,8 млрд. Издание напоминает, что уставный капитал «Яндекса» разделен на два класса. Акции класса «А» дают право на один голос, акции класса «B» — на 10 голосов. Большая часть акций класса «B» принадлежит менеджменту и обеспечивает ему 55,4% голосов, дающих операционный контроль над компанией. Крупнейшим акционером «Яндекса» сейчас выступает его основатель Аркадий Волож — и по доле голосов (49,23%), и по доле в уставном капитале (10,35%).

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При этом с 2009 г. у Сбербанка есть купленная за символический 1 Евро «золотая акция» «Яндекса». Из документов биржевого раскрытия компании следует, что она дает Сбербанку право блокировать покупку более 25% уставного капитала или голосов компании любым ее акционером или третьей стороной, равно как и продажу всех или значительной части активов компании третьей стороне. Но права на участие в принятии решений, влияющих на операционную деятельность компании, а также на дополнительные дивиденды, «золотая акция» не дает.

Возможные причины

Сбербанк мотивирует свое предложение о покупке доли в том числе и тем, что сделка защитит компанию от возможных проблем — например, со стороны конкурентов, дал понять один из собеседников The Bell.

Издание напоминает, что числе последних публичных разбирательств вокруг «Яндекса» было летнее противостояние с «Газпром-медиа», из-за которого под угрозой блокировки оказался сервис «Яндекс.Видео». В противостоянии с правообладателями, чьи потери от пиратства совладелец Rambler Group Александр Мамут недавно оценил в 70 млрд руб., «Яндекс» сейчас выступает фактически в одиночку, рассказывали The Bell источник в одном из крупных интернет-холдингов и чиновник профильного ведомства.

У Сбербанка и «Яндекса» уже есть совместные проекты: в 2012 г. банк купил три четверти доли в капитале «Яндекс.Деньги», а весной партнеры закрыли сделку по созданию совместной компании на рынке онлайн-ритейла, которую тут же начали сравнивать с российским Amazon. Но недавно у партнеров появился серьезный конкурент — о планах создания своего лидера в онлайн-ритейле объявила Mail.Ru Алишера Усманова в партнерстве с китайской Alibaba и РФПИ.