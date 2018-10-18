Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой

Российский венчурный фонд Typhoon Digital Development при посредничестве свой структуры «ТД медиа» договорился о покупке санкт-петербургской биллинговой компании «Беркут». Сделка не закрыта, ее размер не известен. Выручка «Беркута» по итогам 2017 г. составила 1,5 млрд руб. при чистой прибыли в 400 млн руб.

Инвестиции в биллинг

Принадлежащая российскому венчурному фонду Typhoon Digital Development (TDD) компания «ТД медиа» приобрела 100% акций санкт-петербургской компании «Беркут» — поставщика биллинговых решений. В фонде намерены заниматься стратегическим развитием нового актива и продвижением его современных решений.

Сумма сделки не сообщается. Однако по данным ЕГРЮЛ и «Контур.фокуса» можно заключить, что сделка еще окончательно не закрыта. Доля «ТД медиа» в «Беркуте» имеет обременение в виде залогов со стороны пяти бывших соучредителей приобретенной компании — Андрея и Михаила Геннадьевичей Ермолаевых, Виталлия Донецкого, Юлии Кельганкиной и Владимира Кучинского — «до полной оплаты третьего транша цены покупки». Данные реестровые записи появились 9 октября 2018 г.

«Беркут» присутствует на корпоративном ИТ-рынке свыше 20 лет. Главным ее продуктом являются биллинговые комплексы для мобильных и ШПД-операторов, включая российские Тele 2, МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), казахстанский Tele2, таджикский Tcell, ливанские Alpha и Touch и др. — всего решениями компании, по ее собственным данным, пользуются свыше 300 млн абонентов.

Как будут развивать «Беркут»

Управляющие TDD видят сразу несколько перспективных направлений для развития компании. «Во-первых, это развитие непосредственно внутри Tele 2 — в соответствии с его концепцией “Другие правила”, — говорит управляющий партнер TDD Олег Братишко. — Она предусматривает предоставление своим абонентам наиболее современных услуг, часть из которых — это функционал биллинга».

Компания фонда Typhoon Digital Development купила биллинговую компанию «Беркут»

«Во-вторых, это развитие в сегменте виртуальных мобильных операторов (MVNO), — продолжает Братишко. — В России этот сегмент пока только формируется, в то время как в ряде стран Европы и Северной Америки до 20% абонентов сотовой связи являются абонентами MVNO».

В-третьих, в TDD видят потенциал развития на рынках Северной Африки, а также Средней Азии и Ближнего Востока. «Многие операторы испытывают потребность в обновлении своих биллингов и уже давно высоко оценивают российские биллинговые решения, в первую очередь решения “Беркута”, который имеет инсталляции более чем в 30 странах мира».

Несколько фактов об участниках сделки

По данным ЕГРЮЛ и «Контур.фокуса», юрлицо TDD — ООО «Тайфун диджитал девелопмент» — было зарегистрировано 30 августа 2013 г. в Москве. Ее 100-процентным учредителем выступает кипрская структура «Тайф девелопмент лимитед». Российский «Тайфун» сейчас официально выступает соучредителм двух структур: ООО «Хит медиа» с выручкой по итогам 2017 г. в 25 млн руб. при чистой прибыли в 841 тыс. руб., а также ООО «Апперкот» с нулевой выручкой по итогам 2017 г. при чистом убытке в 2 тыс. руб.

В портфеле фонда на его сайте указаны проекты Brain4Net — разработка решений в области SDN/NFV, Add in App — агентство мобильной рекламы, «Трамплин» — стартап в области адресуемого медиа, StartTrack — краудинвестинговая площадка, NtechLab — команда экспертов в области искусственных нейронных сетей и машинного обучения, платформа для продвижения видео Videoseed.

ООО «ТД медиа» формально дочерней структурой фонда больше не является. Юрлицо этой организации было зарегистрировано 4 июня 2015 г. в подмосковной Дубне. На данный момент его главным соучредителем заявлено ООО «Инвесткомм», которое на 100% принадлежит Михаилу Духанину. Оставшиеся доли принадлежат Ирине Бандровской (20%), вышеупомянутому Олегу Братишко (около 3,8%) и Виталию Кривенко (около 1,3%).

По состоянию на конец 2017 г. у компании на балансе находилась 251,1 млн руб., выручка по итогам года составила 329,9 млн руб. при чистой прибыли в 80,4 млн руб. За компанией числится один госконтракт на 90 млн руб. у «ВТБ страхования».

Что касается ООО «НПФ беркут», то оно было зарегистрировано 23 декабря 1997 г. По итогам 2017 г. у компании на балансе был 1,9 млрд руб., выручка с позитивной динамикой в 4% достигла 1,5 млрд руб. при чистой прибыли в 408,1 млн руб. За организацией числится семь госконтрактов на 24,7 млн руб.