Власти будут искать картельные сговоры с помощью «Большого цифрового кота»

ФАС создает веб-сервис «Большой цифровой кот», который в автоматизированном режиме будет выявлять антиконкурентные сделки на аукционах и доказывать существование картелей. Черпать информацию он будет из разных источников, в том числе из СМИ.

«Большой цифровой кот»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к созданию автоматизированной программы по выявлению и доказыванию картелей — веб-сервиса под названием «Большой цифровой кот». Об этом на семинаре рабочей группы Международной конкурентной сети (МКС) по картелям, прошедшем в Израиле, рассказал замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

«Большой цифровой кот» предназначен для контроля проведения аукционов и выявления сделок, которые нарушают правила честной конкуренции. Данные в программу будут поступать из информационной системы закупок, а также из СМИ, электронных торговых площадок, открытых и других источников.

В октябре 2017 г. Цариковский намекнул на создание подобной системы, отметив, что «чтобы поймать цифровую мышь, нужен цифровой кот. Такого «кота» мы и выращиваем». Очевидно, при выборе названия также сыграла свою роль схожесть слов «код» и «кот», которые в русском языке пишутся по-разному, но звучат одинаково.

Цариковский пояснил, что бизнес в России, адаптируясь к цифровым реалиям и связанному с ними новому пониманию конкуренции, активно использует ИТ для совершения правонарушений. В пример он привел LG, которая контролировала цены на свою продукцию у различных продавцов, собирая данные с помощью специального ценового алгоритма. Еще одним примером стало использование аукционных роботов в ходе совершения закупок медицинских материалов для больниц.

Цифровые инициативы ФАС

Чтобы успешно противостоять современным картелям, ФАС создала «многопараметрическую систему выявления и доказывания сговоров на торгах», которую уже успела внедрить и сейчас успешно применяет, заявил Цариковский. По его словам, с помощью системы обнаружение картелей можно производить «не выходя из-за рабочего стола», причем вся процедура занимает один день, а на сбор и анализ доказательств требуется до месяца.

ФАС создает «Большого цифрового кота»

Кроме того, в ведомстве осознали необходимость создания специализированного подразделения, которое займется расследованием дел о картелях и других антиконкурентных соглашениях в цифровой сфере. Отдел для проведения цифровых расследований планируется создать при Управление по борьбе с картелями.

По словам Цариковского, антиконкурентные практики осуществляются с применением самых разных цифровых инструментов. Некоторые из них изначально были созданы для совершения правонарушений, но есть и такие, прямое назначение которых вполне безобидно, если они не используются в корыстных целях. Сейчас ведомство уже в состоянии доказать совершение правонарушения с помощью «мирных» программ. Также ФАС занимается изучением программ с изначально криминальными возможностями.

Цифровые картели в России

В мае CNews писал, что ФАС признала компанию «Прогресс софт», известную на рынке как соразработчик системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», и экс-структуру «Ростеха» — «Регионком» — нарушившими антимонопольное законодательство России. В рамках рассмотрения дела служба установила, что антиконкурентное соглашение было реализовано на 22 торгах на право заключения госконтрактов на оказание ИТ-услуг для нужд госорганизаций в 2015-2016 гг. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила около 140 млн руб., сообщало ведомство.

По данным ФАС, картель реализовывался следующим образом: происходил фактический отказ от конкурентной борьбы на торгах, а также раздел аукционов между участниками соглашения. Кроме того, была создана «формальная» видимость конкурентной борьбы за участие в торгах, проводимых государственными и муниципальными организациями, и поддержание начальных максимальных цен контрактов. Часто проигравший участник торгов становился субпоставщиком по контракту, отмечает регулятор.