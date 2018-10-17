Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе»
CNews Analytics представляет очередной ежегодный рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор, вышедший в рамках обзора «ИКТ в госсекторе 2018». В 2017 г. суммарная выручка топ-50 игроков этого рынка составила ₽113,2 млрд. Это на 12,8% меньше, чем в 2016 г. Порог входа в рейтинг в 2017 г. увеличился с ₽226 млн до ₽276 млн.
Рынок ИТ в госсекторе
По итогам 2017 г. суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор достигла ₽113,2 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. она сократилась на 12,8%. Тем не менее, порог входа в него в 2017 г. увеличился с ₽226 млн до ₽276 млн.
Сокращение суммарной выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор произошло по причине отсутствия в нем таких крупных компаний, как «Воентелеком» (2 место и ₽12,7 млрд в 2016 г.), Optima (12 место и ₽3,5 млрд в 2016 г.), «Астерос» (13 место и ₽3,1 млрд в 2016 г.). В числе компаний, впервые принимающих участие в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ в госсектор, «дочка» Ростеха НЦИ. Также после долгого перерыва в рейтинг вернулась компания «ОТР 2000».
Тенденции рынка
Сегодня практически весь российский рынок ИТ сосредоточен либо в госсекторе, либо в около государственных компаниях, таких как Сбербанк, Ростех, Газпром и т.д. Среди основных тенденций прошедшего и текущего года опрошенные CNews эксперты выделяют импортозамещение, которое постепенно трансформируется из лозунга в реальные проекты.
Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2018
|№ 2017
|№ 2016
|Название компании
|Город
|Выручка от проектов в госсекторе в 2017 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка от проектов в госсекторе в 2016 г., с НДС, ₽тыс.
|Рост, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2017, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2016, %
|Крупнейшие клиенты, 2017
|1
|1
|Техносерв
|Москва
|14 711 398
|14 545 661
|1,1%
|28,9%
|н/д
|ПФР, Федеральное казначейство, Росгидромет, Рослесхоз, Минэкономразвития, Счетная палата, Департамент образования Москвы и др.
|2
|3
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|9 176 640
|8 756 160
|4,8%
|24%
|24%
|н/д
|3
|5
|Форс
|Москва
|8 958 889
|7 202 312
|24,4%
|70%
|70%
|н/д
|4
|4
|Softline
|Москва
|8 601 706
|8 511 467
|1,1%
|12%
|н/д
|н/д
|5
|9
|Ланит
|Москва
|6 193 000
|5 027 811
|23,2%
|4,5%
|23%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Растет число социально-значимых проектов, направленных на удовлетворение потребностей граждан. Совершенствуется федеральный портал госуслуг, появляются новые сервисы в регионах. Важным событием на рынке стало внесение изменений в закон о концессии, благодаря которым появилась возможность реализации государственных информационных систем на концессионной основе.
И конечно, все ждут окончательного утверждения проекта «Цифровая экономика», который будет определять развитие российского рынка ИТ как минимум на ближайшие 5 лет.
С обзором «ИКТ в госсекторе 2018» можно ознакомиться здесь.