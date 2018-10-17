«М.Видео» откроет магазины нового типа в заброшенных советских кинотеатрах

«М.Видео» заключила партнерство с ADG group, которая выкупила 39 старых советских кинотеатров в Москве и сейчас превращает их в современные мультифункциональные центры. В этих центрах «М.Видео» откроет магазины под брендом m_mobile, где будет продаваться только цифровая техника.

Магазины m_mobile

«М.Видео» откроет в Москве магазины нового формата под брендом m_mobile в бывших советских кинотеатрах. Там будет продаваться только цифровая техника — смартфоны с различными аксессуарами, умные часы, ноутбуки, планшеты, устройства для умного дома и компьютерных игр. Такой магазин занимает площадь около 200 кв. м, что в несколько раз меньше обычной площади торговых точек «М.Видео».

Первый магазин откроется весной 2019 г. в бывшем кинотеатре «Ангара» на Чонгарском бульваре. Открытие следующих запланировано на ближайшие два года. Магазины m_mobile появятся в зданиях советских кинотеатров «Прага», «Киргизия», «Будапешт», «Рассвет», «София» и «Орион».

Кинотеатры — в районные центры

Указанные кинотеатры находятся под управлением компании ADG group, которая в настоящий момент занимается их реконструкцией и превращением в так называемые районные центры. «М.Видео» заключила с ADG group партнерство, в рамках которого будет арендовать в этих центрах площади под магазины, а также осуществлять совместные проекты и проводить мероприятия.

В новых центрах будут арендовать помещения и другие организации, в число которых уже вошли супермаркет «Лента», кинооператор CJ CGV, логистический сервис PickPoint, «Эдьютейнмент груп», новая компания создателя сети семейных центров «Пандапарк» и др.

В общей сложности планируется реконструировать 39 старых советских кинотеатров, которые находятся в спальных районах Москвы. Около 2,5 млн москвичей, живущих в непосредственной близости от этих объектов, смогут провести в новых районных центрах досуг и совершить покупки.

«М.Видео» откроет магазины цифровой техники в старых кинотеатрах

Кинотеатры были выкуплены ADG group у правительства Москвы, реконструкция производится по проекту востребованного британского архитектора Аманды Ливит (Amanda Levete). Разрешения на строительство получены для 22 кинотеатров, в 12 уже начались работы. Первый районный центр должен открыться весной 2019 г., остальные начнут функционировать в течение двух лет.

В районных центрах будут и собственно кинотеатры, созданием которых занимается южнокорейская компания CJ CGV, крупнейшая в своем сегменте в Южной Корее и пятая в мире. Компания в общей сложности управляет 400 кинотеатрами на 3 тыс. экранов в шести странах мира, Россия станет седьмым рынком CJ CGV. Компания обещает зрителям передовые технологии, доступные цены и новую для россиян концепцию кинопоказа.

Перспективы проекта

По словам управляющего директора m_mobile Андрея Губанова, на рынке в настоящий момент имеется свободная ниша — современных мультифункциональных центров в шаговой доступности для жителей спальных районов. Эту нишу и намерена занять ADG group.

Со своей стороны «М.Видео» считает такие центры удачным местом для размещения магазинов m_mobile, где будет продаваться только цифровая техника. Предполагается, что эти магазины станут не только местом совершения покупок, но и точками выдачи онлайн-заказов. Сейчас сети «М.Видео» и «Эльдорадо» включают в себя порядка 850 магазинов, но компания надеется увеличить их количество до 1100 к 2022 г.

Покупка «Эльдорадо» и других сетей «Сафмаром»

В марте 2018 г. «М.Видео» сообщила о приобретении 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. В ходе сделки «М.Видео» и «Эльдорадо» станут одним юридическим лицом, однако каждая компания оставит за собой свой бренд, и сети по-прежнему будут конкурировать. По словам председателя совета директоров ПАО «М.Видео» Саида Гуцериева, это позволит успешнее конкурировать с другими российскими и зарубежными ритейлерскими сетями. Юридические формальности планировалось уладить во II кв. 2018 г., а к I кв. 2019 г. будет завершена реорганизация и создание общего юридического лица.

Контрольный пакет акций «М.Видео» в размере 57,7% принадлежит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, остальные акции находятся в свободном обращении. По состоянию на конец 2017 г., владельцем 9,4% акций был пенсионный фонд «Будущее», еще 5,8% принадлежало пенсионному фонду «Доверие», который является частью группы «Сафмар».

Ранее CNews писал, что «Сафмар» выкупает контрольный пакет ритейлерской сети «М.Видео» при оценке компании более чем в $1 млрд. «М.Видео» стал третьим крупным российским ритейлером техники, который попал под контроль «Сафмар» за последние годы. В декабре 2016 г. инвесторы, связанные с «Сафмар», выкупили у чешских компаний PPF Group N.V. и EMMA Capital сеть «Эльдорадо». Покупателям отошло 100% акций ритейлера, условия сделки не разглашаются.

Осенью 2016 г. в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль еще одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.

Финансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевых-Шишханова. В ее состав входят группы компаний «Интеко» и «А101», банковская группа «БИН», компании «Европлан» и «Моспромстрой», негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» и другие бизнес-единицы.