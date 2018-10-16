Легендарная Palm выпустила смартфон размером с кредитку. Фото

Первый смартфон возрожденной Palm, выпущенный в крохотном форм-факторе, функционирует в качестве «компаньона» основному владельцу пользователя.

Нечто между смартфоном и «умными» часами

Возрожденная компания Palm на официальном сайте представила свой первый смартфон, созданный в содружестве с производственным партнером TCL Corporation. Новинка с небольшим 3,3-дюймовым дисплеем создана в качестве альтернативы «умным часам» на полноценной ОС Android 8.1.



Бренд Palm был выкуплен компанией Hewlett-Packard в апреле 2010 г. за $1,2 млрд, и затем перепродан китайскому производителю электроники TCL Corporation в декабре 2014 г.

В отличие эксклюзивных прав на торговые марки мобильных устройств BlackBerry и Alcatel, которыми владеет собственно TCL, сделка с выкупом бренда Palm изначально планировалась для передачи прав на нее отдельной компании в США, которая занялась бы «независимым воссозданием» Palm.

В настоящее время стартап Palm со штаб-квартирой в Кремниевой долине владеет эксклюзивными правами на торговую марку Palm и работает полностью независимо от TCL, однако китайский концерн принимает участие в работе компании в качестве эксклюзивного производителя, сообщил портал TechCrunch. Американский стартап возглавили Денис Милосески (Dennis Miloseski) и Говард Нук (Howard Nuk), ранее занимавшие пост вице-президентов по дизайну в компании Samsung.

Все возможности Android в кулаке

Первый смартфон возрожденной Palm имеет габариты 96,6 x 50,6 x 7,4 мм при весе 62,5 г – нечто среднее между традиционным смартфоном и «умными» часами. Смартфон получил достаточно серьезную защиту от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68 – как у новых Apple iPhone XS и iPhone XS Max (полная защита от проникновения пыли, погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 минут без последствий для работоспособности).

Смартфон Palm получил защиту по стандарту IP68

Смартфон полностью умещается в ладони, что в каком-то смысле является отражением основной идеи компании, заложенной в ее названии (прим. CNews: одно из значений слова Palm в английском языке – «ладонь»).



Смартфон Palm в бумажнике

На практике дизайн «ультра-компактного» смартфона Palm напоминает iPhone, уменьшенный до диагонали дисплея 3,3 дюйма, что значительно меньше, чем у iPhone SE – примерно как у самого первого iPhone с его 3,5-дюймами, но в современном обтекаемом корпусе.

3,3-дюймовый экран смартфона Palm с перьевым вводом

Уже известно, что к разработке дизайна новинки были привлечены опытные дизайнеры, принимавшими участие в разработке гаджетов различных именитых компаний – от Samsung до Frog Design.

Дисплей смартфона имеет разрешение HD с плотностью размещения 445 пикселей на дюйм. Аппарат выполнен на базе экономичного 8-ядерного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 435 (восемь ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц) с интегрированным модемом X9 LTE и графической подсистемой Adreno 505.

Крепление смартфона Palm для спортивных занятий

Смартфон будет представлен в версии с оперативной памятью объемом 3 ГБ и встроенным флеш-накопителем емкостью 32 ГБ. По предварительным данным компании, благодаря встроенной батарее емкостью 800 мАч, смартфон сможет работать в автономном режиме от одной зарядки до суток.

Основная и фронтальная камеры смартфона Palm

Основная камера смартфона Palm получила сенсор 12 МП, селфи-камера оснащается сенсором 8 МП. Биометрического датчика для считывания отпечатков пальцев в смартфоне нет, но предусмотрена возможность идентификации владельца по лицу.

Смартфон Palm поддерживает идентификацию по лицу

Первый смартфон Palm будет поставляться «из коробки» с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo с небольшой доработкой для комфортной работы на 3,3-дюймовом дисплее.

Сверхкомпактный смартфон Palm не имеет собственного телефонного номера (внутри установлена несъемная электронная карта nano-SIM), его можно использовать только в связке с основным смартфоном пользователя, с возможностью оперативно переключаться между устройствами.

Синхронизация смартфона Palm с основным телефоном

Система синхронизации с основным смартфоном обеспечит полноценное использование сверхкомпактного смартфона Palm даже на значительном удалении от основного смартфона. В дополнение, он также поддерживает работу с голосовым помощником Google Assistant.



Цена и доступность

На момент выпуска первый смартфон возрожденной Palm будет доступен в двух вариантах цветового исполнения корпуса: «титан» и «золото». Новинка вряд ли появится на международном рынке в ближайшее время. Первые продажи смартфона Palm запланированы в США, эксклюзивно национальным оператором Verizon.

Абоненты оператора смогут приобрести новинку по цене $349, его обслуживание в сети Verizon обойдется в дополнительные $10 ежемесячно к стандартному тарифному плану.