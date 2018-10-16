Знаменитый плеер Winamp будет возрожден. Опрос

Бельгийская Radionomy Group перезапустит музыкальный плеер Winamp, не обновлявшийся с 2013 года. Обновленная платформа объединит в себе плеер для прослушивания музыки с локальных носителей или из облака, а также подкасты.

Winamp реанимируют к 2019 году

Новая версия легендарного медиапроигрывателя Winamp после более чем пятилетнего перерыва увидит свет в 2019 г. Об этом сообщил ресурс TechCrunch со ссылкой на Александра Сабунджана (Alexandre Saboundjan), генерального директора бельгийской Radionomy Group, которой в настоящее время принадлежат права на плеер.

Обновленный Winamp будет представлять собой универсальную медиаплатформу, которая объединит локальный медиафайлы, стриминговые сервисы и сервисы подкастов в одном приложении, доступном как на десктопных, так и на мобильных платформах.

Сабунджан отказался пояснить, какие именно сервисы будет поддерживать плеер, и каким образом предполагается интегрировать, к примеру, списки воспроизведения Spotify с музыкальной библиотекой Google Music и приложениями для прослушивания подкастов. Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с множеством компаний, но трудности команды не сводятся к банальному решению проблем с лицензированием.

Также Сабунджан оставил без ответа вопрос, касающийся сохранения разрабатываемым сервисом торговой марки Winamp.

Классический «скин» плеера Winamp

Глава Radionomy Group рассказал, что в данный момент команда разработчиков сосредоточена на создании приложения, которое одинаково хорошо работает на всех существующих платформах мобильного аудио. Другой важной задачей является реализация механизма «продвинутого» поиска композиций.

«Классический» Winamp также получит обновление

В сентябре 2018 г. в Сеть «утекла» обновленная с версии 5.666 до 5.8 сборка Winamp для Windows, в которой, к радости пользователей, была решена проблема совместимости с Windows 10. Помимо этого, все функции, ранее доступные только владельцам коммерческой версии плеера – Winamp Pro, стали полностью бесплатными.

Официальный релиз Winamp 5.8, который должен состояться 18 октября 2018 г., не будет существенно отличаться от «утекшей» версии. Разработчики обещают лишь исправление некоторых ошибок и улучшение совместимости.

История Winamp

Универсальный медиапроигрыватель Winamp был выпущен компанией Nullsoft в 1997 г. и распространялся бесплатно. В числе особенностей плеера, которыми он обзавелся в процессе развития: поддержка большого числа форматов, возможность подключения всевозможных плагинов и большой выбор обложек («скинов»), которые позволяли менять внешний вид приложения. За первые полтора года программу скачали 15 млн раз.

Версия 0.20a, выпущенная в мае 2017 г., обладала интерфейсом, который с трудом можно было назвать графическим – он состоял из окна со строкой меню, зато поддерживал технологию drag & drop («перетащи и брось») и воспроизведение MP3-файлов.

Чуть позднее все в том же 1997 г. в версии 0.92 у приложения появился запоминающийся графический интерфейс Winamp Classic, с которым у многих пользователей до сих пор ассоциируется название плеера.

В июне 1999 г. Nullsoft была поглощена американской AOL (сумма сделки – $80 млн), а к 2009 г. число пользователей программы, «доросшей» до пятой версии (в которой появились платные функции), насчитывало 70 млн.

В ноябре 2013 г. AOL приняла решение о закрытии проекта. В одном из интервью основатель Nullsoft Джастин Франкел (Justin Frankel) заявил, что принципы руководства AOL негативно сказывались на проекте.

В 2014 г. Winamp приобрела Radionomy Group, хотя слухи о возможном «перерождении» проекта под крылом нового владельца начали циркулировать задолго до официального объявления о сделке. Кроме Radionomy Group в приобретении подразделения AOL, занимавшегося разработкой Winamp, была заинтересована Microsoft.