«Пятерочка» и «Перекресток» внедряют электронного надсмотрщика за товарами

В магазинах X5 могут появиться умные полки

Как стало известно CNews, X5 Retail Group, одна из крупнейших российских мультиформатных продуктовых розничных компаний (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Экспресс»), внедряет умные полки в пилотных магазинах.

Умная полка совмещает в себе несколько различных технологий, которые в комплексе и делают ее умной: электронные ценники, отвечающие за корректность цен и быстрое их обновление, видеоаналитику, обеспечивающую контроль за выкладкой товара, а также систему сенсоров, следящих за заполненностью полки «в глубину».

По словам Фабрисио Гранжи (Fabricio Granja), директора по информационным технологиям X5 Retail Group, умные полки создаются и внедряются не с целью заменить живых сотрудников, занятых выкладкой товаров в магазинах сетей, техникой, а для того, чтобы оптимизировать их труд и позволить больше времени уделять клиентам.

Умное решение позволит проконтролировать наличие нужного товара на полках

«Решение позволяет экономить время персонала на обновление цен или на контроль наличия товара на полке, но основное время у него по-прежнему занимает приемка товара, пополнение полки, работа с покупателями на кассе», – поясняет Гранжа.

Впервые о планах по внедрению технологии умных полок Фабрисио Гранжа рассказал в рамках CNews Forum 2017. По его словам, эта технология была отобрана для внедрения в компании по итогам совместного проекта Х5 с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и фондом «Сколково», а также посольствами Франции и Израиля.

О работе умных полок и важности правильной выкладки

Аппаратные компоненты умной полки в части мониторинга наличия товара на всю глубину полки представляют собой, собственно, железную полку, в которую встроены платы со световыми датчиками. Также она имеет агрегатор, который обобщает информацию с датчиков и передает их в основную систему для обработки и обучения математической модели. В магазине-лаборатории Х5 тестируется несколько комплексных вариантов программной части и сценариев работы умной полки. В одном из них она интегрирована с системой видеоаналитики компании Cera, в другом – с системой умных планограмм собственной разработки Х5.

Специально обученная нейросеть собирает данные с сенсоров и автоматически определяет свободное место на полке, а видеоаналитика позволяет проконтролировать, чтобы на полке всегда был нужный товар.

Пользователь, то есть директор магазина или мерчендайзер, в автоматическом режиме получает отчеты от системы с визуализацией проблем на полке в течение рабочего дня. Для исправления части проблем персонал получает задания – например, выровнять первый товары, выставленные на полки «лицом» к покупателю или пополнить полку, если товар есть на складе магазина.

В случае отсутствия товара и на полке, и на складе формируются сигналы о необходимости внести корректировки в центральную систему прогнозирования пополнения магазинов.

Как рассказали CNews в X5, эффект от внедрения решения будет формироваться из нескольких составляющих. Например, по данным компании, повышение доступности товара на полке на 2-3% приводит к увеличению розничного товарооборота (РТО) на 1% (зависит от категории и сезонности).

Правильная и своевременная выкладка товара позволяет клиенту легко найти необходимое на полках, что стимулирует к повторному совершению покупок, то есть способствует росту лояльности клиента. Это также приводит к повышению РТО.

Электронные ценники, с одной стороны, снижают затраты времени персонала до 10% на обновление цен, с другой стороны, – уменьшают количество жалоб на отсутствующие или неправильные ценники, а за счет использования динамических моделей ценообразования могут как снижать потери, так и повышать объем продаж и маржинальность.

По данным X5, в I полугодии 2017 г. выручка компании составила 613,879 млрд руб. ($10,587 млрд), показатель EBITDA составил 50 млрд руб. ($862 млн), а чистая прибыль составила 18,698 млрд руб. ($322 млн).

Магазин-лаборатория

В октябре 2018 г. X5 объявила об открытии магазина-лаборатории для быстрого технического тестирования новых технологий. Эта лаборатория находится в Центральном административном округе Москвы в одном здании с магазином «Пятерочка».

Cотрудники лаборатории тестируют в торговом зале технологии электронных ценников, видеоаналитики, умных полок, цифровых информационных панелей и сценарии самостоятельного сканирования и оплаты покупок.

После тестирования в магазине-лаборатории новые технологии будут пилотировать в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». На этом этапе специалисты Х5 оценят их экономическую эффективность, например, влияние на увеличение продаж или на сокращение затрат. В зависимости от результатов будут приниматься решения о тиражировании на все магазины в составе торговых сетей.

«Сегодня на стадии оценки и предварительной проработки находится более 500 стартапов. Большинство новых технологий требует проверки на работоспособность и совместимость с ИТ-ландшафтом Х5. С одной стороны, в магазине-лаборатории все новые идеи теперь можно быстро проверить, с другой – мы сможем увеличить число экспериментов и ускорить "воронку инноваций" в целом», – отметил на открытии лаборатории Вадим Капустин, директор по стратегии Х5 Retail Group.

В сентябре 2018 г. стало известно о том, что X5 работает над созданием системы бизнес-мониторинга, которая при помощи технологий больших данных и предиктивной аналитики позволяет предсказывать и предотвращать аварийные ситуации в ритейле, тем самым экономя бизнесу сотни миллионов рублей.