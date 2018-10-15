Каждое четвертое критически важное приложение «падает» ежемесячно

В ближайшем будущем, каждая четвертая компания перенесёт свои приложения с высоким уровнем доступа в облачный сервис для улучшения отказоустойчивости. К такому решению уже пришли несколько десятков крупнейших ИТ-компаний США, а остальные – уже на пути к нему.

Высокодоступные приложения доступны не всегда

Согласно отчету, опубликованному SIOS в партнерстве с ActualTech Media, более четверти опрошенных респондентов недовольны уровнем отказоустойчивости своих критически важных приложений и заявляют, что они «падают» раз в месяц. Речь идет о высокодоступных приложениях, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сервисов организации: от систем обработки заказов до баз данных CRM, то есть всех тех решений, которые позволяют сотрудникам, клиентам и партнерам работать с максимальной эффективностью.

В представленном докладе «Состояние приложений с высоким уровнем доступа» собраны статистические данные на основе ответов 390 ИТ-специалистов из США, занимающихся поддержкой работоспособности критически важных приложений, включая Oracle, Microsoft SQL Server и SAP/HANA.

Только 5% опрошенных респондентов заявили, что они никогда не страдали от сбоев в работе своих сервисов и не сталкивались с проблемой доступа к ним. Остальные 95% заявили, что они периодически вынуждены восстанавливать работу высокодоступных приложений после их «падения». При этом 26% респондентов сталкиваются с подобными инцидентами ежемесячно, 28% сообщили, что подобные ситуации случаются каждые три-шесть месяцев. В 16% компаний сбои высокодоступных приложений происходят каждые шесть-двенадцать месяцев, а в 25% – раз в год или реже.

Фото: ru.depositphotos.com В ближайшем будущем, каждая четвертая компания перенесёт свои приложения с высоким уровнем доступа в облачный сервис для улучшения отказоустойчивости.

«Поддержка высокого уровня доступа к сервисам требует определенного навыка и опыта, – говорит Джерри Мельник, президент и главный исполнительный директор SIOS, компании-разработчика программного обеспечения, которое управляет и защищает критически важные приложения для бизнеса. – Это включает в себя подбор правильного программного обеспечения для соответствия требованиям, а также оптимальную настройку всей системы и управления процессом интеграции сервиса в облако. А объединение всех этих частей вместе требует более высокой ИТ-квалификации».

Облачная доступность

Как отмечается в докладе, современные организации интегрируют свои решения в гибридное облако и принимают сложные стратегические решения в отношении того, в какой среде работать с критическими для рабочих сервисов нагрузками. Однако не все стремятся переместить свои приложения в облачную среду: 12% респондентов не переносили никаких приложений с высоким уровнем доступа в облако. В то время как 24% опрошенных компаний уже используют более половины своих высокодоступных приложений в облаке.

«Согласно исследованию, 24% респондентов уже переместили более половины своих отказоустойчивых приложений в облако. Всё больше компаний по всему миру начинают активно использовать гибридные облака, поэтому есть все основания считать, что эта цифра будет увеличиваться, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Экспертиза и накопленный опыт NetApp как раз позволяют обеспечить непрерывную работу корпоративных приложений. В качестве примера можно привести Cloud Volumes ONTAP — отказоустойчивое решение для управления данными».