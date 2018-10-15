Генпрокуратура просит закрыть дело юного хакера, взломавшего электронный дневник, чтобы подправить оценки

Генпрокуратура не видит состава преступления в уголовном деле школьника-хакера, взломавшего электронный дневник с целью исправления оценок, за отсутствием состава преступления. Этого и добивалась защита, которая жаловалась, что дело умышленно затягивают и не расследуют.

Решение прокурора

Генпрокуратура не нашла состава преступления в деле Владимира Жоглика — юного хакера из Новосибирска, исправлявшего себе и одноклассникам оценки в электронном дневнике. После проверки ведомство потребовало прекращения уголовного преследования школьника, сообщает ресурс «360».

В генпрокуратуру обратилась мать правонарушителя Лилия, лично побеседовавшая с заместителем генерального прокурора Юрием Пономаревым. По словам Александра Баляна — адвоката защиты, присутствовавшего при беседе — после прочтения жалобы прокурор проконсультировался с ответственными сотрудниками прокуратуры, знакомыми с материалами дела, а также с зампрокурора Новосибирской области.

По итогам изучения материалов и бесед с коллегами прокурор пришел к выводу, что в деле отсутствуют признаки состава преступления. Балян отметил, что эту точку зрения разделяют и другие сотрудники Генпрокуратуры. В результате Пономарев дал указание закрыть дело — именно этого добивалась защита.

Мать одиннадцатиклассника сообщила, что с самого открытия дела неоднократно заявляла об отсутствии состава преступления. Сейчас Лилия надеется, что указания Генпрокуратуры будут выполнены на региональном уровне, и что инцидент не помешает будущему ее сына.

За что завели уголовное дело

В ноябре 2016 г. Жоглик, который на тот момент учился в одиннадцатом классе гимназии, взломал электронный дневник и скорректировал проставленные в нем оценки. Руководство гимназии попросило его по собственному желанию забрать документы из учебного заведения. Однако выпускник не стал этого делать ввиду приближения пробного Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Школьник-хакер Владимир Жоглик (слева) и его адвокат Александр Балян

В результате директор гимназии обратилась в полицию, где начали уголовное преследование юного хакера по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Жоглику грозило два года лишения свободы. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде, которая, по словам школьника, лишила его возможности поступить в выбранный вуз в Санкт-Петербурге.

Нарушения в деле

Мать школьника жаловалась, что дело продвигается чрезвычайно медленно. Вдобавок оно было возбуждено в сентябре 2017 г., то есть 11 месяцев спустя после самого инцидента. Адвокат Жоглика утверждал, что следствие даже не пытается разобраться в обстоятельствах совершения правонарушения и затягивает дело, поскольку не хочет нести ответственность за незаконное привлечение подростка.

Кроме того, по словам защитника, в деле присутствовал ряд нарушений. В материалах не было указано, как именно Жоглик был причастен изменению оценок в журнале, а в формулировке обвинения отсутствовало собственно обвинение. Также, по словам Баляна, следователь незаконно получала дополнительные сроки для расследования, а местная прокуратура не внесла в материалы исправления, которые предписал внести вернувший дело суд, и не торопилась передавать его в суд снова.