Рухнули мировые продажи MacBook и iMac

В III кв. 2018 г. глобальные продажи ПК Apple упали на 11,6%. Компания заняла пятое место среди производителей, причем больше ни у кого из пятерки спада не наблюдалось. По итогам квартала Lenovo удалось вернуться на первое место, обогнав HP.

Итоги квартала

По итогам III кв. 2018 г. мировые продажи персональных компьютеров Apple продемонстрировали годовой спад на 11,6% и составили 4,76 млн устройств. Это позволило компании занять пятое место среди производителей ПК с долей рынка 7,1%. При этом в пятерке лидеров Apple является единственной компанией, которая показала сокращение поставок. К таким выводам пришла компания International Data Corporation (IDC), опубликовавшая результаты исследования Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.

В общей сложности по итогам квартала на мировой рынок было поставлено 67,4 млн ПК, включая десктопы, ноутбуки и рабочие станции, что на 0,9% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Состояние рынка оказалось лучше, чем ожидали аналитики, которые прогнозировали сокращение продаж на 3%.

Лидеры рынка

Первое место на мировом рынке ПК вернула себе Lenovo, до этого несколько кварталов подряд уступавшая HP. По итогам квартала китайскому производителю удалось продать порядка 16,15 млн ПК, продемонстрировав годовой рост на 5,8%. Доля Lenovo на рынке составляет 24%. Аналитики отмечают, что уже два квартала подряд продажи Lenovo суммируются с продажами приобретенной ею Fujitsu, что помогло китайской компании вернуть себе лидирующее положение. Бизнес Lenovo продемонстрировал улучшение в Северной Америке благодаря реорганизации каналов и более стабильному менеджменту.

HP заняла второе место с объемом продаж на уровне 15,36 млн, годовым ростом на 0,3% и долей рынка 22,8%. Аналитики отмечают, что у компании выдался трудный квартал в обеих Америках.

ПК Apple продемонстрировали существенный годовой спад продаж

Третье место занимает Dell, которая сумела реализовать за квартал 11,47 млн ПК, показать годовой рост на 5,8% и занять долю рынка в 17%. IDC сообщает, что компания повысила продажи десктопов и закончила квартал с прекрасными результатами в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

На четвертом месте находится Acer с продажами на уровня 4,87 млн устройств, годовым ростом на 8,5% и долей рынка в 7,2%. Аналитики отмечают успехи игровых ноутбуков производителя и устройств под управлением Chrome OS.

Производители, не вошедшие в первую пятерку, в общей сложности сумели продать за отчетный период 14,78 млн устройств, продемонстрировав общий годовой спад на 11,4%. Суммарно они владеют долей рынка в 21,9%.

Тенденции на рынке

IDC отмечает, что рынок ПК тяготеет к стабилизации с 2017 г., а по итогам II кв. 2018 г. даже продемонстрировал рост впервые с 2012 г. — на 2,7%. Неоправдавшиеся пессимистичные прогнозы аналитиков на третий квартал были связаны с дефицитом процессоров. Результаты оказались выше ожидаемых благодаря высокому спросу в отдельных регионах и стремлению покупателей приобрести технику в преддверии ожидаемого повышения цен.

Глобальный рынок ПК в III квартале 2018 года

Отгрузки в III квартале 2018 г., тыс. шт. Доля рынка в III квартале 2018 г. Отгрузки в III квартале 2017 г., тыс. шт. Доля рынка в III квартале 2017 г. Рост в III кварталах 2018 - 2017 гг. 1. Lenovo 16152 24% 15273 22,5% 5,8% 2. HP 15359 22,8% 15308 22,5% 0,3% 3. Dell Inc 11466 17% 10842 16,0% 5,8% 4. Acer Group 4874 7,2% 449 6,6% 8,5% 5. Apple 4762 7,1% 5387 7,9% -11,6% Другие 14775 21,9% 16671 24,5% -11,4% Всего 67387 100% 67971 100% -0,9%

Источник: IDC

По словам Джея Чжоу (Jay Chou), менеджера по исследованиям программы Personal Computing Device Tracker, далее рынок вступит в предпраздничный сезон, когда продажи будут увеличиваться, в основном за счет рекламы устройств входного уровня. С дефицитом процессоров сможет помочь AMD, но производителям понадобится некоторое время на разработку новых моделей.

Из регионов лучшие результаты показал рынок США, который продолжает расти за счет поставок хромбуков в школы и роста пользовательской аудитории игровых ноутбуков. Рынок стран Европы, Ближнего Востока и Африки остался без изменений — спрос на ноутбуки здесь выше, чем на десктопы, в целом же рынок страдает от дефицита компонентов.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии показали спад продаж, но превзошли ожидания аналитиков. В Индии продажи стимулирует приближение национальных праздников. В Китае у потребителей и представителей малого и среднего бизнеса набирают популярность ультратонкие ноутбуки, а госсектор покупает новые устройства в связи с обновлениями Windows 10. Япония также превзошла ожидания благодаря замене ПК, которые работали под управлением старых версий Windows, и переходу на Windows 10.