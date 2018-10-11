Microsoft подарила Linux две трети своих патентов

Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий, передав 60 тысяч собственных патентов в бесплатное пользование ее участникам.

Microsoft вступает в OIN

Microsoft объявила о присоединении к Open Invention Network (OIN), организации, которая владеет патентами на программное обеспечение экосистемы GNU/Linux, а также предоставляет право на их бесплатное использование. Компания внесла свою лепту в общее дело, передав участникам OIN 60 тыс. собственных патентов из 90 тыс. имеющихся.

Как пояснили в Microsoft, оставшиеся 30 тыс. патентов в настоящий момент де-юре не существуют, поскольку находятся в процессе обработки соответствующими компетентными структурами, поэтому не могут быть переданы. Компания пообещала передать их OIN, как только все необходимые процедуры будут завершены.

Стоит отметить, что одной из главных причин возникновения OIN в свое время стала выбранная Miсrosoft стратегия в отношении Linux и прочего свободного ПО, развитие которого в корпорации считали угрозой собственной бизнес-модели. Редмондский гигант неоднократно обвинял Linux в нарушении сотен своих патентов, не указывая, какие именно, а лишь используя подобные заявления для давления на «нарушителей» с целью заработка на патентных спорах. Это явление принято именовать «патентным троллингом».

Разворот на 180 градусов

Теперь Microsoft радикально изменила свою позицию по отношению к Linux и открытому ПО. Microsoft обещает не использовать свои патенты против них, и, в целом, рассматривает модель открытой совместной разработки в качестве главного элемента для создания инноваций. Не исключено, что свою роль в этом сыграло и личное позитивное отношение к открытому ПО Сатьи Наделлы (Satya Nadella), генерального директора Microsoft.

По словам Скотта Гатри (Scott Guthrie), вице-президента подразделения разработки Microsoft, компания таким образом планирует защитить свои наработки в области открытого программного обеспечения, интерес к которому у Microsoft в последние годы стабильно возрастал.

Microsoft передала 60 тыс. патентов OIN и планирует передать еще 30 тыс.

Вероятно, такие перемены связаны с необходимостью развивать облачные сервисы компании на фоне общемирового роста популярности облачных технологии, которые по итогам 2018 финансового года стали одним из основных драйверов роста доходов корпорации. Так, прибыль подразделения Intelligent Cloud («умное облако»), которое включает облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в отчетном периоде показала рост на 23% до $9,6 млрд. Нельзя не упомянуть и о сделке по приобретению Github, крупнейшего в мире хранилища проектов с открытым исходным кодом, за $7,5 млрд в начале июня 2018 г.

Microsoft называет себя одним из крупнейших разработчиков открытого ПО в мире, утверждая, что ее сотрудники вносят свой вклад в более чем 2 тыс. различных открытых проектов. В 2008 г. компания открыла платформу для разработки веб-приложений ASP.NET, а в рамках облачного сервиса Azure обеспечивается поддержка основных дистрибутивов Linux.

По словам Эриха Андерсена (Erich Andersen), корпоративного вице-президента Microsoft, разработчики не хотят выбирать между Windows и Linux, Java и .NET и т.п. Они хотят, чтобы облачные платформы поддерживали все технологии, и пытаются это реализовать.

Об OIN

OIN, основанная в 2005 г. IBM, Novell, Philips, Red Hat, Sony, на сегодняшний день насчитывает свыше 2,5 тыс. участников, среди которых Google, присоединившийся к ней в 2007 г., а также Cisco, Facebook, HP и многие другие крупные игроки рынка ИТ.

Организация занимается скупкой патентов на технологии экосистемы Linux и позволяет участникам бесплатно (roalty-free) использовать их в собственных разработках.