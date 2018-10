Google выпустила смартфоны без «моноброви» и планшеты без Android. Видео

Больше экранов, разных и умных

Компания Google представила на отдельном мероприятии свои новые аппаратные решения 2018 г., включая смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, «умную» колонку Home Hub с дисплеем и впервые – планшетный ПК Pixel Slate, работающий под управлением операционной системы Chrome OS.

Смартфоны Pixel 3 и 3 XL, поставляемые «из коробки» с новейшей ОС Android 9 Pie, по сравнению со вторым поколением серии получили более крупные дисплеи с уменьшенными рамками, а также впервые обзавелись беспроводной зарядкой, аудио-подставкой – зарядной станцией Pixel Stand, и также рядом новых программных функций, включая анти-спам Google Call Screen.

Первый планшетный ПК компании под Chrome OS – Pixel Slate, по данным компании, ориентирован для использования в планшетном и десктопном режимах. Устройство получило две камеры, сенсор отпечатка пальцев, встроенный антивирус, автоматическое обновление и чехол с клавиатурой и стилусом.

В дополнение Google также анонсировала домашнюю станцию Home Hub с голосовым управлением, которая выполняет функции секретаря и управляет устройствами «умного» дома.

Список стран «первой волны» доступности Pixel 3 и 3 XL

Продажи смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL «первой волны» стартуют в 13 странах, включая США, Францию и Германию. Россия в список не вошла – как и в прошлый раз, когда смартфоны Pixel 2, представленные в октябре 2017 г., официально были доступны только в девяти странах.

Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

Оба новых смартфона серии Pixel 3 выполнены в корпусах из алюминиевого сплава и оснащены ЖК-дисплеями на базе матриц OLED, а также защитой с помощью стеклянной панели Gorilla Glass 5 – как с лицевой, так и с тыльной стороны корпуса.

Смартфон Google 3 XL в черном корпусе

Старшая модель Pixel 3 XL оснащена 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2960 × 1440 пикселей, соотношением сторон 18,5:9 и характерной «монобровью». Более доступная модель Pixel 3 получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 × 1080 пикселей, соотношением сторон 18:9 и без «моноброви». Представители компании подчеркнули, что несмотря на увеличенную диагональ экранов по сравнению с Pixel 2, габариты новых смартфонов Pixel 3 остались почти те же самые, что достигнуто за счет более узких рамок вокруг экранов.

Смартфон Google 3 в белом корпусе

Экраны смартфонов Pixel 3 поддерживают технологию Always On, расширенный динамический диапазон (HDR) и многочисленные цветовые режимы, включая опцию увеличения цветовой насыщенности с увеличением цветового охвата гаммы sRGB на 10%.

Обе новинки серии Pixel 3 оснащены биометрическим сканером на задней панели, практически идентичным предыдущему поколению. Защита от влаги и пыли улучшена и доведена до уровня стандарта IP68, допускающего погружение гаджета в воду на глубину до 2 м на протяжении получаса без последствий для работоспособности.

Лицевая сторона Google 3 XL

Аппаратная платформа смартфонов Google Pixel 3 типична для флагманских моделей 2018 года на платформе Android – это 8-ядерный 64-битный мобильный Qualcomm Snapdragon 845 с интегрированной графикой Adreno 630, но с увеличенной до 2,5 ГГц тактовой частотой вычислительных ядер (против штатных 2,3 ГГц). В дополнение, смартфоны получили дополнительный чип Titan, обеспечивающий дополнительную безопасность на аппаратном уровне.

Обе модели Pixel 3 будут оснащаться оперативной памятью объемом 4 ГБ и встроенным накопителем емкостью 64 ГБ или 128 ГБ. Встроенные стереодинамики расположены на лицевой стороне – в верхней рамке (в «моноброви» у модели XL в) и под экраном. Вместо классического аудио разъема 3,5 мм для гарнитур в новых смартфонах Pixel 3 используется штатный порт USB Type-C, при этом гарнитура подключается через поставляемый в комплекте переходник.

Флагманская модель Google Pixel 3 XL получил аккумулятор емкостью 3430 мАч, базовая модель Pixel 3 оснащена батареей емкостью 2915 мАч. Штатное зарядное устройство с интерфейсом USB Type-C 3.1, поставляемое со смартфонами, обладает значительно увеличенной мощностью – 18 Вт против 10,5 18 Вт у моделей Pixel 3.

По данным Google, новые смартфона способны на одном заряде воспроизводить видео в течение 11 часов, при этом подзарядки в течение 15 минут достаточно для автономной работы смартфона на протяжении примерно 7 часов.

Смартфоны серии Google Pixel 3 обзавелись беспроводной зарядкой стандарта Qi. Представленная одновременно со смартфонами док-станция Pixel Stand обеспечивает мощность 10 Вт.

Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL получили основную камеру на базе одного 1/2,55-дюймового сенсора 12,2 МП (размер пикселя 1,4 мкм) с оптической стабилизацией, двойным фазовым автофокусом Dual Pixel PDAF и широкоугольной оптикой с апертурой f/1,8.

Дизайн основной камеры смартфонов Google Pixel 3

Фронтальная селфи-камера выполнена на базе сенсора 8 МП с двумя модулями, позволяющими менять угол обзора с 75° до 97°. Один из модулй оснащен оптикой с фокусным расстоянием 28 мм и апертурой f/1,8, другой оснащен сверхширокоугольной оптикой 19 мм с апертурой f/2,2.

Смартфоны серии Pixel 3 способны писать видео в качестве до 4K со скоростью 30 кадров в секунду, 1080p со скоростью 60 или 120 кадров в секунду, или 720p со скоростью 240 кадров в секунду.

Ключевые изменения фотографических возможностей коснулись программной оснастки смартфонов на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Теперь смартфоны поддерживают улучшенный режим HDR+ и с функцией Top Shot, использующей ИИ для гарантированного выбора качественных снимков из пробной серии. Функция Super Res Zoom – также с применением ИИ, сглаживает ухудшение качества при цифровом масштабировании.

Новые смартфоны поддерживают встроенное приложение Google Lens, которое при наведении камеры на объект сможет автоматически считать различную информацию, включая адреса, ценники или контактные данные.

В процессе презентации представители Google выступили с заявлением, что смартфоны Pixel 3 за счет новой технологии Night Sight обеспечивают значительно лучший результат съемки при недостаточной освещенности, нежели недавно представленные смартфоны Apple iPhone XS.

Сравнение качества ночной съемки: Google Pixel 3 и Apple iPhone XS

Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL «из коробки» будут поставляться с «чистой» операционной системой Android 9.0 Pie. В дополнение к поддержке функции Active Edge управлением сжатием – как в предыдущих моделях компании, новая ОС также обеспечивает управление жестами.

Новые смартфоны первыми получили поддержку технологии Google Call Screen, обеспечивающей возможность самостоятельного ответа на звонки помощнику Google Assistant вместо пользователя. Пользователь сможет мониторить текст разговора и подсказывать опции для ответа. Пока неизвестно, откроет ли Google эту опцию для других производителей Android-смартфонов.

Планшет Google Pixel Slate

Планшетный ПК Google Pixel Slate работает под управлением операционной системы Chrome OS, которая, среди прочего, уже научилась запускать приложения для платформы Android. Google Slate оснащен 12,3-дюймовым дисплеем на матрице LTPS с разрешением 3000 х 2000 пикселей и яркостью до 400 нит, процессорами Intel всего спектра – от начального Celeron до Intel Core m3, i5 или i7, оперативной памятью 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ, и накопителем SSD емкостью от 32 ГБ до 256 ГБ.

Google Pixel Slate, планшетный режим

Планшет выполнен в алюминиевом корпусе толщиной 7 мм и весом 721 г. Аппарат оснащен встроенной батареей емкостью 48 Втч с поддержкой скоростной зарядки.

Google Pixel Slate, десктопный режим

При подключении клавиатуры можно пользоваться классической версией Chrome OS. При переходе в планшетный режим можно работать в новом для Chrome OS экономичном режиме сенсорного ввода.

Для Pixel Slate будут опционально доступны клавиатуры с круглыми клавишами без тачпада или с подсветкой, тачпадом и сенсорной панелью.

Планшет получил камеры 8 МП на передней и тыльной стороне, поддерживающие запись видео с качеством 1080p при скорости 30 кадров в секунду. Планшет поддерживает Wi-Fi 802.11ac (MIMO, 2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.2, оснащен сканером отпечатка пальца, двумя портами USB-C, стереодинамиками, двумя микрофонами и видеовыходом на дисплеи с разрешением до 4K.

Стилус для Google Pixel Slate

Pixel Slate из коробки поддерживает множество популярных приложений, включая Netflix, Sketchbook, Google Drive, Play Фильмы, YouTube, Messenger, Calendar и весь спектр других сервисов Google и др.

«Умный» дисплей-ассистент Google Home Hub

Google Home Hub представляет собой «умное» устройство с голосовым управлением, способное распознавать голос нескольких пользователей. Устройство способно подсказать время, прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах или напомнить о назначенной встрече.

«Умный» дисплей-ассистент Google Home Hub

Google Home Hub может управлять техникой «умного» дома, в том числе, включать свет, регулировать температуру, открывать входную дверь.

В ждущем режиме Google Hub показывает фото из Google Photos, но с помощью Live Albums его можно настроить на показ определенных снимков, например, членов семьи, или в режиме реального времени отображать снимки, поступающие со смартфона пользователя.

Цены и доступность

Смартфоны Google Pixel 3 и 3 XL будут доступны в трех цветовых вариантах исполнения корпуса: «просто черный» (Just Black), «чистый белый» (Clearly White) и «не розовый» (Not Pink).

Прездаказ на Google Pixel 3 и 3 XL в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и еще восьми странах уже открыт. В комплекте с наушниками Pixel USB-C, смартфон Pixel 3 XL обойдётся в $900 или $1000 за версии с накопителем 64 ГБ или 128 ГБ соответственно. Модель Pixel 3 обойдется в $800 или $900 за версии с накопителем 64 ГБ или 128 ГБ.

Дополнительно за подставку Pixel Stand с беспроводной зарядкой придется заплатить $79, за клавиатуру $199, за стилус $99. В комплекте со смартфонами Pixel 3 будет поставляться 6-месячная пробная подписка на YouTube Music.

Это устройство в версии с синим корпусом будет доступно до конца года через Google Store в Сети и в точках продаж хромбуков Google. Стоимость Google Pixel Slate начинается с $600 и доходит до $1600. Клавиатура обойдётся в дополнительные $200, а цифровое перо Google Pixelbook Pen — ещё $100.

Ценник на Google Pixel Slate

Цены на планшет Pixel Slate начинаются от $599, чехол для него оценен в $199, стилус в $99.

Стоимость Google Home Hub заявлена на уровне $149. Покупатели устройства получат 6-месячную подписку на YouTube Premium.