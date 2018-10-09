Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018

8 ноября 2018 г. в Москве CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Одной из актуальных тем мероприятия станут облачные технологии.

Неизменное место встречи ИТ-профессионалов

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.

Как прошел CNews Forum 2017

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Актуальная проблематика информационной безопасности

Главные вопросы к обсуждению на секции, посвященной информационной безопасности:

Какие наиболее яркие события произошли в сфере ИБ в последнее время?

Как меняется мировой рынок ИБ в этой связи?

Какое влияние новые ИБ-тренды оказали на развитие российского рынка?

Как государство борется с киберпреступлениями?

Как обеспечить баланс между безопасностью и свободой доступа к информации?

Возможно ли добиться 100% гарантии защиты информационных ресурсов от киберпреступников?

Насколько безопасны облака?

Являются ли мобильные приложения киберворотами в ИТ-инфраструктуру организации?

Какие угрозы ИБ несет с собой интернет вещей?

Как минимизировать человеческий фактор в борьбе с киберпреступлениями?

Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в ближайшие годы?

Готов ли рынок ИБ к их отражению?

Какие еще вопросы информационной безопасности будут рассмотрены на форуме, напрямую зависит от гостей мероприятия.

Основные докладчики и участники дискуссии об информационной безопасности

В секции об информационной безопасности на CNews Forum 2018 выступят признанные эксперты в этой сфере.

Начальник отдела обеспечения защиты информации СО ЕЭС Лев Палей

В своем выступлении Лев Палей расскажет о динамической защите от угроз и процесс управления уязвимостями.

Директор по кибербезопасности, концерн «Калашников» Евгений Акимов

Доклад Евгения Акимова носит название «Индустрия 4.0: Pro et contra».

Начальник управления по обеспечению информационной безопасности банка «Санкт-Петербург» Анатолий Скородумов

Выступление Анатолия Скородумова будет посвящено вопросу, как минимизировать человеческий фактор в борьбе с киберпреступлениями.

Директор по информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов

Начальник управления информационной безопасности Металлинвестбанка Юрий Лысенко