Тест Тьюринга стал вне закона в США

Калифорния запрещает ботов

В Калифорнии (США) принят закон, запрещающий использовать ботов в различных онлайн-сервисах (например, чат-ботов), если лицо (владелец бота) пытается ввести в заблуждение собеседника относительно искусственного характера бота. Закон требует от владельца программы обязательного раскрытия информации, которая была бы сформулирована четко и располагалась в хорошо просматриваемом месте на веб-странице. Кроме того, компьютерная программа должна быть спроектирована таким образом, чтобы автоматически информировать собеседника о том, что с ним взаимодействует бот, а не живой человек. Документ вступает в силу 1 июля 2019 г.

Законопроект явно запрещает использование ботов, «притворяющихся» людьми, для стимулирования приобретения или продажи товаров или услуг, а также пытающихся оказать влияние на решение избирателя во время голосования на выборах, но, вероятно, может привести и к некоторым курьезным случаям при неправильной его трактовке и применении. Например, известный тест Тьюринга, проведенный на практике, мог бы формально оказаться вне закона.

Что такое тест Тьюринга

Тест Тьюринга, предложенный знаменитым британским математиком Аланом Тьюрингом (Alan Turing), предназначен для определения «разумности» машины. В классической его интерпретации человек взаимодействует с одним компьютером и другой персоной посредством текстового чата. При этом участники эксперимента не могут видеть друг друга, а сама переписка производится через контролируемые промежутки времени, чтобы компьютер не выдал себя слишком высокой скоростью реакции (во времена Тьюринга – наоборот, слишком низкой). Основная задача судьи (человека), также являющегося участником опыта, – по содержанию переписки определить, кто именно из ее участников – машина. Если судье не удается правильно этого сделать, считается, что машина прошла тест.

Тест Тьюринга многократно подвергался критике со стороны научного сообщества, в том числе за выраженный антропоморфизм. Противники идеи Тьюринга считали, что с помощью такого теста можно только проверить способность машины имитировать человеческое поведение, а не ее разумность.

Сам Тьюринг прогнозировал, что в конечном счете компьютеры окажутся способными пройти тест. Он также в достаточной мере успешно предсказал последующее возрастание роли машинного обучения при создании компьютерных систем.

Практическое применение теста

Одной из самых известных модификаций теста Тьюринга, с которой наверняка сталкивался практически каждый пользователь интернета, является CAPTCHA («капча») – Completely automated public turing test to tell computers and humans apart, что в переводе с английского означает «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей».

Идея теста заключается в том, чтобы предложить интернет-пользователю такую задачу, которая легко может быть решена человеком, но достаточно сложна для машины.

Особую популярность приобрел сервис reCAPTCHA – система, используемая для защиты веб-сайтов от ботов. Google, владелец системы с 2009 г., применял ее для оцифровки газет и книг, предлагая пользователю распознать небольшой фрагмент отсканированного текста. Позднее интернет-пользователей привлекли к распознанию информации о зданиях (как правило, их номеров) со снимков Google Street View.

В 2015 г. сервис был обновлен. Теперь пользователю предлагается доказать свою «человечность», поставив галочку в специальном поле. Если система посчитает это недостаточным, потребуется решить небольшую головоломку – например, из перечня картинок выбрать только те, на которых изображены дорожные знаки.