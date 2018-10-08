Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в телекоме»

Мировой рынок телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов растет на 2% в год. Российский отстает от него как минимум в 2 раза. По итогам 2017 г. совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи, вышедшего в рамках обзора CNews Analytics « Телеком 2018 », сократилась почти на 13%, по большей части по техническим причинам.

Топ-30 крупнейших поставщиков ИТ в телеком

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2017 г. составила ₽91,9 млрд, показывает исследование CNews «Телеком 2018». Таким образом, по сравнению с 2016 г. она сократилась на 12,7%. Причиной такого существенного падения совокупной выручки является исчезновение из топ-30 таких крупных игроков, как «Воентелеком» (второе место и ₽11,8 млрд в 2016 г.) и «Астерос» (девятое место и ₽4,2 млрд).

Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи снижается второй год подряд по большей части по техническим причинам. В прошлом году это произошло из-за существенной корректировки показателей еще одного крупнейшего игрока этого рынка – компании «Энвижн Групп». Однако в целом такая зависимость совокупного показателя от отдельных участников рейтинга свидетельствует о том, что на рынке поставщиков ИТ в телеком сложилась ситуация, аналогичная той, что существует на самом телекоммуникационном рынке, где правят бал 4-5 крупнейших игроков.

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи

№ 2017 № 2016 Название компании Город Выручка от проектов в телекоме в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в телекоме в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2017/2016, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2017 г., % Штатная численность сотрудников по телекоммуникационному направлению на 31,12.2017 Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме в 2017 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме в 2016 г., ₽тыс. (с НДС) 1 1 Техносерв Москва 12 074 018 13 163 013 -8,3% 23,8% н/д н/д н/д 2 5 ITG (Inline Technologies Group) Москва 9 559 000 9 121 000 4,8% 25% н/д н/д н/д 3 4 Энвижн Груп Москва 9 331 942 10 180 645 -8,3% 75,6% 305 12 290 12 822 4 3 Сател Москва 8 465 459 10 802 400 -21,6% 82% 425 402 714 257 099 5 6 Петер-Сервис Санкт-Петербург 7 945 228 8 854 671 -10,3% 100% н/д н/д н/д Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Мировой и российский телеком

Согласно данным IDC, опубликованным в декабре 2017 г., в 2017 г. объем мирового рынка телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов увеличился на 1,7% и достиг $1,67 трлн. В 2018 г. аналитики ожидают его дальнейшего роста на 2% до показателя $1,7 трлн.

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», российский рынок телекоммуникаций в 2017 г. вырос на 1,3% по сравнению с 2016 г. и достиг ₽1,62 трлн руб. Что касается прогнозов на ближайшие 5 лет, то по мнению аналитиков «ТМТ Консалтинг», российский телекоммуникационный рынок будет расти более чем на 1% в год при условии отсутствия нового витка ценовой конкуренции со стороны мобильных операторов, реализации программы «Цифровая экономика» и развития интернета вещей на базе сетей 5G.

В числе основных трендов на российском телекоммуникационном рынке рост мобильности населения, повышение эффективности работы и ориентация на все более полное удовлетворение запросов клиентов со стороны бизнеса, обеспечение безопасности и целостности данных в условиях постоянного расширения периметра доступа к корпоративным ИТ-ресурсам, постепенный отказ от собственных аппаратных средств связи в пользу облачных решений, постепенное превращение операторов связи в полноценные ИТ-компании.

Подробно узнать о состоянии российского телекоммуникационного рынка можно в новом обзоре CNews.

