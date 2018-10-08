Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств

Решение Google о свертывании поддержки браузера Chrome в устройствах под ОС Android 4.1-4.3 может обернуться катастрофой для пользователей более чем 32 миллионов все еще активных Android-устройств по всему миру.

Мавр может уйти?

В ближайшее время все мобильные устройства под управлением операционной системы Android версий ранее 4.4 (4.1–4.3) будут лишены поддержки одного из наиболее популярных браузеров платформы, Google Chrome.

Как сообщил на сайте разработчиков Chromium Томми Найквист (Tommy Nyquist), старший инженер-разработчик Google, очередное обновление API Chrome приведет к тому, что самой «старой» версией Android, поддерживающей браузер, станет 4.4 (KitKat). В нынешней версии браузер Chrome также поддерживается устройствами под управлением Android 4.1-4.3 (Jelly Bean).

«По умолчанию Jelly Bean после следующего обновления будет считаться неподдерживаемой, однако это может быть переопределено в различных вариантах фреймворков», отмечается в сообщении.

Наследие прошлой пятилетки

Операционная система версии Android 4.0 под названием Ice Cream Sandwich, впервые запущенная 19 октября 2011 г. считается первой универсальной версией мобильной платформы Google, предназначенной одновременно для планшетов и смартфонов. В дополнение, Android 4.0 получила новый графический интерфейс Holo, который использовался в последующих версиях платформы вплоть до Android 4.4 KitKat.

Четвертая версия платформы была обновлена до версии 4.1 Jelly Bean в июне 2012 г., и затем с небольшими обновлениями вышли версии 4.2 в октябре 2012 г. и 4.3 в июле 2013 г.

Современный графический интерфейс браузера Chrome

Буквально через две недели после появления Android 4.1 – 27 июня 2012 г., была представлена первая стабильная версия мобильного Chrome для Android. Фактически, именно с этой версии начался успех мобильного браузера Google.

Перспективы поддержки различных версий Android

По данным портала разработчиков XDA Developers, сотрудники которого провели сверку актуальности различных версий Android, на начало октября 2018 г. операционная система Android версий 4.1-4.3 все еще оставалась актуальна как минимум для 3,5% пользователей мобильных гаджетов во всем мире.

В рамках конференции для разработчиков в мае 2017 года представители Google сообщили о том, что за всю историю Android было активировано более 2 млрд Android-устройств, при этом пользовательская аудитория сервисов Google Maps, YouTube, Chrome, Gmail, Search и Google Play ежедневно превышает 1 млрд.

Таким образом, даже по самым скромным оценкам, поддержки мобильного браузера Chrome будут лишены более 35 млн пользователи Android-устройств с версией ОС 4.1-4.3.

Популярность различных версий Android

В настоящее время, отмечают в XDA Developers со ссылкой на статистику Android Distribution Dashboard, подавляющее число пользователей Android-устройств работают с версией ОС от Android 5.1 и выше, при этом положительную динамику прироста показывают версии Android 7.1 Nougat, 8.0 Oreo и Android 8.1 Oreo.

Распределение Android-устройств по версиям ОС, октябрь 2018

С учетом недавно представленной новейшей версии ОС Android 9 Pie, распространение которой, впрочем, все еще на уровне 0,1%, популярность старых версий будет снижаться еще быстрее.

Уже сейчас, по данным XDA Developers, большинство мобильных приложений под ОС Android выпускаются в версиях под Android 5.0 и новее, обновления под Android 4.1-4.3 выходят все реже и реже.

При отсутствии дальнейшей поддержки браузера Chrome, отмечают XDA Developers, с платформой Jelly Bean в целом можно попрощаться.