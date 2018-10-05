«Элар» потребовал обязать конкурентов считать его сканеры российскими

Производитель планетарных сканеров «Элар» через суд требует опровергнуть высказывание руководителя дистрибутора импортного оборудования «Дими-центр» о том, что продукция компания не является российской. Высказывание было сделано в ходе вебинара по обсуждению требований для оцифровки документов, запись которого выложена на YouTube.

Спор производителя и дистрибутора дошел до суда

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании «Профсофт-ПК» (торговая марка «Элар») к компании «Дими-центр» и ее замгендиректора Юлии Юмашевой. Поводом стала выложенная на YouTube видеозапись вебинара «Технические требования на оцифровку фондов редкой книги и подлинников архивных документов. Новации 2018», где Юмашева назвала сканеры «Элар» зарубежной продукцией.

«Профсофт-ПК» производит планетарные сканеры «Элар скан А2-300» и «Элар скан А2-400», предназначенные для оцифровки книг. «Дими-центр» — дистрибутор зарубежного оборудования для сканирования, сотрудничает с компаниями KonicaMinolta, Microbox, MetisSolar и Zeutschel.

Юлия Юмашева — доктор исторических наук. Она имеет опыт работы замгендиректора ВНИИДАР, где разрабатывала стандарты для оцифровки архивных документов. Ранее «Дими-центр» выиграл тендер Росархива по выработке новых технических требований для оцифровки, обсуждение которых и был посвящен вышеупомянутый вебинар.

Производят ли в России сканеры?

Отвечая на вопрос одного из слушателей об «Элар», Юмашева заявила, что данные сканеры не являются российскими. «В Российской Федерации нет производства сканирующего оборудование, — заявила она. — Сканирующее оборудование, которое позиционируется здесь как созданное в Российской Федерации, на самом деле является приобретенным за рубежом и модифицированным (модернизированным) для задач, которые решает данная конкретная компания».

«Элар» потребовал суд признать произведенные им сканеры российскими

В «Прософт-ПК» не согласились с таким утверждением и направили Юмашевой досудебную претензию. В ней (текст имеется в распоряжении CNews) компания называет высказывание Юмашевой о ее оборудовании недостоверным и требует удаления соответствующего ролика с YouTubeи размещения опровержения.

В ответе «Дими-центр» отказался удовлетворять высказанные претензии. Во-первых, название компании «Профсофт-ПК» не звучало в ходе вебинара. Во-вторых, на сайте «Профссофт-ПК» нет информации об упомянутых в досудебной претензии сканерах «Элар скан А2-300» и «Элар скан А2-400».

На сайте компании есть описание сканере «Эларскан А2», но его идентичность с вышеупомянутыми моделями установить не удалось, говорится в ответе «Дими-центр». Также в ответе компании указано, что в своей досудебной претензии «Профсофт-ПК» использует персональные данные Юлии Юмашевой, на что она не давала согласия.

Недобросовестная конкуренция и лоббирование

В связи с отказом в удовлетворении досудебной претензии «Профсофт-ПК» и обратился с иском к «Дими-центр» и Юлии Юмашевой. Истец указывает, что рассматриваемый вебинар проводился для сотрудников государственных учреждений, испытывающих необходимость оцифровки фондов редкой книги и подлинников архивных документов, являющихся действующими и потенциальными партнерами «Профсофт-ПК».

В иске (его копия также имеется в распоряжении CNews) утверждается, что после размещения на YouTubeзаписи вебинара «Профссофт-ПК» получил множество обращений с требованием подтвердить тот факт, что компания является российским производителем сканирующего оборудования. В этой связи истцу пришлось прилагать дополнительные усилия и нести расходы на опровержение распространенных замгендиректора «Дими-центр» сведений перед каждым партнером в отдельности.

«Профсофт-ПК» подчеркивает, что «Дими-центр» является его прямым конкурентом и осуществляет продажу профессионального сканирующего оборудования импортного производства, в связи с чем данное видео может использовать для недобросовестной конкуренции. Истец требует от ответчиков удалить указанное видео с YouTubeи разместить в интернете опровержение утверждения о том, что в России отсутствует профессиональная сканирующая техника.

Спор о требованиях для оцифровки архивных документов

Юлия Юмашева отказалась от комментариев CNewsпо данному иску. Отметим, что в прошлом году в России было продано порядка 230 планетарных сканеров, из которых 215 — это сканеры под маркой «Элар».

Отметим также, что в ходе вебинара Юлия Юмашева предложила установить следующие требования для оцифровки архивных документов. Для документов формата более A2 – не менее 300 DPI. Для документов в формате от A4 до A2 – не ниже 400 DPI. Для документов в формате менее A5 – не ниже 600 DPI.

В то же время сканеры «Элар» в формате A2 поддерживают разрешение только 300 DPI. В «Профссофт-ПК» считают предложенные Юмашевой требования избыточными.

В пресс-службе «Профссофт-ПК» заявили Cnews, что независимый вебинар, проведенный «Дими-центр», был организован с одной целью – «пропаганда иностранного оборудования и лоббирования зарубежных продуктов». «Образовательная часть онлайн-трансляции построена на ложных тезисах, вводящих слушателей в заблуждение относительно характеристик оборудования и требований к оцифровке, противоречит всем требованиям Министерства культуры, ВНИИДАД и другим организациям», — считают в «Профсофт-ПК».