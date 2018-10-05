Обвиняемого в киберпреступлении экс-замгубернатора посадили на 5,5 лет

Советский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову. Суд признал доказанными все три эпизода обвинения, в том числе и о подстрекательстве к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации. Экс-чиновник проведет за решеткой 5,5 лет.

Виртуальное преступление и реальное наказание

Советский районный суд Челябинска признал бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова виновным в подстрекательстве к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации, а также по двум другим эпизодам. Следственный комитет России сообщил о том, что собранных им доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора в отношении бывшего чиновника, согласно которому осужденному придется провести 5,5 лет в колонии строгого режима и заплатить штраф в размере 7 млн руб.

Следствие и суд установили, что Сандаков в 2013 г. заказал специалисту по компьютерным технологиям взломать электронные почтовые ящики некоего челябинского политолога, а также начальника одного из управлений администрации губернатора Челябинской области.

По данным ресурса «Уралполит.ру», тем самым политологом оказался Александр Подопригора, а чиновником из администрации Губернатора – журналист Александр Полозов, занимавший должность начальника информационно-аналитического центра. Взлом их почты Сандаков якобы поручил Александру Аброськину, бизнесмену и ИТ-специалисту из Екатеринбурга. В результате успешной атаки на почтовые ящики жертв, злоумышленникам удалось заполучить переписку Подопригоры за период с 2010 по 2013 гг., а Полозова – с 2003 по 2013 гг.

Бывший вице-губернатор Челябинской области может провести 5,5 лет за решеткой

Источник «Уралполита» в управлении СК России по Челябинской области утверждал, что повышенный интерес Сандакова к личной переписке Полозова и Подопригоры мог быть вызван их работой на представителей власти Озерска Челябинской области, с которыми у администрации Губернатора существовал некий конфликт. Якобы имели место попытки со стороны администрации продавить удобную для себя кандидатуру на пост главы Озерска, а городские чиновники при поддержке взломанных Подопригоры и Полозова оказывали этому сопротивление в медиасфере.

Как бы то ни было, признание Сандакова виновным по данному эпизоду никак не отразилось на назначенном ему наказании – за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 272 УК РФ, бывшего вице-губернатора от него освободили за истечением срока давности.

За что экс-вице-губернатор получил срок

Как определил суд, в период 2013–2014 гг. Сандаков получил взятку в виде «незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера» в сумме не менее 1,96 млн. руб. по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП «Питон». В обмен Сандаков обещал поспособствовать заключению госконтракта на охрану губернатора Челябинской области на условиях, выгодных ЧОПу.

Кроме того, в период 2011–2012 гг. бывший вице-губерантор, занимая должность первого помощника губернатора Челябинской области, обманом похитил у экс-сити-менеджера Озерского городского округа Челябинской области 1,5 млн. рублей, обещав последнему должность главы Магнитогорска.

Таким образом, реальный срок и штраф, назначенные Сандакову судом, складываются из наказаний за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Николай Сандаков был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области 26 марта 2015 г. в аэропорту Челябинска. Затем он был этапирован в Екатеринбург, а его квартира подверглась обыску. Уже 27 марта 2015 г. по решению суда он был отправлен в СИЗО.

В марте 2016 г. экс-замгубернатора вышел на свободу под залог в 10 млн руб. в связи с истечением законного максимального срока содержания под стражей.