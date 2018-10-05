BlackBerry создала защиту от атак с квантовых компьютеров

BlackBerry разрабатывает сервер для программного кода, который будет «защищен от атак со стороны квантовых компьютеров». Таких компьютеров на данный момент не существует, и их возможности остаются сугубо гипотетическими.

Против квантовых хакеров

Компания BlackBerry анонсировала новую криптографическую разработку — сервер для обеспечения ПО цифровыми сертификатами безопасности, устойчивыми против атак со стороны квантовых компьютеров.

«Квантовые вычисления позволят решить фундаментальные проблемы в такихобластях как здравоохранение, транспорт, астрофизика, госуправление и многих других; к сожалению, злоумышленники также получат возможность для взлома традиционных криптосистем на базе публичных ключей, и совершения атак на защищаемые ими данные, — заявил технический директор BlackBerry Чарльз Иган (Charles Eagan). — Добавив к нашим разработкам в области кибербезопасности сервер для подписывания кода, устойчивый против квантовых атак, мы откликаемся на серьезную озабоченность, которую сейчас испытывают отрасли, рассчитывающие использовать свои нынешние активы в течение продолжительного времени. Если предполагается, что ваши актуальные разработки — автомобили или элементы критической инфраструктуры — будут функционировать через 10-15 лет, вам придется подумать о возможности атак с использованием квантовых вычислений».

Сервер будет использовать криптографические библиотеки, разработанные ISARA, еще одного провайдера решений по защите от квантовых атак. Программный сервер BlackBerry/ISARA станет доступным для приобретения уже в ноябре 2018 г.

Закладка на будущее

Комбинация технологий BlackBerry и ISARA призвана защитить программные оболочки оборудования с длительным сроком эксплуатации, в частности, того, что используется на объектах критической инфраструктуры, в промышленности, аэрокосмической отрасли, телекоммуникациях, автомобилестроении и т. д.

BlackBerry анонсировала защиту от квантовых атак





В ISARA заявляют, что «большой квантовый компьютер» появится уже в ближайшие 8-10 лет, и его появление разом сделает современные системы шифрования бессильными.

Эти ожидания подхлестывают разработку систем шифрования и защиты информации, устойчивых к атакам со стороны квантовых компьютеров, даже притом, что на данный момент их еще не существует.

«Если исходить из неизбежности появления квантовых компьютеров в течение ближайших двух десятилетий, то подобные стратегические инициативы можно только приветствовать, — считает Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Миграция с вездесущих традиционных систем шифрования с публичным ключом явно займет не один год, так что лучше готовиться заранее и осознавать себя защищенным, когда (и если) квантовые компьютеры действительно воплотятся в реальности. Другой вопрос, можно ли создать действительно эффективную защиту от “квантовых” атак, не зная в полной мере их возможностей в частности, и потенциала квантовых компьютеров — в целом».