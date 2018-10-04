Минобороны придется доплатить 400 миллионов за систему «электронных военных билетов»

Подрядчик Минобороны по развертыванию двухмиллиардной системы учета военнослужащих посредством персональных электронных кар взыскал с министерства 400-миллионный долг по контракту, исполнение которого должно было завершиться еще в конце 2015 г. Уровень готовности системы при этом не вполне ясен.

Счет к оплате

Как выяснил CNews, Минобороны вопреки его желаниям придется сполна расплатиться по контракту на развертывание системы персональных электронных карт военнослужащих — своеобразных цифровых военных билетов. Подрядчиком по проекту выступило научно-производственное объединение (НПО) «Ангстрем», которое входит в зеленоградскую микроэлектронную группу «Ангстрем». При общей цене контракта в 2,07 млрд руб. долг министерства перед данной организацией составил 414,5 млн руб.

Правомерность требования этой суммы к погашению в середине сентября 2018 г. подтвердил Арбитражный суд Москвы, в который «Ангстрем» со своими претензиями к госзаказчику обратился 20 июня 2018 г.

Факт выполнения запланированных работ «Ангстрем» доказал в суде, предъявив подписанные Минобороны акты «ввода товара в эксплуатацию» и проведения обучения специалистов. В министерстве в качестве возражений утверждали, что работы по контракту были выполнены с просрочкой, а документы на оплату были переданы не вовремя. Судей эти аргументы не убедили.

«Ангстрем» взыскал с Минобороны 400-миллионный долг

На обжалование решения служителей Фемиды у Минобороны есть месячный срок. Намерено ли министерство воспользоваться этим правом, в его пресс-службе на момент выхода материала CNewsне ответили в течение двух суток.

Загадочная система электронных военных билетов

Информационная система, развертыванием которой занимался «Ангстрем», в первую очередь призвана перевести учет кадрового состава Минобороны в электронный вид — за счет замены бумажных военных билетов на пластиковые карточки с электронными чипами.

О системе много говорили в течение 2016 г., когда официальные лица рапортовали, что она вот-вот заработает на полную мощность. В частности об этом в конце июля заявлял гендиректор (на тот момент) НПО «Ангстрем» Алексей Бочаров. «Опытно-конструкторская работа “Паспорт” завершена, — цитировали его слова ”Известия” — Сейчас проводится опытная эксплуатация системы, а в сентябре мы будем готовы запустить ее в полном объеме. Переход на электронные карты позволит военным полностью взять под контроль доступ к защищаемым объектам и информационным ресурсам, производить учет и подтверждение прав на получение социальных, финансовых и иных услуг, а также контролировать их фактическое предоставление военнослужащим».

Бочаров тогда также заверял, что «Ангстремом» было изготовлено 651 тыс. электронных карт, а 89 тыс. из них уже персонализированы и проходят испытания в войсках. На предприятии тогда даже считали, что фактически было запущено тестирование «электронных паспортов», в перспективе пригодных для использования всеми гражданами России.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что контракт в отношении системы был заключен с «Ангстремом» в декабре 2014 г. Однако само понятие «персональной электронной карты», удостоверяющей личность военнослужащего, на тот момент еще нормативно никак закреплено не было. В марте 2016 г. законопроект на эту тему в Госдуму внес депутат «Справедливой России» Игорь Зотов, но уже 18 апреля документ был ему возвращен.

Лишь 24 ноября 2016 г. вышел приказ Минобороны, который дополнил картой перечень документов учета Вооруженных сил. Что же касается законодательного уровня, то на нем присвоение карте статуса полноценного документа не произошло до сих пор. В марте 2018 г. два десятка сенаторов внесли в Госдуму соответствующие изменения в статью 10 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», однако пока законопроект принят только в первом чтении, и других подвижек с 12 июля не произошло.

Еще немного странностей

Обращает на себя внимание тот факт, что изначально сроком исполнения контрактных обязательств «Ангстрема» перед Минобороны было прописано 31 декабря 2015 г. То есть все вышеописанные публичные заявления и законотворческая активность произошли значительно позже этой даты.

Однако в решении суда есть указания на некие дополнительные соглашения заказчика и поставщика. Они были заключены 26 ноября 2015 г. (накануне истечения стартового срока контракта), 31 марта 2016 г., 29 сентября 2017 года и 7 июня 2018 г. (за две недели до обращения «Ангстрема» в суд).

На сайте госзакупок в карточке контракта опубликовано только первое из этих допсоглашений, и оно касается несущественных юридических формальностей. Содержание остальных соглашений и их характер в публичном доступе не представлены. По логике, в них как минимум должны были отодвигаться сроки исполнения контракта. Вмести с ними мог также варьироваться и фронт работ, однако цена контракта при этом оставалась неизменной. По крайней мере, с Минобороны по суду «Ангстрем» затребовал ровно ту сумму, которая осталась непогашенной после перечисления исполнителю аванса на старте работ в размере 1,658 млрд руб. в декабре 2014 г.

Факт того, что «Ангстрем» затребовал только остаток и ничего сверх него, также выглядит несколько странным. Практика CNewsмониторинга судебных решений по подобным искам свидетельствует о том, что взыскание конкретных долгов, как правило, сопровождается требованием выплаты процентных отчислений за неправомерное «использование чужих денежных средств». «Ангстрем» же никаких пени с Минобороны взыскивать не стал.

В пресс-службе «Ангстрема» прокомментировать CNewsход и состояние проекта отказались.

Свежая статистика

Отметим, что 9 июля 2018 г. министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии своего ведомства упомянул, что система учета персональных данных военнослужащих реализована, и на данный момент выдано 800 тыс. карт.

По официальным данным штатная численность Вооруженных сил России в 2018 г. составляет более 1,9 млн человек. При этом потенциальных пользователей электронных карт больше, например, за счет контингента, уволенного в запас.