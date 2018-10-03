Росатом научит всех строить «умные города»

Компания «Русатом – Инфраструктурные решения», дочернее предприятие госкорпорации Росатом, разработала цифровую платформу «Умный город», объдиняющую все муниципальные сервисы. Она полностью готова к эксплуатации и может быть использована не только в России, но за рубежом.

«Умный город» Росатома

Компания «Русатом – Инфраструктурные решения» разработала платформу «Умный город Росатома», в состав которой входят облачные сервисы обработки и хранения данных на собственных мощностях Росатома, а также интеграционная шина, объединяющая разработки других предприятий госкорпорации. Все это позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой.

Как сообщила в ходе 5-го международного форума NDExpo генеральный директор «Русатом – Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина, все эти технологии уже работают в городе Сарове Нижегородской области. Жители города могут в режиме онлайн сообщить о проблеме в сфере ЖКХ, а затем в реальном времени контролировать ее исполнение. При этом скорость реагирования на запросы граждан городской администрацией существенно увеличилась благодаря исчезновению целого ряда бюрократических процедур.

В ближайшее время в городах Снежинске, Димитровграде, Сарове, Сосновом Бору появится "Умный город Росатома"

Особенностью решения «Умный город Росатома» является интеграция всех городских сервисов на одной платформе. Они могут быть адаптированы под потребности каждого конкретного муниципалитета с тем , чтобы в конечном итоге добиться реального снижения затрат и экономии ресурсов. Кроме того, внедрение платформы несет с собой социальный эффект, который сложно монетизировать, но который способствует повышению качества жизни горожан. «Однако косвенные эффекты поддаются монетизации на длинной дистанции, на горизонтах от 5 до 15 лет, – пояснила Ксения Сухотина в интервью РИА «Новости». – Логика проста: если в городе жить удобно и безопасно, туда с удовольствием переезжают люди, в первую очередь – высококлассные специалисты, потребность в которых на предприятиях Росатома не иссякает. Как следствие – развитие технологичных видов деятельности, повышение конкурентоспособности местной продукции и услуг, рост прибыльности местных компаний и налоговых поступлений, пополнение бюджета города».

И в России, и за рубежом

«Умный город Росатома» – полностью отечественный продукт. Она открыта для интеграции со всеми решениями, уже используемыми или планируемыми к использованию в городе. Например, сегодня ее создатели ведут переговоры об обмене медицинскими данными с ФМБА.

В ближайшее время Росатом планирует приступить к ее внедрению в своих «профильных» городах Снежинске, Димитровграде, Сарове, Сосновом Бору. Проекты будут реализованы за счет заемных средств. В качестве инвесторов рассматриваются Газпромбанк, Сбербанк и Совкомбанк. В числе других возможных источников финансирования – субсидии от регионов и средства национальных программ. Одновременно Росатом обсуждает возможность использования платформы в других российских городах, а также за рубежом. Так, летом 2018 г. было подписано соглашение о сотрудничестве со Свердловской областью по проекту «Умный регион». Обсуждается внедрение платформы в городе Дербент Республики Дагестан, а также в городах Сербии.