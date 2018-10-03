«Билайн», МТС и Tele2 оказались в шаге от получения частот для 5G

Госкомиссия по радиочастотам готовится вернуться к рассмотрению вопроса о выделении частот для тестирования сетей 5G. Частоты планируется выделить в диапазонах 3,4—4,2 ГГц, 4,4—4,99 ГГц и 24,25—29,5 ГГц. Их получателями могут стать «Вымпелком», МТС и Tele2.

Частоты для тестирования 5G

Как стало известно CNews, главным вопросом на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастот (ГКРЧ) станет возможность выделения частот для тестирования следующего, пятого поколения сотовой связи — 5G.

Заседание намечено на 31 октября 2018 г. Материалы к нему оказались в распоряжении редакции.

Кто сейчас может тестировать 5G

В конце 2017 г. ГКРЧ уже планировала принять обобщенное решение о выделении частот в диапазонах 3,4—3,8 ГГц и 24,25—29,5 ГГц для тестирования сетей 5G. Их должны были получить операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Ростелеком».

Однако против выделения частот выступили госкорпорация «Роскосмос» и Федеральная служба охраны (ФСО). В результате ГКРЧ в рамках частного решения выделила частоты четырем «дочкам» «Ростелекома» — «Прогрессу», «Ориону», «Интерпроекту» и «Столице» — частоты в диапазоне 3,4—3,8 ГГц на территории ряда городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Круг операторов, допущенных к частотам для 5G в России, готов резко расшириться

Указанные «дочки» входят в принадлежащую «Ростелекому» группы Freshtel, которая владеет частотами в диапазоне 3,4—3,8 ГГц на всей территории страны для реализации технологии WiMAX. Кроме того, ГКРЧ выделила Национальному исследовательскому институту технологий и связи (НИТС), входящему в группу «Айкоминвест» Виталия Юсуфова, частоты в Москве в диапазонах 25,25—27,5 ГГц, 31,8—33,4 ГГц, 40,5—42,5 ГГц и 66—71 ГГц.

Заявка МТС на выделение частот для тестирования сетей 5G была отклонена. Рассмотрение аналогичной заявки «Вымпелкома» завершилось ничем из-за возражений со стороны «Роскосмоса».

При этом еще ранее, летом 2017 г., ГКРЧ выделила «Мегафону» частоты в диапазонах 3,4—3,8 ГГц и 25,25—29,5 ГГц для тестирования 5G на территории 11 городов, в которых проходил Чемпионат мира по футболу. Таким образом, до сих пор возможность тестировать 5G была у «Ростелекома», «Мегафона» и НИТС.

Кому ГКРЧ собирается выделить частоты для 5G

На предстоящем заседании ГКРЧ планирует рассмотреть доклады «Мегафона» и «Ростелекома» о ходе тестирования 5G. Также планируется выделить частоты госпредприятию Научно-исследовательский институт радио (НИИР) в диапазонах 3,4—4,2 ГГц, 4,4—4,99 ГГц и 24,25—29,5 ГГц. Предполагается, что институт будет исследовать 5G совместно с «заинтересованными операторами связи».

Частоты в этих же трех диапазонах будут выделены сотовым операторам, уже владеющим частотами в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 450 МГц. В диапазонах 900 МГц и 1800 МГц изначально строились сети стандарта GSM, затем ГКРЧ разрешила использовать их и для сетей стандарта LTE (четвертое поколение сотовой связи). Сети в диапазоне 450 МГц изначально использовались для технологии CDMA. Затем они были закрыты, а в некоторых регионах были построены сети стандарта LTE-450.

Сейчас частоты в диапазонах 900 и 1800 МГц разделены между четырьмя федеральными операторами: «Вымпелком», МТС, «Мегафоном» и Tele2 (совладельцем компании является «Ростелеком»). В ряде регионов есть свои операторы, например, «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») в Свердловской области и ТМТ («дочка» «Таттелекома») в Татарстане. Частоты в диапазоне 450 МГц практически во все регионах закреплены за Tele2.

«Вымпелком» уже подал заявку на частоты для 5G

Помимо обозначенного общего частотного решения, ГКРЧ планирует рассмотреть вопрос о выделении частот для тестирования 5G «Вымпелкому». Частоты запрошены в тех же трех диапазонах: 3,4—3,8 ГГц, 4,4—4,5 ГГц и 25,25—29,5 ГГц на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, республики Татарстан и Краснодарского края. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев по данному вопросу.

Таким образом, если проект решения ГКРЧ будет утвержден, число диапазонов, в которых тестируется 5G, увеличится с двух до трех за счет диапазона 4,4—4,5 ГГц (если не считать частот, выделенных НИТС). Также возможность тестировать сети 5G получат «Вымпелком», МТС и ряд региональных операторов.