«Цифровой экономике» придется в два раза сократить в стране бедность и в семь раз повысить инновационность

В плане работы правительства до 2024 г. «Цифровая экономика» заявлена как программа, которая поможет решить ряд актуальных проблем России. С ее помощью планируется повысить доходы граждан, снизить бедность в два раза, ускорить технологическое развитие и вывести страну в число пяти крупнейших экономик мира.

«Цифровая экономика» как панацея

«Цифровая экономика» стала сквозной темой «Основных направлений деятельности Правительства России на период до 2024 г.», утвержденных премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ, внесенный Минэкономразвития, является центральным элементом стратегического планирования Правительства до 2024 г., сообщается на сайте Белого дома.

В частности, «Цифровая экономика» упомянута в перечне ключевых программ, с помощью которых Правительство намерено обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечение выше уровня инфляции, а также снизить в два раза уровень бедности в стране.

Также «Цифровая экономика» попала в список ключевых программ, направленных на ускорение технологического развития России и увеличение почти в семь раз количества организаций, осуществляющих технологические инновации, — с 7,3% от их общего числа в 2016 г. до 50% к 2024 г.

Помимо этого «Цифровая экономика» стала ключевой программой для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Она также фигурирует в списке ключевых программ, необходимых для вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира и для обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне до 4%.

Цели и показатели

В документе есть отдельный раздел, посвященный «Цифровой экономике», в котором перечислены цели и целевые показатели этой программы. В частности, там указано, что Правительство намерено увеличить внутренние затраты на развитие программы за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.

Также Правительство намерено создать в России в рамках программы инфраструктуру высокоскоростной передачи данных, которая будет доступна всем организациям и частным пользователям. В федеральных округах планируется создать опорные ЦОДы, а долю России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных планируется повысить.

Правительство намерено с помощью цифровой экономики снизить бедность в стране в два раза

Кроме того, в рамках «Цифровой экономики» планируется вывести отечественное ПО на конкурентный рынок и добиться преимущественного использования его в госорганах.

Чтобы обеспечить «Цифровую экономику» необходимыми кадрами, Правительство намерено поддерживать талантливых школьников и студентов в области математики и информатики и содействовать гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. Последнее включает в себя обучение 10 млн человек по онлайн-программам развития цифровой грамотности и предоставление 1 млн цифровых сертификатов для обучения граждан по развитию компетенций цифровой экономики.

Изменения в законодательстве

В результате реализации программы Правительство намерено создать систему правового регулирования цифровой экономики, а также разработать законодательные основы для внедрения электронного гражданского оборота, в том числе систематизации информации в государственных ресурсах.

Также Правительство обещает обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных и для внедрения финтеха. Новые правовые условия в связи с реализацией программы будут созданы в судопроизводстве и нотариате, будет также отрегулирован оборот результатов интеллектуальной деятельности, претерпит изменения антимонопольное регулирование.

Отечественные технологии

Ряд действий будет предпринять для создания глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, базирующейся на отечественных разработках, сообщается в документе.

С этой целью предусмотрено создание инструментов планирования развития сетей связи и стимулирование развития отрасли связи, а также развитие сетей связи на объектах транспортной инфраструктуры, создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на территории России и создание комплексной системы финансирования, в том числе венчурного, проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформ.

В целях обеспечения безопасности данных власти намерены создать условия для глобальной конкурентоспособности экспортных отечественных ИБ-разработок и технологий, обеспечить безопасность отечественной информационной инфраструктуры и защиту граждан и бизнеса от информационных угроз, а также перейти на отечественные технологии в сфере обработки данных.

С целью создания «сквозных» цифровых технологий, преимущественно на основе отечественных разработок, планируется сформировать спрос на передовые российские цифровые технологии, продукты и платформы, обеспечить поддержку лидирующих российских компаний, у которых есть решения для цифровой трансформации экономики и социальной сферы, и составить дорожные карты развития «сквозных» технологий. Также предусмотрено создание платформ для исследований и разработок «сквозных» технологий.

Госуправление и госуслуги

Что касается внедрения цифровых технологий и платформ в госуправлении и при оказании госуслуг, то с этой целью правительство займется развитием такой системы предоставления госуслуг, где основным принципом будет удобство их получателя. Также планируется создание национальной системы управления данными как инфраструктуры госуправления и создание цифровой аналитической платформы предоставления статистических и административных данных, нормативно-справочной информации, равно как и создание единой электронной картографической основы с доступом к пространственным данным, сервисы обмена и обработки которых тоже будут развиваться.

Будет также создана платформа сервисов для перевода работы и документооборота госорганов в цифровой формат. Кроме того, документом предусмотрена реализация на базе единой платформы цифровых механизмов и инструментов стратегического планирования, формирование компактного комплекса взаимоувязанных документов стратегического планирования и внедрение цифровой отчетности.

Одновременно госслужба будет трансформированная за счет внедрения цифровых технологий и платформ, а межведомственный документооборот будет поэтапно переходить на обмен машиночитаемыми юридически значимыми документами взамен используемых сейчас сканов.