ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы»

ФСБ отклонила все поправки к проекту закона о шпионской технике, к разработке которого в ведомстве приступили после нашумевшего уголовного дела, заведенного на курганского фермера, который приобрел GPS-трекер для своей коровы.

ФСБ настояла на своем определении шпионского устройства

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отказалась поддержать предложения, поступившие на этапе общественного обсуждения проекта федерального закона, который определяет понятие «специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации» (СТС), в настоящее время не раскрытого в федеральном законодательстве. Это следует из информации, опубликованной на regulation.gov.ru, федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законодательное закрепление определения СТС необходимо для того, чтобы отделить шпионскую технику от обычной бытовой электроники. Напомним, что за незаконный оборот СТС предусмотрено в том числе уголовное наказание по статье 138.1 уголовного кодекса.

Под специальными техническими средствами силовики понимают приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя).

Одно из зданий ФСБ России на Лубянской площади

Именно такое определение было изначально предложено ФСБ, и теперь законопроект, не претерпевший изменений на стадии общественного обсуждения, будет рассмотрен Федеральным собранием. В случае принятия закона российским Парламентом, он должен вступить в силу в декабре 2019 г.

Что предлагала общественность

Одна из девяти отклоненных поправок предполагала уточнение законопроекта, распространяя определение СТС только на устройства, которые были целенаправленно замаскированы производителем под изделия, не предназначенные для выполнения функций, не связанных с получением информации.

По данным издания «Коммерсант», она была предложена Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), включающей такие компании как Canon, Dell, Intel, IBM, LG, Nikon и др.

В ФСБ посчитали, что подобная формулировка «необоснованно сузит область современных технических средств, в которых реализуется функция негласного получения информации».

Предлагалось ФСБ и доработать законопроект в целях исключения возможности отнесения к категории СТС бытовых устройств: телефонов, смартфонов, диктофонов, дверных глазков, устройств для автоматического распахивания дверей магазинов и т. п.

Как пояснили авторы законопроекта, сославшись на постановление Конституционного Суда РФ от 31 марта 2011 г., бытовая электроника и так не может быть отнесена к СТС, «если только ей намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том числе путем специальной технической доработки, программирования именно для неочевидного, скрытного их применения».

Дело курганского фермера

Проект закона, определяющий, что можно считать СТС, появился в начале июля 2018 г. Его разработкой чиновники занялись по поручению Генпрокуратуры после того, как в декабре 2017 г. на большой пресс-конференции Владимира Путина один из журналистов задал вопрос о жителе Кургана Евгении Васильеве, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Фермер приобрел в зарубежном интернет-магазине GPS-трекер для коровы. О наличии в устройстве скрытого микрофона он не знал. Задержанному при получении посылки Васильеву грозило четыре года лишения свободы или 200 тыс. руб. штрафа.

В январе 2018 г. уголовное дело было пересмотрено. В поступке фермера не обнаружили «умысла, направленного на негласное получение информации», поэтому уже в марте 2018 г. дело против него было прекращено.