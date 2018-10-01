В транспорте Санкт-Петербурга будет внедрена система распознавания лиц

В России началось тестирование систем распознавания лиц. Первые пилотные проекты запущены в общественном транспорте Санкт-Петербурга, школах Москвы и Татарстана. Также технологию планируется использовать в бизнес-залах аэропортов.

Все на учете

«Дочки» Ростеха компания Росэлектроника и НПО «Импульс» приступили к тестированию системы распознавания лиц пассажиров общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Для этого в салонах автобусов устанавливается 4 видеокамеры, а в кабине водителя – видеорегистратор и устройство беспроводной передачи данных.

Личность гражданина идентифицируется на основании двух биометрических параметров: 3D-образа лица и радужной оболочки глаза. Сам процесс верификации занимает 3-5 сек. При этом система способна со 100% точностью распознать человека даже в том случае, если он изменил внешность при помощи парика, очков, бороды и пр., а также при наклоне головы и естественном старении, говорят ее создатели.

Дополнительный эффект

Также реализована функция учета числа пассажиров, входящих и выходящих из автобуса. Кроме статистической информации, она способна управлять открытием и закрытием дверей, что позволит отказаться от специальных датчиков.

«Дочки» Ростеха компания Росэлектроника и НПО «Импульс» приступили к тестированию системы распознавания лиц пассажиров общественного транспорта в Санкт-Петербурге

Данные поступают в единое хранилище и могут быть доступны по запросу правоохранительных органов. Сама система будет интегрирована с системой управления транспорта и позволит управлять его загрузкой.

Напомним, что о внедрении технологии распознавания лиц в бизнес-залах недавно сообщила авиакомпания S7 – она должна появиться в «Домодедово» и «Толмачево». Также тестирование системы распознавания лиц для прохода в здание стартовало в 10 московских школах. В нескольких школах Татарстана до конца текущего года заработает технология Face2Pay, которая позволяет проводить оплату с помощью распознавания лиц. А Минстрой России планирует включить биометрическую систему распознавания лиц в общественном транспорте в проект «Умный город».