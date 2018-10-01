В России вдоль железных дорог появятся сети нового стандарта

Госкомиссия по радиочастотам выделила владельцам железнодорожной инфраструктуры частоты в диапазоне 1800 МГц для создания сетей eLTE — разновидности стандарта LTE. Главным пользователем частот станут РЖД.

Частоты для железных дорог

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила выделить на территории России частоты в диапазоне 1800 МГц (1785—1805 МГц) для применения радиоэлектронных средств перспективных стандартов и технологий в создаваемых технологических сетях связи на железнодорожном транспорте. Это следует из опубликованного Минкомсвязи протокола заседания комиссии с участием Минтранса, состоявшегося 11 сентября 2018 г.

Частоты выделяются неопределенному кругу лиц из числа владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Перечень соответствующих владельцев инфраструктуры Минтранс должен будет направить в Роскомнадзор.

Будущие сети не должны создавать помех действующим сотовым сетям стандартов GSM и LTE и метеорологическим радиолокационным станциям температурно-ветрового зондирования в полосе 1774—1790 МГц (действуют до 1 февраля 2023 г.). При этом по требованию Федеральной службы охраны (ФСО) радиоэлектронные средства будущих сетей должны будут оперативно выключаться.

Как Минтранс пытался создать LTE-сеть вдоль железных дорог

В решении ГКРЧ не сказано, какая именно технология будет использоваться будущими сетями. Но из приложения к решению комиссии следует, что это LTE TDD — одна из двух разновидностей стандарта LTE, относящаяся к четвертому поколению сотовой связи. Технология TDD предполагает, что передача и прием трафика разделяются по времени.

Вдоль железных дорог России развернут сети eLTE

На указанных частотах в 1785—1805 МГц может работать технология eLTE, модифицированная версия стандарта LTE-TDD. Ранее Минтранс и РЖД уже инициировали рассмотрение ГКРЧ вопроса о выделении данных частот, но комиссия откладывала решение вопроса.

В пресс-службах Минтранса и РЖД к моменту публикации не ответили на запросы CNews относительно будущих сетей связи на железнодорожном транспорте.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что всего в России есть пять пользователей железнодорожной инфраструктуры, основным из которых является РЖД. При этом собеседник издания выражает сомнения в перспективах будущих сетей.

«Железнодородная инфраструктура — это только 0,05% от всей территории страны, остается не понятным, что будет с этими частотами на остальной территории, — говорит собеседник издания. — Кроме того, решение ГКРЧ обязывает выключать будущие сети по требованию ФСО. Но как тогда они будут обеспечивать движение железнодорожного транспорта?».

Кто еще хочет использовать частоты в диапазоне 1800 МГц

На частоты в указанном диапазоне в 1785—1805 МГц претендует также российско-китайское совместное предприятие «НИРИТ синвей телеком технолоджи» (НСТТ). В 2012 г. оно приобрело четыре компании: «Юнисел», Белитон», «Кватро плюс» и «Лардекс», владевших соответствующими частотами на всей территории России.

НСТТ хотело строить сети стандарта профессиональной радиосвязи стандарта NG-1 (другое название — McWILL), разработанного совладельцем компании — китайской Xinwei. Данный стандарт является разновидностью так называемой транкинговой связи и обеспечивает передачу данных со скоростью до 15 Мбит/с.

Однако Роскомнадзор отказался выдать НСТТ частотные разрешения. В результате сети не были построены, и в 2016 г. ГКРЧ прекратила действие имевшихся у компании разрешений на использование частот. НСТТ пыталась оспорить действия ГРКЧ в судебном порядке, но безуспешно.

В конце 2017 г. ГКРЧ разрешила «дочке» НССТ — «Юнисел» — использовать полосу частот 1785—1805 МГц для проведения натурных испытаний электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств стандарта NG-1 с другими радиоэлектронными средствами на территориях Московской, Мурманской, Самарской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края.