Luxoft заплатил $11 млн за дизайнеров из США

Сколько Luxoft заплатил за агентство цифрового дизайна

Офшорный разработчик ПО с российскими корнями Luxoft раскрыл подробности приобретения американского агентства дизайна и инноваций Smashing Ideas. Сделка состоялась минувшим летом, за 100% акций Smashing Ideas было выплачено $11,5 млн.

Smashing Ideas основана в 1996 г. и базируется в американском штате Сиэтл. Продавцом компании выступило одно из крупнейших в мире книжных издательств Pengium Random. Оно владело Smashing Ideas c 2011 г.

Чем занимается Smashing Ideas

Smashing Ideas консультирует своих глобальных клиентов по вопросам дизайна и жизненного цикла разработки продукта, фокусируясь на инновациях. Компания имеет экспертизу в стратегиях, дизайне, разработке и управлении программами, которая позволяет клиентам Smashing Ideals быстрее выводить на рынок продукты и услуги.

Luxoft заплатила $11 млн за агентство цифрового дизайна

Smashing Ideas помогает в разработке программ, приложений, веб-сайтов и систем управления контентом. Спектр услуг компании простирается от создания бизнес-стратегии и дизайна сервисов до разработки и улучшения пользовательского опыта и ускорения цифровой трансформации.

В Luxoft считают, что, приобретая Smashing Ideas, компания продемонстрирует своим глобальным клиентам намеренье обеспечить достаточный уровень экспертизы. Приобретение было осуществлено в момент, когда объединение технологий, дизайна и стратегий становится критическим для создания продуктов, отмечают в Luxoft.

Благодаря сделке Luxoft расширяют спектр сервисов, которые компания может предоставлять, и займет «уникальную рыночную позицию», обеспечив своих клиентов поддержкой в течение всего жизненного цикла их продуктов. Smashing Ideas призвано усилить продуктовые линейки Luxoft: цифровое предприятие, финансовые сервисы и решения для автопрома. Также расшириться практика цифровой горизонтальной трансформации — Luxoft Digital.

Кого ранее приобретал Luxoft

Отметим, что Luxoft регулярно покупает ИТ-компании. В 2017 г. была приобретена швейцарская Unafortis, внедряющая банковское ПО Avalog, примерно за $17 млн. Впоследствии компания была переименована в Excleian Luxoft Financila Services. Также в 2017 г. была куплена сингапурская компания DerivIT, обслуживающая финансовый сектор, примерно за $20 млн.

Кроме того, в 2017 г. за $28,3 млн была приобретена украинская компания IntroPro, специализирующаяся на разработках для американских телекоммуникационных и медиа-компаний.

Еще раньше, в 2016 г., была куплена шведская Pelagicore, разрабатывающая СПО-платформу и сервисы для автомобильных систем. Сумма сделки, с учетом отложенных обязательств, составила до $25 млн.

Самой же дорогой сделкой в истории Luxoft стало состоявшееся в 2016 г. приобретение американского ИТ-консультанта Insys Group, обслуживающего фармацевтические и телекоммуникационные компании. Сумма сделки, с учетом отложенных обязательств, составила до $71,4 млн.