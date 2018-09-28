Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры

Евросоюз потратит 1 млрд евро на развитие европейской суперкомпьютерной инфраструктуры через совместное для стран-участниц предприятие EuroHPC, которое будет базироваться в Люксембурге.

ЕС инвестирует в суперкомпьютеры

Совет министров Евросоюза официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию в создание современных европейских суперкомпьютеров «мирового класса». Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Проект включает создание в Люксембурге совместной компании EuroHPC, которая позволит объединить усилия 25 стран-участниц проекта по построению современной инфраструктуры для обработки больших данных.

В настоящее время в EuroHPC изъявили желание поучаствовать Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Испания.

Бюджет совместного предприятия составит 1 млрд евро. Половина средств на реализацию проекта будет взята из бюджета ЕС. Еще 500 млн евро внесут государства-члены организации. Кроме того, планируется дополнительно привлечь 400 млн евро от частных инвесторов. Ориентировочный срок начала работы совместного предприятия – начало 2019 г.

Европейцы приобретут два суперкомпьютера, способных войти в пятерку лучших в мире

На собранные средства европейцы собираются приобрести два суперкомпьютера, способных войти в пятерку мощнейших в мире, и два – уровня Топ-25. Помимо этого, будет оказана поддержка ученым, промышленности и бизнесу, которые ведут деятельность в областях, связанных с высокопроизводительными вычислениями.

Новые машины объединят в сеть с уже функционирующими суперкомпьютерами. Они будут доступны по всей Европе государственным и частным пользователям. По оценкам экспертов ЕС, новым суперкомпьютерам найдется применение в более чем 800 научных и промышленных сферах, в частности в здравоохранении, в области возобновляемой энергии, кибер- и автобезопасности.

Несколько фактов о суперкомпьютерах России

По опубликованным 24 сентября 2018 г. данным Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ им. М. В. Ломоносова и Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН, Топ-50 суперкомьютеров СНГ в 2018 г. продемонстрировал незначительный рост производительности.

Суммарная производительность систем на тесте Linpack за полгода выросла с 10,7 квадриллионов до 11,2 квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду. Суммарная пиковая производительность систем списка составила 18,4 квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду. Всего за полгода в списке появилось три новых суперкомпьютера и произошло обновление еще двух систем.

Лидером списка уже восемь редакций подряд остается суперкомпьютер «Ломоносов-2» производства «Т-платформы», установленный в МГУ, производительность которого на тесте Linpack составляет 2,5 петафлопса а пиковая производительность – 4,9 петафлопса.

На втором месте списка остался суперкомпьютер производства «T-платформы» и CRAY, установленный в главном вычислительном центре Росгидромета, чья производительность на тесте Linpack составляет 1,2 петафлопса.

На третьем месте суперкомпьютер «Ломоносов» производства «Т-платформы», установленный в МГУ, чья производительность на тесте Linpack составляет 901,9 терафлопса.