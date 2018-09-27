«Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены
«Сбербанк» перезапустил своего виртуального сотового оператора под брендом «Сбермобайл». Он работает на базе сети Tele2 и обеспечивает звонки через сети Wi-Fi, а также дешевый роуминг в Евросоюзе.
«Сбербанк» представил «Сбермобайл»
«Сбербанк» объявил о перезапуске своего виртуального оператора мобильной связи (MVNO). Проект получил название «Сбермобайл», им будет занимается «дочка» банка — компания «Сбербанк-телеком».
Впервые MVNO «Сбербанка» был запущен на сети Tele2 еще в 2017 г. Проект назывался «Поговорим» и работал в Москве и Санкт-Петербурге. К «Поговорим» подключились более 200 тыс. пользователей, правда, часть из них ушли, говорит гендиректор «Сбербанк-телеком» Руслан Гурджинян.
«Поговорим» был тестовым проектом и не имел рекламной поддержки, объясняет Гуржинян. Абоненты «Поговорим» продолжат обслуживаться по прежним тарифам с возможностью перехода на новые предложения.
Подключение без бумажного договора
Продажи «Сбермобайла» пока начались только в Москве и Санкт-Петербурге. До конца 2018 г. проект будет распространен еще не 13 регионов центральной России.
Подключения осуществляются в офисах «Сбербанка». Процесс подключения полностью безбумажный: сотрудник банка оформляет договор на планшете. «Сбермобайл» также сделал ставку на дистанционные каналы обслуживания, а управление осуществляется абонентом через мобильное приложение.
Тарифы «Сбермобайла»
Абоненты «Сбермобайла» могут самостоятельно настроить пакетный тариф под свои нужны. Стоимость абонентского обслуживания начинается от 150 руб. до 1,15 тыс. руб. в месяц. В пакеты входит от 150 минут звонков и 3 Гбайта интернета до 1,5 тыс. минут и 30 Гбайт.
|Пакет минут\пакет трафика
|3 Гб
|7 Гб
|15 Гб
|20 Гб
|30 Гб
|150 мин
|200 руб
|270 руб
|370 руб
|430 руб
|600 руб
|300 мин
|270 руб
|350 руб
|430 руб
|500 руб
|700 руб
|600 мин
|350 руб
|400 руб
|570 руб
|630 руб
|850 руб
|1500 мин
|600 руб
|690 руб
|870 руб
|1 000 руб
|1 150 руб
Источник: «Сбермобайл»
В тарифах включены звонки на телефоны по всей России как при нахождении в домашнем регионе, так и во внутрисетевом роуминге. Также во все тарифы включено 50 SMS-сообщений.
Кроме того, абоненты могут подключить дополнительные опции для безлимитного использования отдельных интернет-сервисов. Опция «Безлимитные мессенджеры» стоит 50 руб. в месяц и обеспечивает доступ к WhatsApp, Viber, FacebookMessanger и Skype.
Опция «Социальные сети» предоставляет доступ к соцсетям «Вконтакте», Facebook, «Однокласники» Instagram и Twitter за 70 руб. в месяц. Опция «Музыка» стоит 100 руб. в месяц и обеспечивает доступ к сервисам AppleMusic, GoogleMusic, «Я.музыка» и Shazam.
Наконец, опция «Видео» обеспечивает доступ к YouTube, RuTube и Twitch за 200 руб. в месяц. В ряде тарифов данные опции подключаются бесплатно.
Также «Сбермобайл» предполагает участие в бонусной программе «Сбербанка» — «Спасибо». В зависимости от тарифа, абонент получает в виде бонусов от 1% до 30% от суммы платежей. При этом бонусами «Спасибо» можно оплачивать услуги «Сбермобайл».
Звонки через Wi-Fiи дешевый международный роуминг
Помимо сети Tele2, абоненты «Сбермобайла» могут звонить через хот-споты Wi-Fi. У оператора есть соответствующие договоренности с «Эр-телекомом» и Almatel, обладающими 3 тыс. хот-спотов в Москве и Санкт-Петербурге.
Еще одна инновация «Сбермобайла» состоит в использовании технологии Multi-IMSI, позволяющей записывать на SIM-карту несколько профилей абонентов. В России абонент сможет пользоваться только одной сетью, а вот в международном роуминге у абонента будет возможность работать с четырьмя партнерами «Сбермобайла», включая шведский Tele2.
Благодаря этому цены на международный роуминг, в частности мобильный интернет, значительно снижаются. Например, 100 Мбайт трафика в Евросоюзе будет стоить 100 руб., а 1 Гбайт — 700 руб. Также из-за рубежа возможно осуществление звонков через хот-споты Wi-Fiпо домашним тарифам.
Первый зампред «Сбербанка» Лев Хасис говорит, что за счет запуска «Сбермобайла» банк планирует повысить выручку от небанковских услуг. Но в то же время сотрудников «Сбербанка» не будут принуждать переходить на нового сотового оператора, уверяет Хасис.