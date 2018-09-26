У российской мобильной ОС появилось официальное приложение для облачного документооборота

С начала 2019 г. в России изменятся требования к среде функционирования офисного программного обеспечения. Разработчики мобильных приложений, планирующие попасть в реестр отечественного ПО, будут обязаны поддерживать российскую мобильную ОС. В настоящее время Sailfish Mobile OS RUS – единственная операционная система, отвечающая всем требованиям законодательства. Все больше разработчиков заявляют о поддержки этой системы. Так компании «Интеллектуальный резерв» и «Открытая Мобильная Платформа» завершили тестирование совместимости облачного бизнес-приложения VALO Cloud и Sailfish Mobile OS RUS. Разработчики отмечают, их общей целью стало не только предоставление эффективных инструментов для работы с данными, но также обеспечение стратегии импортозамещения.

Облачный документооборот

Экосистема отечественной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS пополнилась бизнес-приложением VALO Cloud. Оно предназначено для обеспечения пользователей многофункциональным сервисом синхронизации и совместной работы с документами, как в публичной сети интернет, так и в рамках закрытых корпоративных сетей.

Среди заявленных возможностей VALO Cloud – синхронизация данных, резервное копирование, совместный доступ. Универсальный функционал обеспечивается комплектом приложений для работы в браузере на компьютерах и мобильных устройствах. Как отмечают разработчики, продуманная архитектура безопасности ставит в приоритет защиту информации: пользователи могут хранить и передавать файлы, минимизировав риски утечек данных, а ряд уникальных функций выделяет решение VALO Cloud на фоне зарубежных аналогов в части удобства использования.

«Возможности решения VALO Cloud существенно расширяют функционал экосистемы Sailfish Mobile OS RUS. Использование VALO Cloud на мобильных устройствах под управлением Sailfish Mobile OS RUS предоставляет возможность повысить эффективность рабочего взаимодействия и вместе с тем обеспечить высокую степень информационно-коммуникационной защиты государственных структур, ведомств и служб в федеральном масштабе, в масштабе субъектов Российской Федерации и в масштабе органов местного самоуправления», – рассказал Павел Эйгес, генеральный директор ООО «Открытая Мобильная Платформа».

Среди заявленных возможностей VALO Cloud – синхронизация данных, резервное копирование, совместный доступ и т.д.

Предоставление российских инструментов для работы с информацией соответствует стратегии импортозамещения, принятой в программе «Цифровая экономика». Это не только максимальная ориентированность на особенности российского законодательства, но и гарантия безостановочной работы предприятий даже в условиях санкций, техническая поддержка на родном языке и экономия затрат.

«Для нас сотрудничество с компанией «Открытая мобильная платформа» – это начало нового этапа развития продукта VALO Cloud. Мы изначально разрабатывали продукт так, чтобы он отвечал всем международным стандартам качества, но при этом соответствовал критериям программы импортозамещения. Сейчас мы видим поступательное движение на рынке в сторону замещения и ориентации на российские сервисы и ПО, – отметил Павел Мясоедов, директор и партнёр в компании «Интеллектуальный резерв». – Совместно с коллегами из компании «Открытая мобильная платформа» мы показали, что отечественные решения стабильно работают и эффективно решают все возложенные на них задачи».

Оба решения созданы в России и включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Новые требования закона и мобильное ПО

С января 2019 г. все офисные приложения из реестра российского ПО должны будут работать под управлением мобильной операционной системы, сведения о которой также включены в этот реестр. Sailfish Mobile OS Rus – единственная платформа, отвечающая этим требованиям: система была внесена в Единый реестр в сентябре 2016 г., и других мобильных ОС в этом списке пока нет. В конце того же года Sailfish Mobile OS RUS получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну. В июне 2018 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило о начале тестирования смартфонов с установленной на них ОС Sailfish. По словам главы ведомства Константина Носкова, работа будет продолжаться до конца этого года.

Разработкой Sailfish Mobile OS RUS занимается «Открытая Мобильная Платформа». С 2016 г. компания сотрудничает с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, создавая совместные решения и внедряя свои продукты, взаимодействует с сообществом разработчиков и университетами, организовывая тренинги и учебные курсы.

«Интеллектуальный резерв» (IQ Резерв) – российский производитель программного обеспечения и облачных сервисов по управлению информацией для коммерческого и государственного секторов. Компания входит в ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».