Qualcomm обвинил Apple в краже технологий и передаче их Intel

Qualcomm подала против Apple новый иск, в котором обвиняет производителя iPhone в систематическом хищении своих разработок с последующей передачей их Intel. Qualcomm утверждает, что может доказать это с помощью электронной переписки инженеров Apple и Intel и фрагментов кода.

Претензии Qualcomm

Qualcomm обвинила Apple в том, что производитель iPhone в течение нескольких лет занимался широкомасштабной кражей ее технологий беспроводной передачи данных, чтобы в конечном счете избавиться от зависимости от компонентов Qualcomm. Производитель чипов утверждает, что украденный код передавался компании Intel — он должен был увеличить скорость работы модемов Intel, которые были медленнее, чем у конкурента.

Qualcomm заявляет, что у нее есть надежные доказательства этой гипотезы — компания будто бы смогла ознакомиться с документами, в которых зафиксирована передача исходного кода и других инструментов от инженеров Apple сотрудникам Intel. Источники телеканала CNBC говорят, что речь идет об электронной переписке, истории разработки исходного кода Apple, файлах логов и фрагментах кода, использованного в телефонах, базирующихся на чипах Intel.

Напомним, чипы Qualcomm применяются в iPhone с 2011 г. Однако в недавно вышедших iPhone XS, XS Max и XR используются модемы Intel.

Новый иск

Новые претензии были сформулированы в иске, который Qualcomm подала в высший суд Сан-Диего в Калифорнии. Это не первый иск в долгом разбирательстве между двумя компаниями, но главный юрисконсульт Qualcomm Дональд Розенберг (Donald Rosenberg) сообщил ресурсу CNBC, что данный иск будет рассматриваться отдельно от других.

В ноябре 2017 г. Qualcomm подала иск против Apple в связи с нарушением договоренности, которую компании заключили, когда чипы производителя полупроводников стали использоваться в iPhone. Договоренность обязывает Apple периодически давать Qualcomm возможность проверять, в достаточной ли степени защищен исходный код ПО и инструментов, который производитель чипов предоставляет Apple по этому же соглашению. Qualcomm утверждает, что ей чинили препятствия при попытках проверить, как Apple использует этот исходный код.

Qualcomm обвиняет Apple в краже ее технологий и передаче их Intel

Таким образом, нынешний иск является логическим дополнением к ноябрьскому документу — в него были добавлены претензии по поводу передачи информации инженерам Intel.

Тяжба Qualcomm и Apple

Противостояние между Qualcomm и Apple началось в январе 2017 г., когда Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Qualcomm, обвиняя ее в «антиконкурентной» тактике по поддержанию собственной монополии на ключевые полупроводниковые компоненты для мобильных устройств.

В том же месяце Apple подала иск против Qualcomm на сумму $1 млрд, обвинив производителя чипов в завышении цен на продукцию и отказе от обещанных ранее скидок в связи с тем, что Apple оказала помощь антимонопольным регуляторам Южной Кореи в их расследовании против Qualcomm.

Помимо этого, в апреле 2017 г. Apple также подала жалобу на Qualcomm за несправедливое взимание платы за лицензирование. В заявлении утверждалось, что Qualcomm заставляет Apple выплатить сумму, в пять раз превышающую суммарные платежи лицензиарам патентов на сотовую связь. В июне Qualcomm пожаловалась на нарушение шести ее патентов при производстве прежних моделей iPhone и потребовала запретить их продажу в США.

Обострение противостояния

В ноябре 2017 г. Apple обвинила Qualcomm в нарушении восьми патентов по энергосбережению при производстве процессоров Snapdragon 800 и Snapdragon 820. Буквально через несколько часов Qualcomm отреагировала на это подачей трех новых исков. В одном из них производитель чипов утверждает, что Apple нарушила пять его патентов, и требует запретить продажу в США соответствующих устройств. В список устройств входят iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X.

В начале 2018 г. европейские регуляторы назначили Qualcomm $1,2 млрд штрафа за то, что компания годами выплачивала миллиарды Apple за сохранение статуса единственного поставщика 4G-чипов. Как только срок соглашения истек, Apple начала пользоваться чипами Intel.

Издание Financial Times отмечает, что тяжба Qualcomm и Apple отражает более масштабное противостояние производителей гаджетов и поставщиков компонентов. Поставщики чипов хотят, чтобы им выплачивалось роялти за каждый чип в размере определенного процента от стоимости всего устройства. Производители гаджетов хотят платить меньше, сделав роялти фиксированным для каждого конкретного компонента.