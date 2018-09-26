CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018»

Издание CNews продлило сбор заявок на соискание премии «Инновация года 2018». Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Как подать заявку на премию «Инновация года 2018»

Продолжается прием заявок на соискание премии «Инновация года 2018», он продлится до 20 октября 2018 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 34 номинациях по пяти направлениям. Победители будут объявлены на сайте CNews и сайте премии «Инновация года».

Задача проекта – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Наградой будут отмечены наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, уже показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».

Лауреаты премии

В 2018 г. премией «Инновация года» уже были отмечены пятеро лауреатов по направлениям «Транспорт», «Государство» («Новые технологии в медицине»), «Бизнес для покупателя» и «Бизнес для бизнеса». За самые инновационные проекты жюри отметило компании «Вертолеты России», «Мобильные ТелеСистемы», NAVITEL, «Атол» и «Роспартнер».

В номинации «Бизнес для бизнеса» награду получило облачное решение АТОЛ Онлайн – сервис аренды онлайн-касс. Это первая на российском рынке разработка для интернет-предприятий, позволяющая полностью реализовать поправки в Федеральный закон 54-ФЗ.

В основе решения – технологический комплекс, включающий онлайн-кассы АТОЛ 42ФС, облачные технологии, программное обеспечение АТОЛ, предназначенное для управления работой сервиса, и инженерно-техническую инфраструктуру дата-центра уровня надежности Tier III.

Вторым лауреатом в этой номинации стало решение «Сервис-Монитор» – программный продукт и облачный сервис для управления событиями и метриками, разработанный компанией «Роспартнер». «Сервис-монитор» собирает информацию о работе сервисов из разных систем мониторинга, в том числе функционального и инфраструктурного, и в автоматическом режиме направляет информацию ответственным сотрудникам в мессенджеры, почту и в сервис-деск.

В номинации «Государство» («Новые технологии в медицине») награда досталась компании МТС за разработку платформы SmartMed в сотрудничестве с «Медси». Мобильное приложение предназначено для дистанционных консультаций с врачами. Электронная медицинская карта пациента хранится в защищенном сегменте облака #CloudMTC. В приложении можно проконсультироваться с врачом по видеосвязи или в чате, вызывать на дом специалиста или неотложную помощь, записаться на очные приемы в клиники МЕДСИ.

Холдинг «Вертолеты России» удостоился награды за комплекс VRT300, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии». Это первый российский беспилотный вертолет для гражданского рынка. Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для мониторинга и дистанционного зондирования. Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики.

Компания NAVITEL получила награду в номинации «Бизнес для покупателя» за решение NAVITEL R1000 – многофункциональный автомобильный видеорегистратор, отличительной особенностью которого является высокое качество съемки. Его обеспечивает современная 6-слойная стеклянная линза. NAVITEL R1000 имеет широкий угол обзора 165°. Регистратор записывает FullHD-видео с разрешением 1920х1080 и частотой кадров 30 fps, сохраняя его в формате MP4. В устройство встроен G-сенсор и чувствительная GPS-антенна.

В 2017 г. лауреатами премии стали: корпорация «Иркут», разработавшая новый пассажирский лайнер МС-21 , электронная торговая площадка Газпромбанка за инновационные сервисы и эффективное управление корпоративными затратами, компания «Технология здоровья» и ее платформа «Медкарта 24» и «Лаборатория Касперского», выпустившая операционную систему Kaspersky OS 11-11.