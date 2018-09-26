Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике»

Владимир Шелепов, бывший заместитель гендиректора компании «Астерос», признанной банкротом в начале августа 2018 г., возглавил направление комплексных систем безопасности и антитеррористической защиты в группе компаний «Систематика».

Новое направление – старые лица

Бывший заместитель генерального директора и руководитель дирекции комплексной безопасности обанкротившейся группы «Астерос» Владимир Шелепов возглавил новосозданную дирекцию комплексных систем безопасности и антитеррористической защиты в ИТ-холдинге ГКС («Группа систематика»). К выполнению своих обязанностей глава нового департамента приступил в сентябре 2018 г., рассказали CNews в организации.

Из информационного сообщения ГКС явно следует, что Шелепов пришел в нее с готовой командой, однако в компании уклонились от ответа на вопрос, сколько сейчас в ее штате коллег топ-менеджера по «Астеросу».

«Формирование дирекции комплексных систем безопасности и антитеррористической защиты ГКС не завершено, — ограничились в своих комментариях в компании. — Сейчас в команду входят несколько десятков человек».

Владимир Шелепов, руководитель нового направления в ГКС

Направления деятельности нового подразделения в ГКС включают разработку концепции безопасности зданий и территорий, проектирование, внедрение, развертывание, установку и эксплуатацию систем, в состав которых могут входить средства периметральной охраны, противопожарной защиты, антитеррористической защиты, специальные технологии безопасности, ситуационные центры мониторинга и управления.

Кто такой Владимир Шелепов

Владимир Шелепов родился 24 августа 1970 г. Он окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск по специальности «Системы управления летательными аппаратами».

В 1996 г. возглавил ИТ-компанию Service Technology. В 1998 г. назначен на должность генерального директора компании «ICS Юг». В 2006 г. занял пост вице-президента по региональному развитию группы ICS.

В «Астеросе» Шелепов проработал порядка пяти лет – с августа 2013 г., когда его назначили на должность директора группы по стратегическому развитию направления комплексной безопасности и антитеррористической защиты. На своем посту Шелепов отвечал за развитие бизнеса группы в сфере комплексных систем безопасности, разработку новых продуктов и услуг компании, выстраивание взаимоотношений с основными поставщиками и заказчиками, а также за контроль цикла продаж.

Среди главных проектов «Астероса», к реализации которых Шелепов приложил руку, – реконструкция и комплексное развитие территории московского стадиона «Динамо», его прилегающей коммерческой зоны, а также создание инфраструктуры сочинской олимпийской деревни.

Банкротство «Астероса»

Напомним, что в августе 2018 г. ИТ-интегратор «Астерос» по итогам нескольких месяцев судебных разбирательств был официально признан банкротом.

Формальным поводом для банкротства стала неисполненная договоренность на сумму около 44 млн руб. при общих долгах компании на сумму как минимум в 8,5 млрд руб.

В течение нескольких лет до возникновения финансовых трудностей «Астерос» считался одной из крупнейших ИТ-компаний России. Компания приняла участие в проектах по созданию систем безопасности на сочинских олимпийских объектах, а также на стадионе «Лужники» в Москве.